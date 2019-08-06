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 Економіка, Суспільство
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Все про:Нафтогаз (564) Одеса (2014) опалювальний сезон (218)

 В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Через заборгованість компаній "Одеська ТЕЦ" і "Теплопостачання міста Одеси" за газ місту можуть не поставити газ для потреб централізованого опалення восени і взимку.

Про це заявила компанія "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальний розмір заборгованості двох теплогенеруючих компаній становить 1,7 млрд грн ($66 млн). Згідно з угодою про реструктуризацію заборгованості перед Нафтогазом, тепловиробники для отримання газу на опалювальний сезон повинні погасити не менше 90% своєї заборгованості.

Компанії "Одеська ТЕЦ" для отримання газу на опалювальний сезон потрібно заплатити ще щонайменше 161 млн грн ($ 6,2 млн), а компанії "Теплопостачання міста Одеси" - 222,4 млн грн ($ 8,6 млн).

"Нафтогаз закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів. Нафтогаз також нагадує, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів", - повідомили в Нафтогазі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141454
 
 
 Топ коментарі
 
ничо,зелебеня сказал,шо газ подешевеет,рассчитаются
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Гроші вкрав Труханов, це відбувається кожен опалювальний сезон! Абоненти гроші сплачують а міськрада їх краде і в наступний опалювальний сезон входить з боргами! А чо, все одно місто мільйонник без газу не лишать, можна красти!
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То ли еще будет, как бы и договора по транзиту все нет.
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По якому транзиту? Після запуску Турецпотока транзит росгазу в південному напрямку (тобто через Одеську область) обнулиться так і так.
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Там тепло, там море. Да и вообще "глобальное потепление".
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да да ТЕПЛО ну ну я в Одессе живу на ж-м Черемушки...Юго-Запад до минус 5 да до 5-7 суток продержаться можно если днем будет +8-10 а если нет то все кердык... панельки и блоково кирпичные 5 этажки и 9-12-16 этажки промерзают и остывают... про новострои не скажу, там или в квартирах котлы индивидуальное или придомовые или на крышах свои котельные... но там своя песня...и долгов там также хватает... если Одессу не включат..то боюсь ОНР стает настолько актуальной что никто даже не способен будет понять то имело место быть... одно утешает -что ОТОПЛЕНИЕ ЭТО СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕНТА КМУ И РАДЫ... меня просто удивляет что при вливании полутора МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН да да город Одесса горсовет вливал за 2 года эту сумму в виде невозвращенных субвенций и на покрытие разницы в газе и на зарплату по долгам долги пргнули до полугода сотрудникам КП Теплоснабжение.. кстати с 31 июля уволился по собственному Директор КП Тплоснабжение Одессы ноги быстро сделал...работы как обычно летом идут погано дошло до дотого что многи улицы на 2-5 суток отклюбчались зимой при морозах на срочны ремонт прорывов системы.. А ПРИЧИНА ВСЕГО ЭТОГО СОЛИДАРНАЯ НЕФИГ БЫЛО делать отплату 1 ставочным т.е. платим за тепло в период отопления это хорошо что КМУ 29 июня 2019 года Постанова 560 если не ошибаюсь установил для областных городов Украины потолок по тарифу на тепло 1400 грн за 1 кгал у кого теплосчетчики а у нас в Одессе 1239 грн 1 кгкал.. еще Гурвци мэр Одесс когда тарифы бьыли смешными в сравнении с ЭТИМИ говорил что если я уберу 2 становны тарифы а в Одсесе мы платили 12 месяцев постоянную сумму и полгода + за само отпление он говорил что если введем оплату только в период отопления то будут долги не будет денег на профилактику работ летом и все такое увы не послушались а ведь как он предсказывал все так и случилось.. ДОЛГИ не платят как раз богаты и наглые... кроме того надо уже в этгот отопительный период 2019-2020 год срочно вводит 2 ставочный тариф 12 месяцев платим часть суммы и в отопительный период остальное напрмиер 12 месяцев 40 % а в отопительный + 60% а так порялдка не будет будет или Одесса замерзать или банктротиться будут теплокоммунльные организации.. и в любом случаее будет ХолодоМайданы... или "республики или федерации!""
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Все понятно мы все в подобной ситуации. Только "Хфедерации и реПублики" положение не исправят а только усугубят.
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а кто к ЭТОМУ ВСЕ ДЕЛАЕТ и толкает???? как не власть центральная, областная и местная????
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ничо,зелебеня сказал,шо газ подешевеет,рассчитаются
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дике ти гига, борги заднім числом не перераховують, хоча й не індексуються по інфляції В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2126
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Наших сегодня уже четверо. Слава и вечная память Героям!
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Ну давайте) наша зерыговата всю зешоблу снесет к чертям
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Одесситам просто нужно представить, шо они живут в Израиле, там ведь почти нет центрального отопления. И ничего, не замёрзли и от холода никто не умер.
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Так в Израиле отапливаются кондиционерами, риверс-сайкл которые, летом охлаждаются, зимой - отапливаются. Представьте себе, в какую сумму за электричество выйдет такое отопление одесситам.
С другой стороны, красные плавки на пляже дорого стОят.
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Не так уж много он ест электричества этот кондер, а вот воздух сушит люто.
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Газовое отопление (ducted heating) - вот что по-настоящему сушит воздух.
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что сделает новая власть конца эпохи бедности _сможет провалить отопительный сезон 19-20 свалят все на пвпиредникав ЗЕпланктон проглотит выборы в местные органы в конце марта при чем будет хорошая мантра про старую власть на местах которая сорвала отопительный сезон и которую мы еще раз сделаем вместе но самое страшное будет в сезоне 20-21 проинформирую позже
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Не-не-бе, все теперь ВАШЕ, у Труханова и Геп-Доп своя партия.
Не нам, а вам
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нет. это соевое труанововое чмо и его шайка при власти.
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Простите, а разве Труханов шел от партии Европейская Солидарность?
Покажите пожалуйста, под каким номером он выдвигался от Европейской Солидарности?

P.S. Я понимаю, Вам может быт- трудно различить номер. Вы попросите очечки у Юлии Владимировны (очечки, которые без диоптрий). Ей без надобности уже, а Вам очень пригодятся.
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Да?
А как же Важе заявление, что он от "Порошенко"?
Порошенко уже почти 3 месяца, как не Президент, так что с вашим г*вном вы сами разбирайтесь.
Обратитесь в Спортлото k депутату Рады.
За кого Одесса там голосовала?
За Квартал?
Вот пусть в Квартал и обращаются, а те и советуют одесситам, чем отапливаться: кизяками, валежником (импорт, дорого), красными труселями или бегом по граблям.
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трухан - соевый. сепар и кореш пороха, гражданин рф. он мер. а ты копеечный тупой соевый зебильный бот.
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а говорили что при зеле лучше станет, а становится все хуже
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Конечно, лучше.
Просто телевизор не поспевает за покращеннем.
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так і не лише в Одесі. Якщо опаленням займається Кабмін і прем'єр персонально (чомусь) - то вони скоро підуть. Прийдуть нові чуваки з дипломами трускавецького будину відпочинку, і будуть вказівки направо й наліво давати один одному.
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проводиш тренінги серед членів своєї трольбригади?
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Так найдите куда деньги делись. Труханова трусните он 100% в курсе.
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Так Труханов - не Зеленский, а Вы - не Богдан, чтобы его щупать
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Что ВЫ все н о е т е !
Ставьте Автономное отопление в квартирах -
согласно нового Закона .
И будет Вам тепло и счастливо в Новом Году .
В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8332
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