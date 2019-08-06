Про це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.
"Там два протоколи. В одному - 10 тис. гривень, у другому - 15 тис. гривень", - сказав Ситник.
За його словами, в протоколах не йдеться про 100 тис. гривень.
"Що там придумав Генеральний прокурор, я не знаю. Це смішно. І замість того, щоб зараз ловити злочинців, я змушений бути в суді", - підкреслив Ситник.
Водночас Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, на суд щодо якого не пустили журналістів, у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу щодо нього.
Відвід суду заявив Ситник, мотивуючи це тим, що суддя, який розглядає справу, фігурує у справі про хабарництво і може бути упередженим.
Нині суд продовжує розглядати адмінсправу.
Як повідомив Ситник, суддя упереджений, оскільки проходить у справі про хабарі.
За його словами, саме у зв'язку з цим було заявлено клопотання про відвід судді.
Ситник повідомив, що Рижий перевірявся щодо отримання хабаря за ухвалення виправдувального вироку.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти, Зє!Біл?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Це була просто передвиборча акція для пониження рейтинга Порошенка. Вас і тут жорстоко на і палі.
А причому до тих справ порох та гладковський? Директор заводу з воєнпрєдом можуть домовитися і без їхнього впливу?
Якщо двірник украв банку фарби, чи винен в цьому директор ЖЕКу? Може опосередковано якась провина і є, та чи можна директора за це посадити?
Але ти кріпися, вір у Зє!