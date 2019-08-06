 Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури м.Москви.
"Прокуратурою м.Москви організовано перевірки за фактами участі в несанкціонованих масових публічних заходах 27 липня і 3 серпня ц.р. осіб з малолітніми дітьми і неповнолітніх. Встановлено, що подружжя 27 липня 2019 року взяло незаконну участь у несанкціонованому мітингу з малолітнім однорічним сином", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що батько хлопчика не має права голосу в запланованих на вересень 2019 року виборах у м.Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в м.Москві.
"Під час мітингу батьки передали малолітню дитину, що перебувала через вік у безпорадному стані, третій особі, що наразило на небезпеку здоров'я і життя хлопчика, а також призвело до заподіяння йому фізичної і моральної шкоди. Таким чином, подружжя, експлуатуючи дитини, зловживало своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - вважають у прокуратурі.
Зазначені порушення слугують підставою для направлення прокурором у порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя щодо малолітньої дитини.
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Тем что трусу и ничтожеству Путину до Муссолини как тебе до профессора логики.
Странное заявление. Они намного хуже протестующих ватанов.
"Он - больной человек [...] Нет, он не просто больной человек. Он еще и циничный и подлый человек. Используя эту операцию по оккупации Крыма, он собирается править вечно!" - сказал Немцов о Путине.
Новодворська - померла за дуже підозрілих обставин.
Інші проукраїнські опозиціонери в них - на рівні статистичної похибки.
Но в общем, я с Вами согласна.
Не_таких_русских почти не встречается в природе, поэтому ни о каком примирении с ними не может быть речи.
Як сказав хтось з емігрантів - ностальгувати по берізках та ведмедях краще з безпечної відстані.
А канонічно ВЫПИТЬ ВОДКИ можна в будь-якому Russian restaurant.
Тож нехай сміття відбивають бруньки ватанам за цивільний непослух. Кацапня має терпіти борошна.
Зараз поїм та висловлю занепокоєння. А потім, може, навіть глибоку стурбованість.
До речі у нас це все попереду. Така сама хуцпа у Зєєєлі і ЗєКоМанди.
Так що ми теж недалеко відстали.
Прикольно наблюдать как у кацапов дно улетает на луну.
Скрепньіе думали, что ****** запад игрой в демократию, а сами по тихому будут свой имперский шовинизм продвигать.
А вьішло что на#бали самих себя)))
Эвритайм ит симз ту би зе вери боттом - упси-дейзи, сомбади из кнокинг фром белоу энд ит хеппенз ту би джаст э нью дипер левел.
Но маттер хау мени левелз ю шуд брейк - раша из рили ********.
Ін е нутшелл: на расєї дна нєтутя, і коли здається, що це вже дно - овва, хтось стукає знизу. І виявляється, що це був лише новий рівень, і так воно завжди... бо насправді раша abysmal (себто бездонна).