 ФСБ отримала можливість блокувати сайти без суду і Роскомнагляду

Як повідомляє "Коммерсант", структура ФСБ увійшла до так званих компетентних організацій Координаційного центру доменів .ru/.рф (КЦ РФ), де буде відповідати за боротьбу з "ресурсами-джерелами кібератак".

Розделегування домену не закріплено в російському законодавстві, але фактично дозволяє блокувати сайти швидше, ніж через суд і Роскомнагляд.

Зазначається, що новий статус дає НКЦКІ можливість звертатися до реєстраторів доменів зі скаргами на сайти-порушники, щоб припинити делегування доменних імен, тобто фактично закрити доступ до такого ресурсу.

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Директор КЦ РФ Андрій Воробйов заявив, що НКЦКІ буде займатися виявленням фішингових ресурсів, джерел шкідливого програмного забезпечення (ПЗ), відстеженням активності бот-мереж та інших атак з використанням російських національних доменів.

Нагадаємо, в травні Президент РФ Володимир Путін підписав закон про "суверенній інтернет", який передбачає можливість ізоляції російського сегмента мережі.