 Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Про це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Там два протоколи. В одному - 10 тис. гривень, у другому - 15 тис. гривень", - сказав Ситник.

За його словами, в протоколах не йдеться про 100 тис. гривень.

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"Що там придумав Генеральний прокурор, я не знаю. Це смішно. І замість того, щоб зараз ловити злочинців, я змушений бути в суді", - підкреслив Ситник.

Водночас Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, на суд щодо якого не пустили журналістів, у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу щодо нього.

Відвід суду заявив Ситник, мотивуючи це тим, що суддя, який розглядає справу, фігурує у справі про хабарництво і може бути упередженим.

Нині суд продовжує розглядати адмінсправу.

Як повідомив Ситник, суддя упереджений, оскільки проходить у справі про хабарі.

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За його словами, саме у зв'язку з цим було заявлено клопотання про відвід судді.

Ситник повідомив, що Рижий перевірявся щодо отримання хабаря за ухвалення виправдувального вироку.