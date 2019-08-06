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Все про:контрабанда (969) митниця (543) Гончарук_Олексій (7)

 Повне кадрове перезавантаження, - заступник голови ОП Гончарук назвав "головний фактор" для перемоги над контрабандою на митниці

Для зупинки контрабанди на митниці необхідне повне кадрове перезавантаження.

Таку думку висловив "Економічній правді" заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її просто неможливо. З впевненістю можна сказати, що загальний обсяг бюджетних втрат сягає мільярдів доларів щорічно. Скільки цих мільярдів – п'ять, сім чи десять – покаже час", - розповів Гончарук.

За його словами, поданий президентом сигнал про старт боротьби з контрабандою налякав багатьох контрабандистів.

"В останні місяці ми з різних митниць отримували сигнали про те, що контрабанда зупинилась. Але, звісно, ми розуміємо, що це несистемне рішення і його недостатньо", - сказав заступник голови Офісу Президента.

На його думку, системним рішенням може бути повне перезавантаження кадрового складу митниці.

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"Це головний фактор і перший крок, який потрібно зробити. Якщо на окремих митницях одна і та ж людина по десять років керує митницею, то можна скільки завгодно ставити експерименти по боротьбі з контрабандою і практикувати різні підходи, але в кінцевому результаті ці люди тебе переграють", - сказав він.

Другий крок – налагодити обмін інформацією з митницями інших країн, щоб бачити реальні обсяги та перелік товарів, що перетинають кордон. Третій крок – ліквідація політичної корупції.

"Контрабанда в країні існує, бо весь цей час з неї годувались політики. Зараз це гарантовано припиниться, бо, на мій погляд, у нової команди такої мотивації немає", - вважає Гончарук.

На думку Гончарука, практика з полісменами на митниці мала короткостроковий ефект.

"Поки митники з поліцейським не домовились, контрабанда десь припинилась, десь загальмувала. Потім на місцевому рівні всі домовились і ефект потихеньку зійшов нанівець. До того ж, схоже,що цей експеримент не знайшов підтримки на найвищому політичному рівні.

Процеси митного оформлення потрібно максимально спрощувати, все документальне оформлення переводити в софт", - заявив чиновник.

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"На мій погляд, посилення відповідальності необхідне, однак саме по собі воно не спрацює. З цього точно не потрібно починати. Якщо зараз підвищити відповідальність, то це просто призведе до збільшення розміру хабарів. Спершу потрібно змінити процеси, людей, налагодити обмін інформацією, а потім посилювати відповідальність", - пояснив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141449
 
