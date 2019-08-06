 Богдан і його заступники третій місяць працюють без зарплати, - Держуправління справами

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. в липні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", - йдеться в ньому.

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Інших складових зарплати (надбавок, премій тощо) Президенту не встановлено. Водночас з нарахованої суми було виплачено 5460 гривень податків і зборів. Таким чином, за липень Зеленський отримав 22 540 гривень.

"Заробітна плата Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й., першому заступникові Керівника Офісу Президента України Трофімову С. В. та заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у липні 2019 року не нараховувалася", - йдеться у відповіді ГУД.

Раніше Держуправління справами повідомило агентству, що керівництво Офісу Президента також не отримувало зарплату в травні і червні.

Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка і Тимошенко були призначені в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня. З 25 червня всі вони були переведені до Офісу Президента.

Агентство запитувало про їхні зарплати на обох посадах з моменту призначення. Згідно з відповіддю ДУС, зарплата їм не нараховувалася взагалі.