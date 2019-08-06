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 Суспільство
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Все про:діти (1622) Львів (1073) фонд (35) онкологія (33)

 Фонд "Таблеточки" придбав за 2,1 млн грн рентген-обладнання для львівської дитячої лікарні

Благодійний фонд "Таблеточки" наприкінці липня поставив у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові нову мобільну цифрову рентген-дугу французької фірми Apelem вартістю 2,1 млн грн. Перші операції дітям вже зроблені.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Таблеточки", передає Цензор.НЕТ.

"У перших числах серпня хірурги лікарні вже зробили перші операції за допомогою цього рентген-апарату. Нова рентген-дуга була придбана замість старого апарату 1976 року випуску. Лікарня не могла дозволити собі купити апарат за власний кошт", - повідомив фонд.

Зазначається, що обладнання зробило складні операційні втручання безпечнішими для дітей і допомогло стежити за станом пацієнтів в режимі реального часу.

Апарат коштує 2,1 млн грн та був придбаний за кошт десятків тисяч українців, які разом з фондом "Таблеточки" допомагають дітям боротися з раком в Україні.

Фонд Таблеточки придбав за 2,1 млн грн рентген-обладнання для львівської дитячої лікарні 01

Праворуч - дитячий онколог Роман Кизима, по центру - діти-пацієнти, яким вже зробили операції за допомогою цього рентген-апарату.

"Ми дуже раді, що отримали таке сучасне рентген-обладнання, яке суттєво скорочує час хірургічних втручань для дітей. Ми вже зробили 4 операції зі встановлення довготривалих катетерів онкохворим дітям, а також зробили обстеження хлопчика з розривом стравоходу", - розповів дитячий хірург Західноукраїнського медичного центру Богдан Романішин

За словами хірурга, раніше лікарям доводилося робити рентген старим "дідівським" методом на плівку та чекаючи по 20-40 хвилин на результат. Під час операцій це значно збільшувало тривалість хірургічних втручань. Завдяки новому апарату тепер можна значно скоротити тривалість операції та підвищитит якість її виконання, а також освоїти нові техніки хірургічних втручань у пацієнтів як з онкологією, так і з іншими патологіями.

"За останні 2 роки це третя велика покупка обладнання для українських дитячих лікарень фондом "Таблеточки". Наша ціль – зменшити навантаження на центральні київські лікарні та надати дітям можливість лікуватися ближче до їхнього місця проживання", – зазначила виконавча директорка фонду Світлана Пугач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щодня три мами в Україні дізнаються, що у їхньої дитини рак, - благодійний фонд "Таблеточки". ВIДЕО

За словами дитячого онколога Західноукраїнського медцентру Романа Кизима, "нова рентген С-дуга є вкрай необхідною для лікарні", зокрема, для:

  • Проведення хірургічних втручань у дітей з пухлинами (грудна клітка, черевна порожнина, таз, кістковий скелет та ін.). Такі операції іноді тривають до 11-12 годин та вимагають негайного рентген-контролю;
  • Слідкування за станом дітей, що не можуть пересуватися. Це дозволяє завчасно попереджати, наприклад, пневмонії, які є досить розповсюдженим видом ускладнень у онкохворих;
  • Коректного встановлення центральних венозних катетерів та портів для введення препаратів під час довготривалого лікування. Донедавна через відсутність такого обладнання катетеризація могла призводити до інфікування, тромбозу та інших ускладнень;
  • Встановлення ендопротезів (наприклад, у колінних суглобах) дітям, що хворіють на пухлини кісток або пухлини м’язів. Ендопротезування мінімізує ризик ампутації кінцівок та підвищує якість життя дітей після лікування онкохвороби.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141460
 
   
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2,1 млн? Тьху! ********** 78 млн за месяц потратил, а тут какие-то 2млн.
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"До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил минфин страны."
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Siemens Powermobile можно купить за 600000, откаты направо, налево и в КРУ никто не отменял
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Фонд "Таблеточки" приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы



где купил ?? почем??
закардонные продавцы обычно продают с 30% скидкой. Что енто значит??
положили в свой карман минимум 30% от суммы в виде отката.
не сомневайтесь - такой механизьм.
то же самое - откат 30% за привод нового пациента на операцию в зарубежную клинику - костный мозг и другие - стоимости
от 100 000$
делайте выводы
никто запростотак не будет там ничего делать в этих фондах.


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