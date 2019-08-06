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 ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в останньому, 210 окрузі

У вівторок після перерви Центральна виборча комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого прийняла протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №210 (Чернігівська обл.) з позначкою "Уточнений".

Про це повідомляє у вівторок пресслужба Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ.

"ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

"Окрім того, затверджено рішення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також Комісія внесла зміни до складу ОВК з виборів народних депутатів України ОВО № 210, утвореної відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919. У засіданні Комісії оголошено перерву", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141461
 
 
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Вся країна вже давно знає, що політична сила "клована-наркомана" здобула всього-навсього 254 депутатські мандати в новообраній Раді, а політична сила "сивочолого гетьмана та батька" нації - аж 25.. Різниця - більш , ніж в 10-ть разів.. Цей потужний результат є прямим свідченням геніального керівництва країною під час каденції успішного реформатора..
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Именно этот факт и вызывает до сих пор когнитивный диссонанс в размягченных мозгах записных порохососов ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в останньому, 210 окрузі - Цензор.НЕТ 321 Они до сих пор живут в вымышленном мирке 144-ех патужных рехворм и невиданных перемох свинорошена и никак не могут понять, почему подавляющее большинство украинцев не видят этих созданных минстецьком симулякров. Все это напоминает взаимоотношение пациентов сумасшедшего дома с окружающего этот дом действительностью
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Огласите весь список пожалуйста..Наконец то и мясокомбинат прислал наряды, а то все песчаный карьер, уборка мусора.. ( операция "Ы" подходит к логическому завершению)
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