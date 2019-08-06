 "Укрпошта" подала апеляцію на рішення суду про незаконність закриття поштових відділень у Чернігівській області

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

Скаргу на рішення Окружного адмінсуду подали 2 серпня до Шостого апеляційного адміністративного суду. Позов стосується закриття "Укрпоштою" поштових відділень у населених пунктах, де проживає менше 2 тисяч жителів. У таких селах "Укрпошта" намагається ввести мобільні відділення.

В Укрпошті зазначають, що суд ухвалив рішення про повторне відкриття поштових відділень у селах Чернігівської області з порушеннями. Зокрема, суд не врахував, що "Укрпошта" небюджетна організація, а підприємство, яке може самостійно визначати кількість своїх відділень. Також, як вважають в "Укрпошті", суд проігнорував відсутність у позивача доказів того, що відсутність стаціонарних відділень порушує права мешканців сіл Чернігівської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський