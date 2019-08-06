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Все про:Порошенко (9556) СБУ (4586) очна ставка (7) Семен Семенченко (115) Дебальцеве (106) ДБР (408)

 Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Семен Семенченко просить СБУ і ДБР перевірити звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка та ексначальника Генерального штабу Миколи Муженка в розкритті ним інформації про виведення військ з Дебальцевого, а також організувати очну ставку з ними.

Про це Семенченко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відправив першу заяву в СБУ і ДБР за фактами, викладеними обраним народним депутатом 9 скликання Порошенком П.О. у своєму інтерв'ю "Українській правді"… Уже п'ятий рік розслідування і передача до суду справи щодо Дебальцевого гальмується прокуратурою. І зараз Порошенко з Муженком продовжують брехати, розповідаючи у своїх інтерв'ю про те, що "Семенченко опублікував секретний план виведення військ із Дебальцевого в своєму фейсбуці"", - написав він.

У своєму зверненні Семенченко просить перевірити слова Порошенка та "порушити проти мене кримінальну справу за зловживання службовим становищем і зраду Батьківщини, якщо ця інформація підтвердиться".

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Крім того, він просить організувати очну ставку з Порошенком і Муженком, щоб допомогти слідству встановити "всю правду".

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 01
Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 02

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "УП" п'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив Семенченка в оприлюдненні секретної інформації про маршрут виходу українських військ із Дебальцевого взимку 2015 року.

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141442
 
   
 Топ коментарі
 
ага.. конгениально воевал в Фейсбучике!.. а еще денег заработал за попытку отжатия ЗуГРЕС у Ахметова и спровоцировал Илловайский котел.. Настоящий расиянский патриот, твой Семенченко!
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есть какие то доказательства этому лепету с методички?
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Порохоботы , я ж вам кажу , шо Петрушку теперь каждый будет пинать . И поддержки от народа не будет . Он сам выбрал такой путь , теперь пусть отвечает по полной программе . Ему вспомнят все от Мальдивов до Роттердамов + . Такова участь вашего мародера .
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Порохоботы , я ж вам кажу , шо Петрушку теперь каждый будет пинать . И поддержки от народа не будет . Он сам выбрал такой путь , теперь пусть отвечает по полной программе . Ему вспомнят все от Мальдивов до Роттердамов + . Такова участь вашего мародера .
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Христа теж пинали. Історія розсудить. Час покаже.
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Библейские сказки на меня не действуют Семенченко зовет Порошенко и Муженко на очную ставку из-за обвинений в раскрытии им информации о выводе войск из Дебальцево - Цензор.НЕТ 3612
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Так і не дивно шо чувак який розграбував рефінанс на 160 млрд. в найтяжчі роки війни і здрис з України для зебіла святий, а інший шо вклав до 2 млрд. своїх грошей в оборону - мародер.
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" а інший шо вклав до 2 млрд. своїх грошей в оборону - мародер. "

Хде чеки ? А - аааа Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 9833
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Согласен..... И че так мало..... Писали бы уже 200 ярдов! Помаштабнее врать надо..... помаштабнеее.....
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Гєєв, ти головне х..лу вір і секельову, це ж ваше все.
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Міноборони підтвердило факт відновлення ППО навколо Києва за рахунок коштів компанії Порошенка.

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24.04.15 З початку російської агресії в Україні президент Петро Порошенко витратив на допомогу Збройним силам України понад 500 млн грн. Про це повідомляють на сайті Ukrainian Military Pages.

