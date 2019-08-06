 Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури м.Москви.

"Прокуратурою м.Москви організовано перевірки за фактами участі в несанкціонованих масових публічних заходах 27 липня і 3 серпня ц.р. осіб з малолітніми дітьми і неповнолітніх. Встановлено, що подружжя 27 липня 2019 року взяло незаконну участь у несанкціонованому мітингу з малолітнім однорічним сином", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що батько хлопчика не має права голосу в запланованих на вересень 2019 року виборах у м.Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в м.Москві.

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"Під час мітингу батьки передали малолітню дитину, що перебувала через вік у безпорадному стані, третій особі, що наразило на небезпеку здоров'я і життя хлопчика, а також призвело до заподіяння йому фізичної і моральної шкоди. Таким чином, подружжя, експлуатуючи дитини, зловживало своїми батьківськими правами на шкоду інтересам сина", - вважають у прокуратурі.

Зазначені порушення слугують підставою для направлення прокурором у порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ до суду заяви про позбавлення батьківських прав подружжя щодо малолітньої дитини.

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