 Богдан і його заступники третій місяць працюють без зарплати, - Держуправління справами

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. в липні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - йдеться в ньому.
Інших складових зарплати (надбавок, премій тощо) Президенту не встановлено. Водночас з нарахованої суми було виплачено 5460 гривень податків і зборів. Таким чином, за липень Зеленський отримав 22 540 гривень.
"Заробітна плата Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й., першому заступникові Керівника Офісу Президента України Трофімову С. В. та заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у липні 2019 року не нараховувалася", - йдеться у відповіді ГУД.
Раніше Держуправління справами повідомило агентству, що керівництво Офісу Президента також не отримувало зарплату в травні і червні.
Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка і Тимошенко були призначені в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня. З 25 червня всі вони були переведені до Офісу Президента.
Агентство запитувало про їхні зарплати на обох посадах з моменту призначення. Згідно з відповіддю ДУС, зарплата їм не нараховувалася взагалі.
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?
ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ?
ЗЕЛЕНАЯ СОПЛЯ, НАДЕВАЙ КРАСНЫЕ ТРУСЫ И АЙДА НА ПЛЯЖ В ОДЕССУ! САМОЕ ВРЕМЯ!
ПОПОСТИШЬ ТАМ ЧЕГО СМЕШНОГО, ПОРЖЕМ ВСЕ.
Заодно похохмишь там об Украине- порно-актрисе из дешёвого немецкого порно, заодно расскажешь как она всем даёт и у всех берет, теперь, правда, у тебя, тварь, берет под 18-20 %, а не за пару всего, как при Порошенко.
Ещё, фигляр убогий, расскажешь, как ПРОСТА НАДА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
Вони ж стверджували, що офіс ЗеБіла не державна і не бюджетна установа, тому Богдана не потрібно люструвати.
Ніяких грошей банді зеленої шмарклі!!!
їм достатньо того, що дає кало мойша та кремлядь.
PS Ти ж нібито адекватний був, невже й тебе вірус соєвого чорного піару вразив?
"Который месяц не снимал я гимнастерку,
Который месяц не расстегивал ремней."
...Зазначаємо, що заробітна плата Президента України Порошенка П.О. ... згідно з наданими заявами починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі..
https://bykvu.com/bukvy/123853-mesyats-raboty-zelenskogo-stoil-ukraintsam-78-mln-grn-na-12-7-mln-dorozhe-chem-poroshenko
Стайка клоунов ОПУ осталась без денег.
Нынешняя власть Украины - власть дилетантов. Полных. Во всем что касается государственного управления в частности. Это не весело, но иногда это смешно.
Когда Зелененский Вова подмахивал осенивший его указ о ликвидации Администрации Президента и создании вместо нее Офиса Президента Украины он думал что он президент. Жестокая бюджетная реальность объяснила ему, что он глубоко ошибается. Обратите внимание - НИКТО даже не подумал объяснить Вове, что подобные вопросы не есть вопросы начертания его имени под текстом. Это бюджетный вопрос.
В бюджете Украины предусмотрено финансирование Администрации Президента, но нет ни слова о каком то "офисе президента Украине". Следовательно эта структура финансированию не подлежит.
Что и торжественно рассказали милым вовиным клоунам пришедшим за зарплатой. Хорошо что обслуживающий персонал финансируется от ДУСи и не пострадал, иначе бы первый майдан устроили бы Вове уборщицы
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!! да, ЗеБилы?
ЧОМУ ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ НЕ ЗАКІНЧУЄ ВІЙНУ? ЧОМУ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ?
ЗеЛЕНА ШМАРКЛЯ НАЖИВАЄТЬСЯ НА ВІЙНІ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ ЦИРКОМ ШАПІТО АВАНТЮРИСТІВ-РИГОАНАЛІВ, УКРАЇНОНЕВИСТНИКІВ ТА ЗЛОДІЇВ!!! їм та зарплата до сраки.тут пішли вже зовсім інші гроші.
кало мойша бабломойський щось там брехало про громадянський конфлікт?
ЗеБіли, чому не закінчується війна? Чому гинуть наші хлопці?
Відповідайте, сволото!
НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
взялісь всє за ручкі і машєм всє дружна! НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ!!!
і на пляж...
Глава Офиса президента Андрей Богдан и скандальный застройщик Андрей Ваврыш пытаются незаконно захватить власть в Киеве.
Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Макаровский, передают сегодня «Українськi Новини».
«Сейчас группа лиц, пришедшая к власти в стране, среди них господин Богдан, чиновник времен Януковича, люстрированный, господин Ваврыш, имеющий огромный шлейф коррупционных деяний, уволенный Кличко из городской администрации, и господин Ткаченко, руководитель канала, многолетний руководитель канала «1+1″, просто решили, простите за такое слово,»рейдернуть» Киев у киевлян», - считает эксперт.
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По мнению Макаровского, для этого они используют методы и законодательство, которое было принято еще во временя беглого президента Виктора Януковича и противоречит интересам киевлян.
«Власть хочет воспользоваться законодательством, очень сомнительным законодательством времен Виктора Януковича, когда была внесена в закон о статусе столицы вот эта вот неправомерная, неправильная и незаконная статья, разделявшая полномочия главы Киевской администрации и мэра Киева», - продолжил политолог.
Он уверен, что в ситуации, сложившейся вокруг Киева, руководствоваться необходимо именно решением Конституционного суда от 2003 года, где прямо говорится, что президент должен назначить главой КГГА того, кого киевляне выбрали мэром.
«Решение Конституционного суда от 2003 года законное, его никто не отменял. Именно ним нужно руководствоваться, а не законом «О столице» времен Януковича. Сейчас большинство киевлян поддерживают Кличко. И власть должна с этим считаться», - резюмировал Владимир Макаровский.
Как напоминает издание, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что власть планирует назначить своего человек управлять Киевом, разделив должности глав Киевской администрации и мэра Киева.
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В сегодняшнем интервью изданию «РБК-Украина» Коломойский сообщил, что знает Андрея Богдана около 15 лет, и что последние пять лет он был одним из его главных юристов.
«Я его знаю уже лет 15, года с 2005-го. Сотрудничали с ним очень плотно лет пять последних. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги…
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Он один из моих главных юристов последние пять лет. Раза три в неделю виделись. Вплоть до его назначения главой администрации. Сейчас у него уже времени, наверное, нет» - заявил олигарх
По словам Коломойского, Богдан оказывал юридические услуги лично ему, а не группе «Приват».
То есть, последние пять лет Богдан обслуживал жулика-олигарха, а теперь обслуживает президента Украины. Причем, как утверждают злые языки, Коломойский навязал Зеленскому этого Богдана, что представляется логичной версией…
тем более горе Богдана - личного адвоката Бени
Работу давай!