Серед переданої допомоги, за даними ресурсу, - автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, далекоміри та інша оптика, а також 100 снайперських комплексів у складі 82 карабінів калібру 7,62 мм та 18 кулеметів Savage. А також "десятки тисяч патронів".
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Шо за туфту ты сюда притащил ? Чеки хде ? А - ааа Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 586
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Вашему Петрушке в суде непросто будет . Голосую за пожизненное с конфискацией до последней гривны Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 7303
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в США Порошенко орденами награждают, а на Коломойского уголовные дела заводят, вот это показатель
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Порохоботы в Минобороне что хочешь могут подтвердить во славу Порошенко. Им веры нет.
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А сколько в оффшоры вывел, ни одно министерство не подтвердило? И не подтвердит: всё шито-крыто, все имеют свой интерес и ц/у свыше.
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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добре. Файно. А яка кількість "счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко" існує?
можливо їх 100500 штук..
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Де про це писали? Та чому не маэ фото тих документыв, де про це йдеться? одні слова.
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Кал Інін, може ти можеш сказати, чи тільки відповідно до свого прізвища можеш калом кидатись?
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Добре.. хоч щось є. А чи власник акцій підприємства є власником того самого підприємства. Тобто, наприклад. Якщо пишуть що ППО відновили за кошти компанії Рошен. То це за власні кошти Порошенко? Чи власними коштами пана Порошенко вважаються девіденди отримані згідно кількості акцій, та власними коштами вважалась би частка тих цінностей що утворилися би при ліквідації корпорації Рошен ?
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Слышь ты, умственно отсталый, а расскажи мне про мальдивский афшор!
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Будьте ласкавы, наведіть документи про то що пан Порошенко власні гроші в розмірі майже 2 000 000 000 грн. потратив на потреби армії. Доречі це більше ніж 1 000 000 на кожен день президенства пана Порошенко. Я жодного доказа, не бачив.
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Може ти в МО служив, чи в ССО, де ти їх міг бачити під(ор диванний.
Ти розміняв Україну на бляху.
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Порошенко як президент, дзобовязаний подавати декларації, де такі витрати повинні буди. Докажи що я під(ор диванний. Приведи оііційний документ. де вказано що Петро Олексійович Порошенко витратив 2000000000 грн власних коштів. Приведеш, я під(ор диванний, не приведеш значить ти під(ор підзаборний. Щось жоден подібний до тебе "патріот петра мородеровича" не привів жодного документа.
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гуглю в руки и смотри расходы Рошен на ВСУ Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 7454
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А при каких делах деньги корпорации Рошен к личнім деньгам мородёра петра порошенко?
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чито у тебя как жителя пампасов и представителя норортного попчления в помощь братушке рузге чушке отжали Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 2205 1 Авто 2 е Тёлку юзаную бурятами или дачку в Песках Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 2205
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Ну то як? відповідь буде ? чи сумиШ тільки письменник ? Яким чином корпорація Рошем має відношення до приватних коштів пана Порошенко?
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Ой ржу не могу с дибилоида!Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5008
Шо, петюня следующий?!!!!!
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Надеюсь, что "незаменимый" будет первым, кто после отлучения от корыта сядет, а не получит гарантии неприкосновенности.
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Вот она народная любовь!
"Легитивный"..... теперь "незаменимый"......
Выше Id 63506d9b его с сыном бижиим сравнивает!!!! (уже не знаю как это называть! кретин, дебил и идиот - это как то слабенько!)
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Эпитет "дякула" отлично вбирает в себя все Вами перечисленное.
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О, так для кацапської порохошвалі є можливість виступити свідками на процесі проти Семенченка на боці парашної гниди порошенка, а не плювати лайном на форумі.
Усім цим проституткам шрекам, лерам є можливість підзаробити у *****.
Чи ***** такий жмот, що й копійки не дасть своїм шалавам?
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шо,пошатнулась платоспроможнисть?на тигровые креветки уже не хватает?
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Обкладывают Педро Мальдивского со всех сторон! Вернётся ли?
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Может оно уже и не петро!
Вон портнов уже подал заяву за вывоз петей людей по поддельным паспортам!
Че петюне стоило себе сделать паспорт на Лолиту Богданскую! И возращаться с отпуска через Таиланд!
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А коли його випустили ? Надіюсь,знайомі донбасівці після зняття недоторканності з цього поцика,виловлять і добре розпитають-шо почому.Плювачка товстопика.
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Уж ти би лучше помолчало би!
Бо вилизуть ти 300 тис баксив, які ти взяв від корбана-Коломойського, щоб загнати своїх бійців у Іловайськ! І багато чого ще вилізе.
Як кажуть соплемінники нинішнього гідранта: "Шлимазл геникфелд, варєжку закрой!"
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Пете некогда ходить на допросы и очные ставки, он в бегах
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І не мрій.
З України втікали лише твої портнови, азірови, авакяни (в 2010) і коломойші.
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Решение о проведение очной ставки решение принимает следователь по делу при неустранимых противоречиях в показаниях . Очная ставка всегда приводит к нарушению тайны сдедствия и ослабления позиции обвинения. При чем тут Семенченко ? Его кто то уполномачивал ?
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- Что у вас с головой?
- Деньги!
- Семён Семёныч.
- Понял. (с)
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"комбат" стукач від якого пішов весь бат.
Подав голос.
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Семечка-тупой ФСБшный агент-неудачник. Вместе с Ег. Соболевым( Гришин)
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Сводки ООС уже начали закрывать что бы никто не писал про зеленое миротворчество.
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А четверо погибших это не убитые?
Когда же у вас скотиняк зеленых глаза повылазят от брехни?
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я всегда знал - петин язык доведет его до цу-гундера))))))))))))))))
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Порохатая свиноскотина все равно не явится. Оно оппонировать никому не способно, только общение в формате теплой ванны.
Да и в придачу уже смылось со страны.
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Про Семенченко фильм есть на ютубе многосерийный. Люди которые с ним на фронте были рассказывают про его художеcтва .
Печать негде ставить - проходимец высшей пробы.
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На Сему много вылито гуамна, может правда, а может и нет. У нас гибридная война. Но я хорошо помню, что в тяжёлое время, когда многие из нынешних умников выжидали чья возьмёт, Семён призывал к вооруженному отпору в Донецке, в Луганске таким был Юлдашев. А теперь все патриоты.
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то есть, на ФБСеменченко ничего о выводе войск из Дебальцево не публиковал?
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Ще б було цікаво розслідувати катери які наклепав завод порошенка по завищенній вартості, які навіть для боротьби із браконєрами не годяться, тому що системи наведення які поставлені на ці катери в 3 бальний шторм вже не можуть захватити ціль.
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Чья бы корова мычала но твоя Семенченко молчала бы. Ты законсервованная ФСБшная крыса не тебе планировать операции и их осуществлять . Благодаря таким проходимцам как ты у нас и получился котёл в Дебальцово.
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Сегодня погибли бойцы но ты же **** Семенченко молчишь и молчит говнокомандующий Зедебилоид, а 73% язык в жо..пу засуну..
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От тільки не треба всіх собак вішати на Семена.....Спочатку поідьте повоюйте трошки достаньте поранення а потім вже маєте право обсірати його
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куди, в сраку, як драпав, та й то може на напоровся на щось так біг і падав.
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Яке смішне той Насіння Семенченко, думає, як зачистив свою сторінку у мордокнижечці, то й доказів нема.
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