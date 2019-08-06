 Фонд "Таблеточки" придбав за 2,1 млн грн рентген-обладнання для львівської дитячої лікарні

Про це повідомляє пресслужба БФ "Таблеточки", передає Цензор.НЕТ.
"У перших числах серпня хірурги лікарні вже зробили перші операції за допомогою цього рентген-апарату. Нова рентген-дуга була придбана замість старого апарату 1976 року випуску. Лікарня не могла дозволити собі купити апарат за власний кошт", - повідомив фонд.
Зазначається, що обладнання зробило складні операційні втручання безпечнішими для дітей і допомогло стежити за станом пацієнтів в режимі реального часу.
Апарат коштує 2,1 млн грн та був придбаний за кошт десятків тисяч українців, які разом з фондом "Таблеточки" допомагають дітям боротися з раком в Україні.
Праворуч - дитячий онколог Роман Кизима, по центру - діти-пацієнти, яким вже зробили операції за допомогою цього рентген-апарату.
"Ми дуже раді, що отримали таке сучасне рентген-обладнання, яке суттєво скорочує час хірургічних втручань для дітей. Ми вже зробили 4 операції зі встановлення довготривалих катетерів онкохворим дітям, а також зробили обстеження хлопчика з розривом стравоходу", - розповів дитячий хірург Західноукраїнського медичного центру Богдан Романішин
За словами хірурга, раніше лікарям доводилося робити рентген старим "дідівським" методом на плівку та чекаючи по 20-40 хвилин на результат. Під час операцій це значно збільшувало тривалість хірургічних втручань. Завдяки новому апарату тепер можна значно скоротити тривалість операції та підвищитит якість її виконання, а також освоїти нові техніки хірургічних втручань у пацієнтів як з онкологією, так і з іншими патологіями.
"За останні 2 роки це третя велика покупка обладнання для українських дитячих лікарень фондом "Таблеточки". Наша ціль – зменшити навантаження на центральні київські лікарні та надати дітям можливість лікуватися ближче до їхнього місця проживання", – зазначила виконавча директорка фонду Світлана Пугач.
За словами дитячого онколога Західноукраїнського медцентру Романа Кизима, "нова рентген С-дуга є вкрай необхідною для лікарні", зокрема, для:
- Проведення хірургічних втручань у дітей з пухлинами (грудна клітка, черевна порожнина, таз, кістковий скелет та ін.). Такі операції іноді тривають до 11-12 годин та вимагають негайного рентген-контролю;
- Слідкування за станом дітей, що не можуть пересуватися. Це дозволяє завчасно попереджати, наприклад, пневмонії, які є досить розповсюдженим видом ускладнень у онкохворих;
- Коректного встановлення центральних венозних катетерів та портів для введення препаратів під час довготривалого лікування. Донедавна через відсутність такого обладнання катетеризація могла призводити до інфікування, тромбозу та інших ускладнень;
- Встановлення ендопротезів (наприклад, у колінних суглобах) дітям, що хворіють на пухлини кісток або пухлини м’язів. Ендопротезування мінімізує ризик ампутації кінцівок та підвищує якість життя дітей після лікування онкохвороби.
Это - "таблеточки"!
где купил ?? почем??
закардонные продавцы обычно продают с 30% скидкой. Что енто значит??
положили в свой карман минимум 30% от суммы в виде отката.
не сомневайтесь - такой механизьм.
то же самое - откат 30% за привод нового пациента на операцию в зарубежную клинику - костный мозг и другие - стоимости
от 100 000$
делайте выводы
никто запростотак не будет там ничего делать в этих фондах.