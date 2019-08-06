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 Суспільство, За кордоном
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Все про:інтернет (387) Росія (19243) ФСБ (750)

 ФСБ отримала можливість блокувати сайти без суду і Роскомнагляду

Національний координаційний центр із комп'ютерних інцидентів (НКЦКІ) ФСБ РФ отримав можливість ініціювати розделегування доменів сайтів.

Як повідомляє "Коммерсант", структура ФСБ увійшла до так званих компетентних організацій Координаційного центру доменів .ru/.рф (КЦ РФ), де буде відповідати за боротьбу з "ресурсами-джерелами кібератак".

Розделегування домену не закріплено в російському законодавстві, але фактично дозволяє блокувати сайти швидше, ніж через суд і Роскомнагляд.

Зазначається, що новий статус дає НКЦКІ можливість звертатися до реєстраторів доменів зі скаргами на сайти-порушники, щоб припинити делегування доменних імен, тобто фактично закрити доступ до такого ресурсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

Директор КЦ РФ Андрій Воробйов заявив, що НКЦКІ буде займатися виявленням фішингових ресурсів, джерел шкідливого програмного забезпечення (ПЗ), відстеженням активності бот-мереж та інших атак з використанням російських національних доменів.

Нагадаємо, в травні Президент РФ Володимир Путін підписав закон про "суверенній інтернет", який передбачає можливість ізоляції російського сегмента мережі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141453
 
 
 Топ коментарі
 
гебня поступово перебирає на себе судові функції
незабаром трійки повернуть
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Ожидаем падения цен на домены .ru/.рф, вплоть до нуля желательно.
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Русню пересаживают на бутыль с горлышком поширше. Асилит или порвётся?
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Ожидаем падения цен на домены .ru/.рф, вплоть до нуля желательно.
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Русню пересаживают на бутыль с горлышком поширше. Асилит или порвётся?
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Не-до-статньо!
Вимагаємо педаль чіріз асфільт в зімлю!
Право розстрілу без суду та слідства для ФСБ!
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Вони вже його мають. Неофіційно, коли буде офіційно-московити самі до клятих бандерівців побіжать.
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Вы следите внимательно, чтобы в Украине под каким-либо благовидным предлогом тоже самое не сделали. А что там у русских мне например все равно. Пусть хоть плачут, хоть скачут это их жизнь.
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Ось тому і треба уважно дивитися, що там у кацапів - бо це ж практичний приклад, чого не повинно бути у нас.
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е-е-е, дядьку, не скажіть!
коли гебня отримає абсолютну владу, куди, гадаєте, вони поженуть воювати проімперську (і не тільки) бидломасу?
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гебня поступово перебирає на себе судові функції
незабаром трійки повернуть
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Як напейсала б молода мацковська поетеса Кутузова-Желтова:

Грозит домоклова бутылка,
Кто за пиченьки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
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тут домены никому не нужны - здесь до последнего дня рейдерство предприятий процветало.
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Та в Україні, навпаки, треба слідкувати, щоб знову не відкрили сайти Одноглазніков і Контаченних....
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А что они могут затевать? Или смирное сидениe на бутылях или кровавую баню. Особый путь, сэр. Скрепоносие.
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Чем больше репрессий диктатора, тем ближе крах системы. "История -
это не что иное, как картина преступлений и несчастий". - Вольтер.
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