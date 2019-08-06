 ФСБ отримала можливість блокувати сайти без суду і Роскомнагляду

Як повідомляє "Коммерсант", структура ФСБ увійшла до так званих компетентних організацій Координаційного центру доменів .ru/.рф (КЦ РФ), де буде відповідати за боротьбу з "ресурсами-джерелами кібератак".
Розделегування домену не закріплено в російському законодавстві, але фактично дозволяє блокувати сайти швидше, ніж через суд і Роскомнагляд.
Зазначається, що новий статус дає НКЦКІ можливість звертатися до реєстраторів доменів зі скаргами на сайти-порушники, щоб припинити делегування доменних імен, тобто фактично закрити доступ до такого ресурсу.
Директор КЦ РФ Андрій Воробйов заявив, що НКЦКІ буде займатися виявленням фішингових ресурсів, джерел шкідливого програмного забезпечення (ПЗ), відстеженням активності бот-мереж та інших атак з використанням російських національних доменів.
Нагадаємо, в травні Президент РФ Володимир Путін підписав закон про "суверенній інтернет", який передбачає можливість ізоляції російського сегмента мережі.
Вимагаємо педаль чіріз асфільт в зімлю!
Право розстрілу без суду та слідства для ФСБ!
коли гебня отримає абсолютну владу, куди, гадаєте, вони поженуть воювати проімперську (і не тільки) бидломасу?
незабаром трійки повернуть
Грозит домоклова бутылка,
Кто за пиченьки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
это не что иное, как картина преступлений и несчастий". - Вольтер.