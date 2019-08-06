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 Суспільство
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Все про:Міносвіти (491) абітурієнт (67) Гриневич (330)

 Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що майже 13% абітурієнтів, які вступають на бакалаврат, відмовилися від рекомендації проходити навчання на бюджетному відділенні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Гриневич сказала на пресконференції за підсумками вступної кампанії у вівторок у Києві.

"Цього року від бюджетних місць відмовилися майже 13% рекомендованих для зарахування", - сказала Гриневич на пресконференції за підсумками вступної кампанії у вівторок у Києві.

За словами міністра, це пов'язано з тим, що значна частина абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет не на найбільш пріоритетні спеціальності.

Зокрема, у 2019 році рекомендацію на бюджет отримало 60 тис. 354 абітурієнти, з яких лише 87,1% підтвердили намір вчитися за цією рекомендацією.

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Серед вступників 58,7% отримали рекомендацію на бюджет за першим пріоритетом (встановлюється абітурієнтом під час подання заяв), 16,7% - за другим, 9% - за третім, 5,7% - за четвертим, 4,2% - за п'ятим, 3,1% - за шостим, 2,5% - за сьомим. Зазначається, що від бюджетного місця за першим пріоритетом відмовилося лише 4,2% абітурієнтів, тоді як за 6 і 7 пріоритетом відмовилося 35,8% і 42,4% вступників відповідно.

За даними Міносвіти, 26,08% рекомендованих для вступу на бюджетне відділення скористалися галузевим коефіцієнтом (застосовується для вступників на спеціальності, яким надана особлива державна підтримка, його можна застосувати для заяв за першим і другим пріоритетом) і 13,7% - сільським коефіцієнтом (застосовується щодо випускників сільських шкіл).

Серед іншого, загалом 57 осіб вступили на бюджет за співбесідою, а 2 тис. 156 абітурієнтів рекомендовані за вступними іспитами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141459
 
 
 Топ коментарі
 
Даёшь квартал, Андрея и Богдана и сваты наконец-то!
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В Слуге Народа вакансий нет.

Корыто "распилено".
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Высшего образования и науки больше в Украине нет.. Уничтожены.. все высшие учебные заведения превращены в бизнес предприятия по выкачиванию денег.. Гриневич, убейся уже об стенку
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Гриневич. Супрун, Кириленко Нищук, Розенко, Рева,насцалик, Кубив,....уберите их уже нафиг.
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Даёшь квартал, Андрея и Богдана и сваты наконец-то!
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«Украинцы слишком много едят» (Рева) - любой квартал нервно курит в сторонке
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«Перекись водорода не обеззараживает раны, женщинам можно сидеть на холодном, лечить туберкулез можно дома» - перлы супрун войдут в историю.
Какой там квартал...
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Зе шутил про тарифы.
Прекратить стрелять просто
И трёх месяцев не прошло.
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Нет. Слишком много таких дыбилов, как Гольдман.
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+1
Свора неадекватных тупарей у корыта.
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не спеши,всему свое время.сначала новое правительство зелебеня пусть сформирует От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5005
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Ой так соя ж кричить. що за все зараз відподвідає .. *кловун Зе *?
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и кто твоему зелебене дохтур,шо он не в состоянии работать с ранее назначенным правительством? Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1436тот еще вопрос,сможет ли он работать с вновь назначенным
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В Слуге Народа вакансий нет.

Корыто "распилено".
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Пилят не от "Слуги народа", а те еще реформаторы. Причем ускоренными темпами.
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Высшего образования и науки больше в Украине нет.. Уничтожены.. все высшие учебные заведения превращены в бизнес предприятия по выкачиванию денег.. Гриневич, убейся уже об стенку
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а шо,до этого были?и в какой стране принимали наших спецов без переаттестации? От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2207
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В германии и США принимают технологов института пищевой промышленности и легкой промышленности.
А шо, ваш диплом экономиста-юриста сказали засунуть в очко?
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Кстати, в Швеции в центральный офис Икеа тоже берут.
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исключения только подтверждают правила Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич - Цензор.НЕТ 318.и не буду я никому ничего засовывать,нет у меня диплома экономиста-юриста.и даже никогда не мечтал о нем.
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Правило одно.
И у нас и там нужны технари, а филологи могут претендовать только в слугу урода.
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Это пирец какой-то ! В чем радость то ? В Дании не только образование бесплатное , но и качественное вот этому можно радоваться .
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Это порошеновское зубожиння, что родители денег поднакопили и их дети на бюджет не хотят, или выборы показали, что лучше в пту?
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Это обнаглевшие Зебилы, считают, что им этого мало.
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Учить пять лет физику, химию, математику, программирование - нема дурных!
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Чего расшумелись? Государство по своему усмотрению определяет, в каких специалистах нуждается страна.
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