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 Суспільство
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Все про:суд (5392) Укрпошта (71) Чернігівщина (349)

 "Укрпошта" подала апеляцію на рішення суду про незаконність закриття поштових відділень у Чернігівській області

Компанія "Укрпошта" подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким визнали незаконним введення мобільних поштових відділень у Чернігівській області, які передбачають закриття стаціонарних відділень у невеликих населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

Скаргу на рішення Окружного адмінсуду подали 2 серпня до Шостого апеляційного адміністративного суду. Позов стосується закриття "Укрпоштою" поштових відділень у населених пунктах, де проживає менше 2 тисяч жителів. У таких селах "Укрпошта" намагається ввести мобільні відділення.

В Укрпошті зазначають, що суд ухвалив рішення про повторне відкриття поштових відділень у селах Чернігівської області з порушеннями. Зокрема, суд не врахував, що "Укрпошта" небюджетна організація, а підприємство, яке може самостійно визначати кількість своїх відділень. Також, як вважають в "Укрпошті", суд проігнорував відсутність у позивача доказів того, що відсутність стаціонарних відділень порушує права мешканців сіл Чернігівської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141468
 
 
 Топ коментарі
 
С момента, как "Укрпоштой" начали рукойводить нью-манагеры с з/п за 100 тыщ грн, туда хоть не заходи вообще. Да и рядовым работникам с з/п ниже минималки поставлен план продаж туалетной бумаги и прочего бреда: не выполнил план - урезали и без того скудную з/п. Опстчим сделано все класс!
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Вся країна судиться один з одним, суди роботою забезпечені на довгі роки.
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Зимою у Смілянського була зарплата 333 000 грн.вимагав 700 000 грн. Не знаю чим кінчилося..
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все, выборы прошли, закрывайте. а если частная контора, может, забрать приставку "укр-".
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А що, в Смілянського менша зарплатня буде, якщо їх залишать? Вже й у велики0 містах скорочують кількість відділень...
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але ж таки збільшується кількість новой почты-яка чомусь то ооо то фоп!
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С момента, как "Укрпоштой" начали рукойводить нью-манагеры с з/п за 100 тыщ грн, туда хоть не заходи вообще. Да и рядовым работникам с з/п ниже минималки поставлен план продаж туалетной бумаги и прочего бреда: не выполнил план - урезали и без того скудную з/п. Опстчим сделано все класс!
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Зараз оставили по одному відділенню на район. Працюють вівторок, середа, четвер і короткий день субота.Рекомендовану (заказну) кореспонденцію по 2-3 дні не можна отримати, немає кому зареєструвати... Катастрофа!! А він по судам бігає.
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Зимою у Смілянського була зарплата 333 000 грн.вимагав 700 000 грн. Не знаю чим кінчилося..
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Ідіоти!! А пенсії, а газети, журнали, а платежі... Нинішній керівник Укрпошти скільки приніс негативу підприємству-ворогу не підсилу!! Давно йому пора пір'їну вставити, цього давно вимагають і працівники і клієнти Укрпошти.
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ідіоти...а газ а світло вони ж не будуть споживать через закриття тих сільських точок...
-а он ті газ-52 післявоєних та уазіків їм все ще забороняють списувати(нехай купують запчастини в раші через діток свиней)
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В нашому відділенні не топилося більше 20 років, скільки ж не було ремонту. Без перебільшення можна сказати що там працюють потенційні туберкульозники...
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супрун заявила що тубік лічиться одной таблєткой і тому усі туб-санаторії уже закриті і тихесенько прихватизовані...
-і ось тому мають бути закриті збиткові відділення для того щоб іншим створити належні умови та гідну зарплатню..
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Вся країна судиться один з одним, суди роботою забезпечені на довгі роки.
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Зеленский собирается с этим чертом разбираться?
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таки да...якщо в селі є сільрада то навіщо ще й пошта...поставити там банкомат і нехай собі отримують пенсії та інші фокуси...
-а то цікаво як отій поштарці нести у сумці сто тисяч гривень...коли і за 50 гривень на цигарки можуть убити..
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