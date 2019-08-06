EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2933  65
Все про:ГПУ (3122) допит (498) Гонтарева (278) Філатов Олексій (25)

 ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка. ДОКУМЕНТИ

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева та ексзаступник голови АП Олексій Філатов викликані на допит як підозрювані в рамках кримінального провадження щодо бізнесмена Сергія Курченка.

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

""Філатов Олексій Валерійович ... Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 15 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. для допиту як підозрюваного в кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч. 2 ст .256, ч.3 ст.209 КК України та участі в інших процесуальних і слідчих діях ... Гонтарева Валерія Олексіївна ... Вам необхідно з'явитися 12.08.2019 о 13 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. для допиту як підозрюваної в кримінальному провадженні №12013220540000400", - йдеться в тексті повісток.

Йдеться про кримінальне провадження № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року, за яким лише цього року Гонтарева викликалася на допит вже двічі: 23 і 25 квітня.

Читайте також: Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка 01

ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141451
 
   
 Топ коментарі
 
Треба садити Мародьора.. Цей боягузливий тхір всіх поздає
 показати весь коментар
 
Путриотка Гонтарева в Лондоне отстаивает интересы Украины , у нее нема времени шоб приехать на допрос . Отжеж кодло в 2014 понавыбирали ... ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 9392
 показати весь коментар
 
Да!!!Грабіжникам держбюджету туговато прийдеться, це зрозуміло. Дивують прихильники свиносоєвих,ніяк не можуть зупинитися, по інерції таке пишуть що, видно, самі мало розуміють. Абсолютний неадекват!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Лучший банкир" по версии подельника хозяина Порошенко в Лондоне, хрен достанешь. Филатов в Украине?
 показати весь коментар
 
 
Треба садити Мародьора.. Цей боягузливий тхір всіх поздає
 показати весь коментар
 
 
Тибе, Коля, поможет только декапитация....
 показати весь коментар
 
а тебе - церебральная декортикация.
 показати весь коментар
 
Ага так она из Лондона и прискакала что бы ее «закрыли»
 показати весь коментар
 
 
Беня решил еще и Курченко вернуть в Украину?
 показати весь коментар
 
 
всех кумовьёв пэдрастова вернуть , судить и посадить!
 показати весь коментар
 
 
Слишком много правоохранителей. Занимаются хренью.
 показати весь коментар
 
 
Kaк только Пороха свергли, так в страну потоки гуана потекли: Портнов, Беня, Боголюбов... несть им числа, гнидам.
 показати весь коментар
 
 
Тут согласен. Говна много принесло. Но как быть с Мертвечуком? Он при Мародёре широко крылья расправил. Пэтя нивинауат?
 показати весь коментар
 
 
Мародёр - это про Янука или про Азирова ?
 показати весь коментар
 
 
Так как на счет Мертвечука? Почему Мародёр его не трогал?
 показати весь коментар
 
 
Москалики, вы б методичку сменили. Как-то вот это вот "мародёр" уже не звучит... впечатления не производит ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 2201
 показати весь коментар
 
Для тебя не звучит, а люди, слыша слово "мародёр", знают, что речь идёт о Порошенко. ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 7430
 показати весь коментар
 
 
Строительство за свой счёт ПВО Киева теперь называется "мародёрство". ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 6885
Вот интересно, а все журнашлюхи с Г+Г, НьюсВони и проч. - они помнят чем закончил Геббельс ?
 показати весь коментар
 
 
Не в ремонт, а в строительство.
Но, для продолжения разговора, ты должен принести искренние извинения за оскорбление единственного настоящего Президента Украины за всю её историю независимости.
 показати весь коментар
 
 
Дыбилы. Они думают что слово "мародёр" синоним слова "плохой".
 показати весь коментар
 
С таким же успехом можно и Гитлеру отправить повестку...Лохи в восторге от молниеносной реакции правоохренительной системы
 показати весь коментар
 
 
Пора Кулика ставить генпрокурором - заслужил. Ну, или Портнова.
 показати весь коментар
 
 
Уж лучше Портнова, больше опыта практического и теоретического.
 показати весь коментар
 
ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 7424

Убивая старую матку пчелы тихо меняют власть в улие.
Или матка убивает всех себе подобных, пока не вылупились.
 показати весь коментар
 
Путриотка Гонтарева в Лондоне отстаивает интересы Украины , у нее нема времени шоб приехать на допрос . Отжеж кодло в 2014 понавыбирали ... ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 9392
 показати весь коментар
 
 
свинокодло не выбирали. это свиновальц понаходил их на каких то помойках.
 показати весь коментар
 
 
хонтарёва отстаивает собственные интересы. У неё суть такая.
 показати весь коментар
 
 
Гонтарева даже в Лондонграде замутила с курсом гривны и доллара. С Олигациями внутреннего ЗАЙМА. ПЕТИНЫ зонтики, они такие. На сайте Дубинского есть полный расклад, типа почему курс доллара такой на сегодня. Там все понятно. И ясно.
 показати весь коментар
 
