EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Фоторепортаж
  9602  11
Матеріали за темою:
Все про:бюлетені (46) вибори (4432) Нацполіція (7985) Покровськ (11)

 В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

В одному з будинків Покровська (Донецька область, одномандатний виборчий округ №50) знайдено 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.

"Вчора, 5 серпня, в одному з будинків Покровська знайдено 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України. Всі вони вилучені. Відкрито кримінальне провадження. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську

В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція 01
В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція 02
В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція 03

Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку область спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня вранці авіація МВС доставила представників ЦВК в Покровськ (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50 з нетранспортування в ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама встановлюватиме результати виборів на окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141447
 
 
 Топ коментарі
 
ибо некуй проводить выборы в прифронтовых районах , разве что после освобождения от русни всего Лугандона и зачистки от местных мудаков и лет так через 5-ть...не раньше... В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 2652
 показати весь коментар
 
Тех кто играет в такие игры надо драть по полной,а главное докопаться до заказчиков
 показати весь коментар
 
зачистка от местных мудаков - це самий необхідний захід і саме цікаво, що це слова переселенців з Луганська (в них такий зуб на тих мудаків і навіть списки вже є - не заздрю я тим хто кликав туди рашку коли повернуться переселенці)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як би це був не Думбас,то я б здивувався.
 показати весь коментар
 
 
И к бабке не ходи Зеленский хотел сфальсифицировать )))
 показати весь коментар
 
 
Это наследие Порошенко. Нет, Януковича. Нет, Ющенко. Кароч, Данилыч вернись.
 показати весь коментар
 
Тех кто играет в такие игры надо драть по полной,а главное докопаться до заказчиков
 показати весь коментар
 
 
аж 4... дааа... вот они то и решили (не помогли) весь исход сражения ))))
 показати весь коментар
 
 
ибо некуй проводить выборы в прифронтовых районах , разве что после освобождения от русни всего Лугандона и зачистки от местных мудаков и лет так через 5-ть...не раньше... В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 2652
 показати весь коментар
 
 
зачистка от местных мудаков - це самий необхідний захід і саме цікаво, що це слова переселенців з Луганська (в них такий зуб на тих мудаків і навіть списки вже є - не заздрю я тим хто кликав туди рашку коли повернуться переселенці)
 показати весь коментар
 
 
Не надо было туда сепаров приглашать голосовать. Там и так половина сепары.
 показати весь коментар
 
 
На Донбассе всегда оказывалось давление и манипуляции от депутатов на население, очень жаль доверчивых граждан Донбасса, что они не слушают внутренний голос логики.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору