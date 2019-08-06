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Все про:позбавлення (6) Москва (611) прокуратура (1823) Росія (19243)

 Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня

Прокуратура Москви звернулася до суду з вимогою позбавити батьківських прав сімейну пару, яка взяла однорічну дитину на акцію 27 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури м.Москви.

"Прокуратурою м.Москви організовано перевірки за фактами участі в несанкціонованих масових публічних заходах 27 липня і 3 серпня ц.р. осіб з малолітніми дітьми і неповнолітніх. Встановлено, що подружжя 27 липня 2019 року взяло незаконну участь у несанкціонованому мітингу з малолітнім однорічним сином", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що батько хлопчика не має права голосу в запланованих на вересень 2019 року виборах у м.Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в м.Москві.

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"Під час мітингу батьки передали малолітню дитину, що перебувала через вік у безпорадному стані, третій особі, що наразило на небезпеку здоров'я і життя хлопчика, а також призвело до заподіяння йому фізичної і моральної шкоди. Таким чином, подружжя, експлуатуючи дитини, зловживало своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - вважають у прокуратурі.

Зазначені порушення слугують підставою для направлення прокурором у порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя щодо малолітньої дитини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141473
 
 
 Топ коментарі
 
ПАСЕ, Меркель и Макрон помогут защитить ребенка и родителей от шакалов пуйла?
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Маразм крепчал и танки наши быстры.
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А коли будуть казнити на площі за участь в акціях протесту? Якось недопрацьовує путін, старий став, некреативний.
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на москалях путін проводить досліди, намагається дослідним шляхом встановити скільки потрібно мучити дикунів-москалів щоб ті його з'їли!
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Я жду когда путен отожмет все пенсии и соцвыплаты , шоб москали начали жрать подножный корм . И шоб ******** обязательно рассказывал по зомбоящику , шо подножный корм типа одуванчиков дюже полезный Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня - Цензор.НЕТ 2733
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Ничо, теперь на пятом канале трудоустроится.
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Надо лишить родительских прав всех участников акций протеста Московии.
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Кто будет растить и воспитывать этих детей?
Милонов с Жириком?
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Суворовские и Нахимовские училища вырастят из них отличное пушечное мясо.
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Боріска Маісєєв з такими ж як і сам в школі "Галубая устріца" .
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Ну и чем не тупое сравнение?

Тем что трусу и ничтожеству Путину до Муссолини как тебе до профессора логики.
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Иди кружи на стороне, бивень. Свою логику в очко себе задвинь.
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Не мерь чужое очко шириной своего, кацапь раздолбанная.
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ПАСЕ, Меркель и Макрон помогут защитить ребенка и родителей от шакалов пуйла?
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мусора устроили побоище..а виноваты родители..
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Не мусора, а полиция, и не побоище, а провели воспитательную работу среди ватанов, радовавшихся оккупации Крыма и побоищу на Донбассе.
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думаю..что среди есть те..кто выходил с немцовым на митинги за украину..
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Не видел ни одного плаката "Руки прочь от Украины". "Украина" пишется с большой буквы.
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На россии и не мусора?...
Странное заявление. Они намного хуже протестующих ватанов.
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Как говорил товарищ Саахов-это две стороны одной медали. Они стоят один одного.
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Среди протестующих против пуйла могут быть и сторонники Украины, а вот среди ментов и фанов пуйла таких точно нет.
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Не бывает москалей стороннников Украины.
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Каспаров не является этническим кацапом, а совсем даже наоборот, является этническим азербайджанским евреем.
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Немцов, как и другие ораторы после него, сказал, что вторжение на Украину жестоко ударит по России, которой, по его мнению, в результате санкций придется пережить изоляцию, рост цен, падение доходов и ужесточение режима.
"Он - больной человек [...] Нет, он не просто больной человек. Он еще и циничный и подлый человек. Используя эту операцию по оккупации Крыма, он собирается править вечно!" - сказал Немцов о Путине.
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Немцов - вбитий.
Новодворська - померла за дуже підозрілих обставин.
Інші проукраїнські опозиціонери в них - на рівні статистичної похибки.
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Единичные случаи все-таки встречаются, например, Новодворская.
Но в общем, я с Вами согласна.
Не_таких_русских почти не встречается в природе, поэтому ни о каком примирении с ними не может быть речи.
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Додам: поодинокі екземпляри "других русских" давно усвідомили, що "спасать расею" - марна справа, там вже треба думати тільки про еміграцію, поки ще можна. Це фінальна стадія катастрофи корабля, коли пізно намагатися втримати його на воді - тут вже рятуйся, хто може.
Як сказав хтось з емігрантів - ностальгувати по берізках та ведмедях краще з безпечної відстані.
А канонічно ВЫПИТЬ ВОДКИ можна в будь-якому Russian restaurant.
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есть такие - которых скоро у нас спасать надо будет - побегут - есть такие и это факт - просто Люди - а это в их условиях уже поступок
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Исключения лишь подтверждают правило: Русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос
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это правда. Хороший кацап, - "скоропостижноскончался".
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Як показує досвід, в них "Крим не бутерброд" і "п***н - *****, но хахли всьо равно фошизди".
Тож нехай сміття відбивають бруньки ватанам за цивільний непослух. Кацапня має терпіти борошна.
Зараз поїм та висловлю занепокоєння. А потім, може, навіть глибоку стурбованість.
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забрать ребенка выдать телевизор . а то занимаются черте чем ( воспитанием детей ) и не знают как хорошо им живется
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Протестуючі навіть використали Х..ловську тактику прикриватися жінками й дітьми, а в них дитину відбирають. Х..ло навіть свої правила не поважає, а ще хочуть щось добитися від нього.
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А как насчет того что-бы обновить концлагеря?
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Я якби їх з дитиною у автозак запхали та причинили потім у обізяннику, то там дитина була б у безпеці?
До речі у нас це все попереду. Така сама хуцпа у Зєєєлі і ЗєКоМанди.
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Ті прокурвори, що у 2014 році шили 15 років багатодітному батьку за 4 шини в багажнику і судді, які арештовували цього батька, усі 5 років ******** каденції "вірою і правдою" служили жителям "по-новому".
Так що ми теж недалеко відстали.
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Это просто замечательно! А ещё нужно у непокорных холопов отобрать квартиры, машины и отдать их руцгвардейцам.
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сссрию концлагерную расшатали и безумную рашку расшатают.
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Правильно!!!! Клара целкін,з надюшею крупською пропонували просто забирати дітей та виховувати їх окремо у дітбудинках, як справжніх ленінців, щоби не заважали батькам будувати сосіалізм...
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Заберут и передадут в Суворовское училище.. где то в Османской империи это практиковали для создания янычарского корпуса.
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Северная корея нервно курит в сторонке.
Прикольно наблюдать как у кацапов дно улетает на луну.
Скрепньіе думали, что ****** запад игрой в демократию, а сами по тихому будут свой имперский шовинизм продвигать.
А вьішло что на#бали самих себя)))
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Лет ми спик фром май харт. Зере из НОУ боттом ин раша эт олл.
Эвритайм ит симз ту би зе вери боттом - упси-дейзи, сомбади из кнокинг фром белоу энд ит хеппенз ту би джаст э нью дипер левел.
Но маттер хау мени левелз ю шуд брейк - раша из рили ********.
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Ничего не понял, но последние три слова мне понравились)))
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Це канонічний спіч від школи Мутко Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня - Цензор.НЕТ 8307
Ін е нутшелл: на расєї дна нєтутя, і коли здається, що це вже дно - овва, хтось стукає знизу. І виявляється, що це був лише новий рівень, і так воно завжди... бо насправді раша abysmal (себто бездонна).
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Нацисты так и делали. Оппонентов в концлагеь, детей в гитлерюгент.
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