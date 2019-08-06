 Зеленський незабаром може підписати указ про визнання 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України, - Бутусов

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Я багато разів писав ще з 15-го року, що нам потрібен День героїзму і пам'яті полеглих захисників України, - такий, як існує в Ізраїлі, - і саме 29 серпня. Проєкт постанови про визнання 29 серпня Днем пам'яті подали депутати минулого складу Верховної Ради, але попередній президент відмовлявся підписувати такий указ.
Зараз з такою ініціативою до Зеленського звернулися начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак і група волонтерських організацій.
29 серпня - день наших найбільших втрат у війні - понад 300 воїнів.
Але передовсім - це день, коли командири оточених українських військ відмовилися скласти зброю. Вони до кінця виконували наказ, не злякалися. І заради честі українського прапора відмовилися здаватися. І пішли визначеним для них зеленим коридором до кінця.
Думаю, що встановлення Дня пам'яті героїв 29 серпня - це дуже важлива подія для країни. Це зобов'язання розслідувати і зробити публічним опис подій під Іловайськом.
Це зобов'язання відзначити нагородами тих, хто до кінця був вірний присязі народу України, зберегти їхні імена для історії як гідних воїнів, очистити оббрехані пропагандою імена.
І розповісти правду про бої з російськими агресорами, щоб керівництво країни та армія змогли зробити правильні висновки.
Сподіваюся, що Зеленський підпише указ найближчим часом, щоб був час підготуватися до 29-го серпня як до Дня, коли вся країна приспускає прапори".
А что говорят инструкции?
Командиры которые отказались сдаваться вроде бы не погибли,а чудесным образом вышли из окружения,погибли бойцы у которых никто и не спрашивал.
Им приказали идти с оружием,а сами дрыстанули по кустам.
Переговоры еще не закончились,а он дал команду на прорыв,а сам даже пистолет потерял.
Правильно я понимаю насчет пистолета или это иносказание какое то?
Окружение фашистско- немецкими захватчиками Иловайска неграми на танках НАТО?
«День памяті которий отказался подпісать прошлий прєзідєнт. А я просіл.»
І буде правильно, щоб дата пам'яті була 29-го серпня, хоч душа болітиме завжди за нашими синами, які поклали свої молоді голови за свою країну.
А той, хто не підписував наказ за цю дату, може, мав свої руки по лікоть в крові.
А ще Порох багато зробив для Декомунізації, на що нова влада відповіла поверненням у дрємуче радянське минуле і почало повертати комунякам старі назви і свята.