Гонтаревой скорее всего капут . Она конкретно наступила на сандали Коломойского и даже их запачкала . Скорее всего , это вопрос времени .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Курченко - новое молодое лицо. А не то что написали про него "злачинные попередныки", правильно зебобики?
 показати весь коментар
 
 
гонтарева это ее кличка в банде винницкого вальцманата? это сатановская- лучшая пьяная жаба галактики по версии самого же свиновальца?
 показати весь коментар
 
 
Уже 3 месяца вальцман - это не вальцман, апгрейт методичек проводится в установленном порядке. Народ Украины выбрал вместо Вальцмана - настоящего этничного украинца. ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 4464
 показати весь коментар
 
 
ЭТНОС (греч. ethnos - группа, племя, народ) - межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, общими языком, культурой и самосознанием. Да, Зе - этничный украинцец. В отличие от молдавского жыда вальцмана.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
КУРЧЕНКО - ЭТО РЕДИСКА КОТОРАЯ СЕЙЧАС ВОРУЕТ ГОС УГОЛЬ НА ДОНБАССЕ И ЗАБРАЛ У ВСЕХ ПОЧТИ ВЕСЬ ТАМ КРУПНЫЙ БИЗНЕС - ВОТ ЗА ЭТОГО КОШЕЛКА ЯНУКОВИЧА - НЕ БЕЗ ИХВЕСТНЫЙ ПРОКУРОР КУЛИК ,ЕЩЕ РАЗ КУЛИК - ВОЗБУЖДАЕТ ДЕЛО - ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ ЗЕБИЛЫ
 показати весь коментар
 
 
Шо случилось? Шо разорался?
Почувствовал стрелу в заднице? ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 5478
 показати весь коментар
 
 
ВАХ - НЕ ЗАВИДУЮ ТВОЕМУ ОПЫТУ - НУ ШО С ТЕБЯ ВЗЯТЬ - БУБА ,ДА ЕЩЕ И КАСТОРСКИЙ))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У большинства зебобиков да и их сторонников среди простых людей память хуже чем у рыбок, им сейчас расскажут что это честный бизнесмен, несправедливо обиженный злочинным режимом Порошенко вот увидите. ))
 показати весь коментар
 
 
Да!!!Грабіжникам держбюджету туговато прийдеться, це зрозуміло. Дивують прихильники свиносоєвих,ніяк не можуть зупинитися, по інерції таке пишуть що, видно, самі мало розуміють. Абсолютний неадекват!!!
 показати весь коментар
 
 
Свиносоевые пишут за деньги, им заплати - они против мародёра что угодно напишут. Продажные твари, нашу страну продают, и им место в тюрьме .... на параше!!!
 показати весь коментар
 
 
подельница пэпастого - вредительница банковой системы Украины .
 показати весь коментар
 
 
Гонтарева - государственный преступник, эта мразь уничтожила нашу экономику под предводительством Парашенко и его банды.
 показати весь коментар
 
 
Она обвалила банки, гривну и посягнула на благосостояние украинцев.
Самому же пэпке она дала ложную информацию о завладении акций приватбанка, за что коварный Лолита позволил ВР её спихнуть из НБУ. Но у неё были ещё соучастники, которыми никак не следует пренебрегать.
Учитывая критическую криминальную ситуацию, лерка сбежала из Украины. Правительству следует обратиться в властям GB, чтоб получить её , судить и посадить.
 показати весь коментар
 
Жать, что такой гинальный мыслитель до сих пор не подвергнут эфтаназии...
 показати весь коментар
 
Гонтареву в мешок и сбросить в Темзу в свободное плавание как она с нашей гривной поступила. ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 2495
 показати весь коментар
 
 
Игорь Валерьевич говорил, что привезёт её. Ждём-с.
 показати весь коментар
 
Ой, а порохошлюхи півтора роки тому плювали лайном у Саакашвілі, приписуючи йому зв'язки з курченком.
А виявиться, що за бабло курченка лєрка і пєтька годували своїх шлюх.
 показати весь коментар
 
 
Эту гниду Гонтареву эстрадировать в кандалах, посадить лет на 15 с полной конфискацией имущества, и главного организатора преступной группировки Парашенко тоже, ********.
 показати весь коментар
 
 
Доктор, срочно в палату! Усыпите наконец Андрейку, избавьте от страданий!
 показати весь коментар
 
По лондонским слухам, к сжалению нашему, таких, как гонтареву, не экстрадируют в Украину. Много тайн у этой мадам, и фунтов-денег, там и сям, в банках Лондона. Им это надо? Отдавать лучшую свою инвестицию и советчицу? Да никогда. Живет и поживает,добра наживает, бывшая разрушительница системы банков Украины, в Лондоне. Им это нужно. В смысле, ТНК.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору