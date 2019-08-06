 На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу

Про це повідомляє місцева редакція "Суспільного" телебачення, передає Цензор.НЕТ.
Потаманов оголосив голодування минулого тижня, 29 липня, на знак протесту проти незаконного затримання і доставки до військкомату.
За словами брата призовника, Дмитра Тищенка, хлопця близько двох місяців тому затримали на залізничній станції невідомі люди, які не представилися і не показували посвідчень. У наручниках Потаманова доставили до військкомату, де повідомили про призов до Національної гвардії.
За версією заступника командира частини з роботи з особовим складом Ігоря Ніколаєва, Потаманов був призваний на строкову службу Харківським військовим комісаріатом.
"Під час відбору хлопець добровільно виявив бажання проходити військову службу в лавах Національної гвардії. Потім - відмовився від присяги. За цим фактом було поінформовано Держбюро розслідувань", - заявив Ніколаєв.
29 липня Потаманов оголосив голодування на знак протесту, сьогодні він припинив його після побачення з матір'ю.
У військовій частині зазначили, що в разі незаконного затримання або викрадення людини рідним варто звернутися до Національної поліції, яка і встановить законність призову Потаманова.
Cам из ***Кореи (ргг) проксипэдрота защищаешь, дыркин прыщ.
И эта, за метлой следи, хамло.
Может он присягу сепарам с удовольствием даст.
Срочный призыв нужно отменять, либо вплотную заниматься престижем армии.
ВЕЗДЕ!!!! Силой прививали ПОРЯДОК(«Ordnung muss sein» (в переводе с немецкого «Должен быть порядок»)) и патриотизм!!!
Германия, Великая Британия, не говоря про Японию(прочитай: роман Сьоґун американського письменника Джеймса Клавелла)!!!!
Просто нынешнее поколение европейцев пользуются плодами их предков, которые были жесткими прагматиками, которые железом и кровью наводили порядок!!!!
Гнида рашистская!
«Жители Киева на призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем при помощи органов Национальной полиции и доставляем на участки, где определяется их пригодность к военной службе», - сообщает Клявлин.
В столице уклоняются от призыва 23 тыс. 494 человека.
В Закарпатской области из нескольких сот человек, запланированных к призыву этой осенью, удалось найти лишь 42 призывника. «90% мужчин, которые получают повестки, в военкоматы не приходят вообще. Много кто из призывников в целях уклонения беспрепятственно пересекает государственную границу, что делает невозможным их оповещение», - заявляет губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
Ну и для пацифистов есть альтернативная служба. Пусть работает на общество, не захочет, вот тогда уже тюрма.