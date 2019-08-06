 В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Про це заявила компанія "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загальний розмір заборгованості двох теплогенеруючих компаній становить 1,7 млрд грн ($66 млн). Згідно з угодою про реструктуризацію заборгованості перед Нафтогазом, тепловиробники для отримання газу на опалювальний сезон повинні погасити не менше 90% своєї заборгованості.
Компанії "Одеська ТЕЦ" для отримання газу на опалювальний сезон потрібно заплатити ще щонайменше 161 млн грн ($ 6,2 млн), а компанії "Теплопостачання міста Одеси" - 222,4 млн грн ($ 8,6 млн).
"Нафтогаз закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів. Нафтогаз також нагадує, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів", - повідомили в Нафтогазі.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
С другой стороны, красные плавки на пляже дорого стОят.
Не нам, а вам
Покажите пожалуйста, под каким номером он выдвигался от Европейской Солидарности?
P.S. Я понимаю, Вам может быт- трудно различить номер. Вы попросите очечки у Юлии Владимировны (очечки, которые без диоптрий). Ей без надобности уже, а Вам очень пригодятся.
А как же Важе заявление, что он от "Порошенко"?
Порошенко уже почти 3 месяца, как не Президент, так что с вашим г*вном вы сами разбирайтесь.
Обратитесь
в Спортлотоk депутату Рады.
За кого Одесса там голосовала?
За Квартал?
Вот пусть в Квартал и обращаются, а те и советуют одесситам, чем отапливаться: кизяками, валежником (импорт, дорого), красными труселями или бегом по граблям.
Просто телевизор не поспевает за покращеннем.
Ставьте Автономное отопление в квартирах -
согласно нового Закона .
И будет Вам тепло и счастливо в Новом Году .