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Все про:Росія (19243) США (5245) Сурков (131) Волкер Курт (445)

 У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим

У Вашингтоні виступили з ініціативою про двосторонню зустріч на рівні Волкер-Сурков.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це у вівторок журналістам повідомив директор центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер направив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", - заявив Чеснаков.

Як повідомлялося, обговорення питань урегулювання на Донбасі у форматі Сурков-Волкер тривають із серпня 2017 року.

Тим часом інформоване джерело уточнило "Інтерфаксу", що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Сурков-Волкер наприкінці серпня.

"Курт Волкер пропонує організувати зустріч із помічником президента РФ Владиславом Сурковим наприкінці серпня", - сказав директор центру політичної кон'юнктури.

Водночас, за його словами, російська сторона поки не погодила терміни можливої зустрічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141467
 
 
 Топ коментарі
 
а что же этому Волкеру от Cуркова то нужно? может сделку заключить за спиной хотят и прекратить эту войну наконец? Судя по Зеленскому выполнять свое обещание закончить войну и договариваться со всеми - это не проходит, поэтому решать будут за спиной.
Хотя америкосам и не выгодно прекращение войны.
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ультиматумы только Украина может предьявлять россии, полякам или венграм. В предвкушении резонанса и желания увидеть как все бегут быстренько их выполнять.
Cша уже вышла из этого возраста и ставить себя в глупое положение из за Донбасса не собирается.
да Cуркова уже сняли с поста главного куратора ордло. Может что-то личное У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим - Цензор.НЕТ 1605
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Та что вы следите за каждым шагом того Волкера? У нас теперь през наркоман, и ложил он на этого амера, сидя на пляжу, когда тот по передку в одиночестве шастал
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а что же этому Волкеру от Cуркова то нужно? может сделку заключить за спиной хотят и прекратить эту войну наконец? Судя по Зеленскому выполнять свое обещание закончить войну и договариваться со всеми - это не проходит, поэтому решать будут за спиной.
Хотя америкосам и не выгодно прекращение войны.
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>а что же этому Волкеру от Cуркова то нужно?


По-видимому, какой-то ультиматум передаст.
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ультиматумы только Украина может предьявлять россии, полякам или венграм. В предвкушении резонанса и желания увидеть как все бегут быстренько их выполнять.
Cша уже вышла из этого возраста и ставить себя в глупое положение из за Донбасса не собирается.
да Cуркова уже сняли с поста главного куратора ордло. Может что-то личное У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим - Цензор.НЕТ 1605
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США выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму, не более и не менее.
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зебилы уже настолько в дерьме, а теперь еще и в крови... Руки свои теперь не отмоешь -кровь наших солдат, которых убили сегодня благодаря вам и вашему зеле, и на тебе, зебыдло
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не называй соевых зебилами. и не называй петю зелей. а я не зебыдло. а ты соевое платное зебыдло.
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Сурков получил СМС-ку fuck you Surkov которая пришла с телефона Курта Волкера. В МИД РФ теперь заявляют, что Волкер отправил запрос на встречу с Сурковым У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим - Цензор.НЕТ 3354
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А Соловьиный помет, Секелев и Сливной бачек-скабеева передали, шо Волкер отправил запрос Суркову на добавление в "друзья" Вконтакте.....
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