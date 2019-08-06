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 Суспільство
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Все про:голодування (314) призов (151) Харківщина (758) військовослужбовці (2477)

 На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу

У Харківській області у військовій частині 3017 припинив голодування призовник Єгор Потаманов, який відмовлявся складати присягу.

Про це повідомляє місцева редакція "Суспільного" телебачення, передає Цензор.НЕТ.

Потаманов оголосив голодування минулого тижня, 29 липня, на знак протесту проти незаконного затримання і доставки до військкомату.

За словами брата призовника, Дмитра Тищенка, хлопця близько двох місяців тому затримали на залізничній станції невідомі люди, які не представилися і не показували посвідчень. У наручниках Потаманова доставили до військкомату, де повідомили про призов до Національної гвардії.

За версією заступника командира частини з роботи з особовим складом Ігоря Ніколаєва, Потаманов був призваний на строкову службу Харківським військовим комісаріатом.

"Під час відбору хлопець добровільно виявив бажання проходити військову службу в лавах Національної гвардії. Потім - відмовився від присяги. За цим фактом було поінформовано Держбюро розслідувань", - заявив Ніколаєв.

29 липня Потаманов оголосив голодування на знак протесту, сьогодні він припинив його після побачення з матір'ю.

У військовій частині зазначили, що в разі незаконного затримання або викрадення людини рідним варто звернутися до Національної поліції, яка і встановить законність призову Потаманова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141475
 
 
 Топ коментарі
 
Може його в тюрму перемістити,хай там голодує
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И что ты этим добьешься? Он захочет служить? Давай полстраны пересажаем и тебя в том числе. Совок из головы выбивай потихоньку, тУремщик.
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Не нужно 2/3 молодежи сажать!!! Нужно посадить по 100 человек в каждой области и сразу патриотизм пойдет вгору! Вот в Германии безбилетных вывели из трамвая расстреляли, всего ничего таких-то 20 человек!!! и сколько лет прошло налоги платят зайцев нет, все законопослушные!! Красота!!!
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Може його в тюрму перемістити,хай там голодує
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Можно и переместить, законов то нету. Его как раба похитили, можно продолжить издеваться.
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А звідки відомо те,що його хтось вкрав?
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Поэтому фсех сое-ольгинцев надо задержать и в наручниках доставить на фронт!
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Ты-то из Италии как жопу Зё защитишь, если прокси-войска попрут на Мариуполь или Бахмут?
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Дай сноску , где я Зе защищаю.
Cам из ***Кореи (ргг) проксипэдрота защищаешь, дыркин прыщ.
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Ты ж здесь известный зелибоба, можешь не отпираться. Украинцы не будут защищать этот преступный режим, но 73% должно хватить.
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Ты ж здесь известный запэдрот - кацап, можешь не отпираться. Украинцы не будут защищать этот преступный режим, и 73% смогут его искоренить.
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И что ты этим добьешься? Он захочет служить? Давай полстраны пересажаем и тебя в том числе. Совок из головы выбивай потихоньку, тУремщик.
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Для таких лучше 3 года альтернативной службы. Санитаром в госпитале.
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В принципі все одно,що він захоче чи не захоче. А тобі я міг би вибити совком із голови пилюку непотрібну
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Ты можешь только с.ать мелкими кучками совкового гамнеца.
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Такие гнилые смердящие совки как ты, и тормозят развитие нашей страны.
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А ви краще Конституцію читайте... та ККУ. На альтернативну може податися... не захоче - до тюрми. За цього ушльопка ніхто не буде служити, чи працювати. Жерти ж воно хоче? Мамашка приїхала та тормозок привезла.. оно і перестало голодувати... А якщо таким щось не подобається - воно може змінити громадянство і виконувати закони іншої країни... А тут - ЗОБОВЯЗАНИЙ!
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Зачем в тюрьму? Выбить пистолетом зубы и отправить на рытьё окопов, раз нормально служить не хочет. 100% путинвведист
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bред какой то.. кого сейчас голоданием удивишь? У всех лишний вес, в результате станешь красивым и стройным, вот если бы зажирание, о, это смертельная опасность и колоссальный вред организму.
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В глаза долбишься? Читай текст - НЕДЕЛЮ ГОЛОДАЛ.
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По нему видно, что и неделю назад он жирным не был.
И эта, за метлой следи, хамло.
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Я с тобой говорю на твоём хамском языке, который тебе понятен.Фильтруй базар и тебе хамить не будут.
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Як я бачу то воно - ГОЛОДУН... аж цілу неділю потерпав від беззаконня і свавілля Конституції України... У цього голодуна на лобі 335 ККУ написана... Трьошечку по рогам схлопоче - і голодун пройде.
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Надавили на мамашу, та уговорила сынулю. Потенциальный самострел.
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Выслать в днырище.
Может он присягу сепарам с удовольствием даст.
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а за шо хлопцю воювати? Жити нема де, навчання недоступне, роботи нема - за шо йому життя віддавати???
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Якщо тупий зедебіл, тоді - да, роботи нема. Як приклад - новообрані зедепутати.
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Не понимаю, а в чем прикол принудительного призыва? Какой из них солдат получится, если они НЕ ХОТЯТ. У нас 2/3 молодежи не хочет служить и считает службу непрестижной, готовы любыми путями ей противостоять - это реальность. Какой толк от этого призыва, кого мы взрастим принудительным призывом? Ну или что, пересажать 2/3 молодняка за уклонение?

