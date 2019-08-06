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 Політика України
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Все про:відпочинок (97) суд (5392) Ситник (495)

 Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Правоохоронні органи склали два адміністративні протоколи щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Там два протоколи. В одному - 10 тис. гривень, у другому - 15 тис. гривень", - сказав Ситник.

За його словами, в протоколах не йдеться про 100 тис. гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили. ФОТО

"Що там придумав Генеральний прокурор, я не знаю. Це смішно. І замість того, щоб зараз ловити злочинців, я змушений бути в суді", - підкреслив Ситник.

Водночас Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, на суд щодо якого не пустили журналістів, у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу щодо нього.

Відвід суду заявив Ситник, мотивуючи це тим, що суддя, який розглядає справу, фігурує у справі про хабарництво і може бути упередженим.

Нині суд продовжує розглядати адмінсправу.

Як повідомив Ситник, суддя упереджений, оскільки проходить у справі про хабарі.

Також читайте: Глава НАБУ Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині, - Сарган

За його словами, саме у зв'язку з цим було заявлено клопотання про відвід судді.

Ситник повідомив, що Рижий перевірявся щодо отримання хабаря за ухвалення виправдувального вироку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141455
 
 
 Топ коментарі
 
для петенного холуя 25к грн это уже не деньги, вот урод и он даже не понимает что он коррупционер... дать пятнашку этому швондеру пусть посидит подумает.
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Да ты шо?! Можно просто поругать, ну в угол поставить на пол часика.....Отставка как минимум.
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вместо того чтобы ловить преступников жрал за их счет
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Да ты шо?! Можно просто поругать, ну в угол поставить на пол часика.....Отставка как минимум.
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Він просто ************* і не хоче визнавати, що отримав великого хабяря бенкетом у ресторані. Ситник не перший раз отримує такий величезний хабар. Його відкати від кришування оборрнпрому та гладковського мабуть врази більші
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взяточничество и предвзятый? значит уже и предвзятки есть? )
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для петенного холуя 25к грн это уже не деньги, вот урод и он даже не понимает что он коррупционер... дать пятнашку этому швондеру пусть посидит подумает.
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та, Сытник флюгер, он под любую власть подстроится, он уже клинья подбивает к Зе, боится как бы его не перезагрузили вместе с его Бюро.
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антикорупційний срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти, Зє!Біл?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Это все херня - пока потрох и его свинарчук не за решеткой,вот это главное преступление Зели и его команды,но время у него пока есть,сменят генпрокурора и зрадников тогда посмотрим,либо Зелька будет на коне либо на суку.
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От лиш одна біда, проти "Свинарчуків" нічого крім виливів Пєніса Бігуса немає. А Пан Гладковський уже помічений у свиті Зєєєєлі...
Це була просто передвиборча акція для пониження рейтинга Порошенка. Вас і тут жорстоко на і палі.
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Три роки тому!
А причому до тих справ порох та гладковський? Директор заводу з воєнпрєдом можуть домовитися і без їхнього впливу?
Якщо двірник украв банку фарби, чи винен в цьому директор ЖЕКу? Може опосередковано якась провина і є, та чи можна директора за це посадити?
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В оборонке - нет, не могут. Об остальном узнаешь через пару месяцев. Готовь сопли для визгов о політичних переслідуваннях.
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Та уже якось 3 місяці спливло і щось нічого крім свинячого брєда портянки не видно і не чутно.
Але ти кріпися, вір у Зє! Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині - Цензор.НЕТ 8751
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ти якийсь сміщний, вибори пройшли, а ти ще мариш якимись свинарчуками і злочинами.
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Cытник хорошо погулял - два квадроцикла угрохал, Хенеси пила, а щас строит из себя ярого борца за всё хорошее Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині - Цензор.НЕТ 9035
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вместо того чтобы ловить преступников жрал за их счет
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та я в жизни не поверю, что наш глава антикоррупционного бюро умеет скромно отдыхать. сытнику давно пора написать заявление по собственному желанию и уйти не позорясь, а то от следующего скандала ему уже не открестится
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Тай я до того ж, чому там нема заяви про звільнення ?
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у Зедента черга стоїть бажаючих замість Ситника на халяву бухать.
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