 
 Топ коментарі
 
Снижайте мрази ставки таможенных сборов,иначе только наберете новых взяточников и больше ничего не измените.
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А зачем. У него методичка. Согласно ее таможенники пропускали контрабанду чисто из собственного альтруизма и сочувствия контрабандистам.
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Дурачок, цены на импорт и так сейчас включают взятки на таможне. Только сейчас это пойдёт не в карман чинуш, а в бюджет.
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Снижайте мрази ставки таможенных сборов,иначе только наберете новых взяточников и больше ничего не измените.
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Основным "таможенным сбором" является НДС, а он как известно у нас 20%. Что касается чисто ввозной пошлины, то она колеблется от 0 до 10% (редко когда выше). Плюс хабари мытникам, СЭС, фитосанитарам, экологам и т.п. А за все это в итоге платит покупатель - пересичный украинец?
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пусть этот пиндоокий деятель сначала расскажет своим зелибобикам, каким образом все это счастье отразится на их кармане. в представлении пархатых, навести порядок --это собирать больше пошлины. а кто платить будет за эту песню? быдло из своего кармана! весь импорт подорожает, начиная от шмоток, заканчивая кормом.
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А зачем. У него методичка. Согласно ее таможенники пропускали контрабанду чисто из собственного альтруизма и сочувствия контрабандистам.
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я уже устал повышать уровень УМУ ЗЕбилоидным кретинам. запомни, лох! в Украине нет контрабанды! НЕТ! есть нарушение таможенных правил. контрабанда, это когда ночью, лесом, мимо пункта пропуска. ФСЁ! даже провоз наркоты, это только нарушение.
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Оно сейчас сказало, что контрабанда - это хорошо, и что те, кто с этим хочет бороться - тупые.
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быдло. скоро даже в секонде, где ты отовариваешься, ты увидишь повышение цены, и завоешь. низкие ставки, дают тебе возможность жрать хоть что то похожее на человеческую еду. еще раз ЗЕбилам--повышение платежей при импорте, приведет к повышению цены для потребителя. если не понятно жаде это....вы чернь сделали правильный выбор. а за бюджет не волнуйся, даже если его пополнят, он уже в правильных руках. Сьогодні, 13:24 "Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення Зеленського". 05.08.2019 "На содержание Офиса Зеленского уходит больше, чем на Администрацию Порошенко."
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Дурачок, цены на импорт и так сейчас включают взятки на таможне. Только сейчас это пойдёт не в карман чинуш, а в бюджет.
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дурачок у меня в трусах. интересуешься? ты чмо, в своей убогой жизни, понятия не имеешь что такое вэд, коды, ставка, терминал, свх, но громко кукарекаешь. например, одинаковую по внешнему виду ткань можно растаможить с разницей 50%. "решить", стоит максимум 10$ на фуру, это 1/10 полной суммы. или цена вырастит, или никто не будет возить. остановятся цеха, которых тысячи в каждом городе, и продавцы на перекур. дошло?
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Кадров коррупционеров надо сажать, тогда будет кадровая перезагрузка постоянно, а не просто изредка менять состав.
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Была уже както в Киеве полная перезагрузка под "молодую команду"
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Давите эту мразь! Еще пограничников не забывайте! Там тоже без взятки не пройдешь пункт пропуска!
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Однозначно!Если кадры шли или вернее покупали себе места как ларек на рынке то естественно их задачей и было отбить затраченное и навариться..Тоже самое в судебной системе
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Включите обязательное прохождение детектора каждые полгода и возбуждайте дела и садите-побегут как крысы сами с тонущегго корабля
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Кожна нова влада галасує про пабєди аж гай гуде, а внизу тихо-тихо.
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"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет", - Так у новой команды и политиков нет Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне - Цензор.НЕТ 6520
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Так большая часть из них действительно не политики.
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я бы уточнил поголовная перезагрузка Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне - Цензор.НЕТ 2314
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Для всей Украины вообще, во всех сферах жизни, спасение только в полной кадровой перезагрузке, только полная замена народа может спасти державу.
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>Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет.
АААА, под столом!))) Давайте поставим везде своих, потому что мы честные и не воруем, у нас к этому нет мотивации. И в чем же твои гарантии, глядун из ОП, что у тебя и твоих соратников нет мотивации к баблу? Вы, наверно, поэтому даже зарплату не забираете? На кого вообще рассчитан подобный бред?
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Как бы не старались рошены, но они уже никто! Это статисты. От их визга ничего не зависит. Их босс обосрался, и они все в его дерьме. Любые начинания новых сил, будут комом в горле у этой мрази. Даже самые положительные. Потому, что эти отбросы были в шоколаде от коррупции, воровства, мародерства. Теперь их лавочка закрыта. Поэтому так они воняют. Шавки гавкают, караван идет. Курите бамбук, порохоотсосы!
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блин, а я не успел забрать свои шоколадки от коррупции, воровства и самое главное - киевский торт от мародерства, куда теперь обращаться?
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Ага, контрабандисты испугались так, шо готовы с голоду сдохнуть после заявления Зеленского.... (гомерический смех в зале)...
Кому поверил, Гончарук? Таможня всегда рапортует, шо контрабандистов нет и контрабанды нет, кроме деда, который на велосипеде грибы возит в Польшу и назад... Интересно, а таможенники не написали заявы на материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением в связи с отсутствием доходов от трудовой деятельности в совместном предприятии "Открытая граница"?
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В контрабанде пропадает смысл. Беня окружен адвокатами со всех сторон, Зеленский тоже. Его команда будет печатать нужные законы. Законы будут честно исполняться, что даст серьезную прибыль новым властям и тем, кто за ними стоит. Если что не так, есть суды, где будет опять же будет доказано, что все законно. И это правда, ведь законы будут прописаны так, как подскажут адвокаты Коломойского, ну и Богдан(куда ж без него). Теперь они будут зарабатывать ЗАКОННО, без всякой контрабанды, поскольку при такой системе она просто не нужна и мешает имиджу. По сути это уголовщина, возведенная в ранг закона. Отдаю должное, очень изобретательно.
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ничего нового, на рф давно подобная схема запущена и "успешно" себя показывает.
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Да блин, лучше бы он молчал... Контрабанда прекратилась потому, что мы у таможенников перестали деньги брать.......
Да *****, таможенники только богаче станут! Вам их сажать нужно года два, чтобы начали бояться взятки в руки брать, как паука каракурта!
Помочь может только неотвратимость наказания - битие, да еще и на голодный желудок, и в холодной камере, лучше всего приводит в сознание!
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очередной дешОвый лозунг для зебилов...
а цель примитивная - обеспечить уход от таможенных платежей ТОЛЬКО для своих
это и есть построение фашизма...
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нужно полностью вырезать эту опухоль вместе с налоговиками. но перед этим полная зачистка судейского шобла.
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и вообще нужно всех посадить, начиная с Надія Лезновська
она главный организатор все этого безобразия ))))))))))))))
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такую армию сверхнахлебников не выдержит не одно государство в мире не говоря о нашей любимой Украине.
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ты объешь всех остальных граждан украины? ))
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Если он не знает точно - сколько воруется на таможне, то может хоть назовёт - сколько таможенников необходимо заменить и сколько будут стоить недельные курсы для всех этих "новых лиц"?
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Все бабкам контробандисткам хана шо в труселях по пару пачек сигарет возят и магазины левые позакрывают, что открыто в белый день барыжат левой паленной водкой и поддельными сигаретами за пол цены...
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Зебилы, *ля (с). Любые отечественные кадры будут создавать еще более злую коррупцию. А немцев или французов никогда не наймут в нашу таможню.
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Что судей, что таможню одной датой всех можно увольнять, а на следующий день набирать новых людей.
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Менять кадры без изменения системы, значит просто посадить на потоки новых людей. Также и с президентом и депутатами и везде. Систему менять нужно.
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Гончарук леха же ваш, петилюбимцы. Хлопайте в ладошки! А Зеленскому огромный минус, за ЭТО-РЯДОМ.Рассказывателя, и не дай Бог, Первого в Кабинете всех министров. Вот это будет минус в кубе, всей команде ЗЕ. И ЗЕ.
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да, у нас все честные, этих плохих таможенников долго искали по закоулкам, еле нашли для муток...
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Повна кадрова заміна потрібна не тільки митниці, а усім органам - МВС, прокурватурі, судам...
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