Срочный призыв нужно отменять, либо вплотную заниматься престижем армии.
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Не нужно 2/3 молодежи сажать!!! Нужно посадить по 100 человек в каждой области и сразу патриотизм пойдет вгору! Вот в Германии безбилетных вывели из трамвая расстреляли, всего ничего таких-то 20 человек!!! и сколько лет прошло налоги платят зайцев нет, все законопослушные!! Красота!!!
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И ты хочешь сказать что в Германии сейчас нет преступности? Ведь преступников тоже в концлагерях сжигали наравне со всеми.
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Мы же сейчас не о преступности! А о гражданственности!!! (а преступность есть, но ее мизер)! А коррупция там есть только на высшем уровне, а бытовой как у нас коррупции почти нет!
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"Нужно посадить по 100 человек в каждой области и сразу патриотизм пойдет в гору" - насилием гражданственность не поднимешь. На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу - Цензор.НЕТ 6915
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Не придумывайте новые законы жизни человеческого общества! Всю историю человечества поднимали, а теперь не поднимешь?!!! Люди за 5000 лет не изменились!!!!
ВЕЗДЕ!!!! Силой прививали ПОРЯДОК(«Ordnung muss sein» (в переводе с немецкого «Должен быть порядок»)) и патриотизм!!!
Германия, Великая Британия, не говоря про Японию(прочитай: роман Сьоґун американського письменника Джеймса Клавелла)!!!!
Просто нынешнее поколение европейцев пользуются плодами их предков, которые были жесткими прагматиками, которые железом и кровью наводили порядок!!!!
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сталина ЗАБЫЛ НАЗВАТЬ, ,,ПОРЯДНИК". 😂😅😂
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Более двух тысяч километров границы говорят нам, что от массовой призывной армии нам никуда не уйти. В случае войны не сгодятся только слепые. Остальные пойдут хотя бы в части обеспечения, инженерные войска или на заводы крутить гайки. Странные ограничения по здоровью тоже пора пересматривать.
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Чепушило - если я действительно тебя нагружу - то ты шоколадная мразь куй вывезешь !!!
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А какой прикол миллиардеру воровать? Ему мало что-ли? А потом еще и трястись чтоб не всплыло. Неплохо - могут посадить лет на 10 - че ему с тех денег будет? Тем более что разлагается от диабета, и еще х.з. проживет ли хоть этих 10 лет.
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Зяблик, хоть одна волна мобилизации прошла без недоборов, начиная с 2014 года?
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314дарок боевого дивана - проблемы с мобилизацией начались с 2015 года когда все поняли что генштаб их попросту утилизирует и при этом безбожно ворует не только на армии...
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Зе пришел к власти, что еще сказать...….
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В начале ноября 2018 года военком Киева Сергей Клявлин признал, что план призыва выполнен лишь на 39,5%.
«Жители Киева на призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем при помощи органов Национальной полиции и доставляем на участки, где определяется их пригодность к военной службе», - сообщает Клявлин.
В столице уклоняются от призыва 23 тыс. 494 человека.
В Закарпатской области из нескольких сот человек, запланированных к призыву этой осенью, удалось найти лишь 42 призывника. «90% мужчин, которые получают повестки, в военкоматы не приходят вообще. Много кто из призывников в целях уклонения беспрепятственно пересекает государственную границу, что делает невозможным их оповещение», - заявляет губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
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Може він не хоче служити у ментовці. Переведіть його в ЗСУ,
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ИМХО, и пацан неправ (наверняка добровольно не являлся), и военкомат (нет у них прав на отлов призывников).
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Проблема наверное в том, что воинская служба не уважаема и считается *********** тюремным сроком.
Ну и для пацифистов есть альтернативная служба. Пусть работает на общество, не захочет, вот тогда уже тюрма.
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