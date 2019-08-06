 У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це у вівторок журналістам повідомив директор центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.
"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер направив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", - заявив Чеснаков.
Як повідомлялося, обговорення питань урегулювання на Донбасі у форматі Сурков-Волкер тривають із серпня 2017 року.
Тим часом інформоване джерело уточнило "Інтерфаксу", що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Сурков-Волкер наприкінці серпня.
"Курт Волкер пропонує організувати зустріч із помічником президента РФ Владиславом Сурковим наприкінці серпня", - сказав директор центру політичної кон'юнктури.
Водночас, за його словами, російська сторона поки не погодила терміни можливої зустрічі.
Хотя америкосам и не выгодно прекращение войны.
По-видимому, какой-то ультиматум передаст.
Cша уже вышла из этого возраста и ставить себя в глупое положение из за Донбасса не собирается.
да Cуркова уже сняли с поста главного куратора ордло. Может что-то личное