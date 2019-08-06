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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2305) пам'ять (595) наказ (167) Іловайськ (169)

 Зеленський незабаром може підписати указ про визнання 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський може незабаром підписати проєкт указу про визнання 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв - захисників України.

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я багато разів писав ще з 15-го року, що нам потрібен День героїзму і пам'яті полеглих захисників України, - такий, як існує в Ізраїлі, - і саме 29 серпня. Проєкт постанови про визнання 29 серпня Днем пам'яті подали депутати минулого складу Верховної Ради, але попередній президент відмовлявся підписувати такий указ.

Зараз з такою ініціативою до Зеленського звернулися начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак і група волонтерських організацій.

29 серпня - день наших найбільших втрат у війні - понад 300 воїнів.

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Але передовсім - це день, коли командири оточених українських військ відмовилися скласти зброю. Вони до кінця виконували наказ, не злякалися. І заради честі українського прапора відмовилися здаватися. І пішли визначеним для них зеленим коридором до кінця.

Думаю, що встановлення Дня пам'яті героїв 29 серпня - це дуже важлива подія для країни. Це зобов'язання розслідувати і зробити публічним опис подій під Іловайськом.

Це зобов'язання відзначити нагородами тих, хто до кінця був вірний присязі народу України, зберегти їхні імена для історії як гідних воїнів, очистити оббрехані пропагандою імена.

І розповісти правду про бої з російськими агресорами, щоб керівництво країни та армія змогли зробити правильні висновки.

Сподіваюся, що Зеленський підпише указ найближчим часом, щоб був час підготуватися до 29-го серпня як до Дня, коли вся країна приспускає прапори".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141441
 
   
 Топ коментарі
 
Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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Ключевая фраза "прошлый президент отказывался подписывать такой указ"
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Респект и уважение Бутусову за его гражданскую позицию! День Памяти и Мемориал Памяти,обьединяющие украинский народ-это долг каждого украинца перед тысячами павших борцов за Свободу и Независимость Украины!Героям Слава!
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Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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ты соевый зебил из хацапетовки под швейцарским флажком.
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Но прежде всего - это день, когда командиры окруженных украинских войск отказались сложить оружие. Они до конца выполняли приказ, не дрогнули. И ради чести украинского флага отказались сдаваться. И пошли по начертаному для них зеленому коридору до конца. Источник: https://censor.net.ua/n3141441

А что говорят инструкции?
Командиры которые отказались сдаваться вроде бы не погибли,а чудесным образом вышли из окружения,погибли бойцы у которых никто и не спрашивал.
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Не дрогнули!? Хомчак даже свой пистолет потярял, когда драпал.
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Там было условие у русни - оставить оружие и выходить.
Им приказали идти с оружием,а сами дрыстанули по кустам.
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Там не было условий. Хомчаку ни кто не давал команды на выход, это его самодеятельность была, он повёл колонны, когда еще шли переговоры с херлом.
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Херло было согласно на зеленый коридор если выходить будут без оружия.
Переговоры еще не закончились,а он дал команду на прорыв,а сам даже пистолет потерял.
Правильно я понимаю насчет пистолета или это иносказание какое то?
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Для деда Зеленского и многих миллионов украинцев, воевавших и погибших в рядах Красной Армии в 1941 - 1945, это очень значимая дата!
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Что за дата?
Окружение фашистско- немецкими захватчиками Иловайска неграми на танках НАТО?
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А чего тебя так плющит фуфайка ватваня?
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Ключевая фраза "прошлый президент отказывался подписывать такой указ"
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Вони так і напишуть у кінцевому формулювані :
«День памяті которий отказался подпісать прошлий прєзідєнт. А я просіл.»
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Будет память-будет история.Будет история перестанем наступать на грабли под названием кацапы
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Будущее - продолжение прошлого и настоящего.
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Респект и уважение Бутусову за его гражданскую позицию! День Памяти и Мемориал Памяти,обьединяющие украинский народ-это долг каждого украинца перед тысячами павших борцов за Свободу и Независимость Украины!Героям Слава!
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Вічна пам'ять нашим героям, вони віддали своє життя за Україну, в боротьбі проти кровожерливої московської орди -- за нас з вами, щоб ми жили!
І буде правильно, щоб дата пам'яті була 29-го серпня, хоч душа болітиме завжди за нашими синами, які поклали свої молоді голови за свою країну.
А той, хто не підписував наказ за цю дату, може, мав свої руки по лікоть в крові.
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Порошенко достатньо зробив для Армії, Мови і Віри. В тому числі і для утвердження з цього приводу нових свят.
А ще Порох багато зробив для Декомунізації, на що нова влада відповіла поверненням у дрємуче радянське минуле і почало повертати комунякам старі назви і свята.
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Шо за новина,може не може.Пишіть ппідписав чи не підписав.Хто зна що.
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Чего-чего, а дней памяти и скорби у нас изобилие. Голодомор и Небесная Сотня. Герои Крут и жертвы сталинских репрессий. Геноцид татар и Чернобыль. Скорбь есть на любой вкус, а вот дней победы и не припомнить. Не, если хорошо поискать, то можно найти победу, например, под Конотопом. В 17 веке. В новейшей истории власти соревнуются кто больше любит убитых. А независимые журналисты с умилением заглядывают всем этим властям в глаза.
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Сегодня уже четверо украинских воинов погибло из-за Зебила и его "мирного плана"-перестатьстрелять
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Петики, чего мелочиться? Пишите сразу 40. Никто проверять не будет.
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