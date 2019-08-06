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Все про:СБУ (4586) Черкащина (273) махінації (283) Державна виконавча служба (19)

 СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України викрили масштабний корупційний механізм із продажу майна, переданого в дохід держави.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці регіонального Управління державної виконавчої служби разом з керівником фірми, що здійснює оцінку та реалізацію рухомого і нерухомого майна, систематично занижували його реальну ринкову вартість. За внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовці отримували "бонуси" від покупців.

У ході перевірки законності продажу будівлі, розташованої у центрі Черкас, правоохоронці виявили значні порушення. Унаслідок заниження вартості об`єкта, за попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав майже три мільйони гривень.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій в Управлінні ДВС правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі керівнику оціночної фірми оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, що, можливо, причетні до оборудки.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141474
 
   
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а ми їм ше і жалованійє платимо шоп не корупцініровалі
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а где ГБР, НАБУ, САП...?

или на прорыв канализации скоро тоже СБУ вызывать будем?
*****, сепарня по Киеву пешком ходит... а им медом намазано... выяснить хто как чего делил в Черкасах.
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Ну так президент без ВР мог поменять только руководителя СБУ.
Ждем новій парламент, думаю будет интерестно.
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" Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностные лица получали "бонусы" от покупателей "

Никакой путен не нанесет столько вреда , сколько это сделают украинские чиновники . путен им и в подметки не годится . Я голосовал за террор для чиновников , патамушо если не искоренить эту падаль , то Украине будет капут .
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после выборов уже и так капут, зебилизация страны. а для тупых лохов объясняю. материалы в СБУ есть на всех чиновников, во всех секторах и сферах экономики и управления. на каждом секторе куратор, собирает инфу и составляет отчеты начальству. от горгаза, до облэнерго. с каждого тендера копейка. ничего не поменяется. сегодня- цирк, представления для биомассы, сливают мелких и ненужных. хлеба нет и не будет, а цирк-сколько угодно.
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Ты не дюже силен в пропаганде , лучше Гыглика позови с его Алежкой Панамарем и Анакондой , хоч посмеемся трошки СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини - Цензор.НЕТ 9063
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Там лазарева в этом участвовала,ловите её пока не сбежала.
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