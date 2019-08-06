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Все про:Янукович (6602) ДБР (408)

 Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України

Державне бюро розслідувань з’ясовує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України експрезидента України Петра Порошенка за підробленими документами.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення); частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Імені колишнього глави держави в повідомленні не названо.

ДБР підтвердило виданню LIGA.net, що йдеться про Петра Порошенка. Зазначається, що, крім нього, в справі фігурують чиновники митної та прикордонної служб.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок у 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підробка документів, рекет, захоплення бізнесу і земель, допомога Януковичу, - журналісти "Грошей" про "шлях до успіху" ексрегіонала Москаленка, який балотується в Раду. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141435
 
 
 Топ коментарі
 
эти гбрЩИКИ так много расследуют, а еще больше кукарекают на все телевизоры, что аж никакого результата. труба она и в африке труба.
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Потому, что надо было ходить не на Майдан, а по конкретным адресам.
Тогда сейчас Портнов рядом с Бузиной лежал бы, а не кляузы строчил одна за другой.

Надеюсь, что в следующий раз мы такой ошибки не допустим.
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Порошенко был причастен к убийству Кенеди - почему зебилы это кушают не понимаю ))))
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Кстати. путин же тогда "регулярно нападал" по истерикам Турчинова и Парубия....И главнокомандующий оставил страну и не передал временно власть спикеру Рады...
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ГБР наверно уже всех нынешних коррупционеров поймало и им больше заняться нечем?
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ГБРы муйней занимаются, и политически мотивированными дое...бками вместо поиска и передачи в суд настоящих бандитов в теперешней власти. Где уголовные дела против прибывших в Украину бандитов из партии обрыгонов дегенератов ...
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порошенко уголовное преследование за какую-то херню...
а портнову за организацию убийства небесной сотни - премия в рагмере 7 000 000
молодцы зебилы
когда янукович возвращается??? хлеб-соль приготовили???
да какой бы не был порошенко
но выписать премию ПОРТНОВУ????
зебилы о КАКИХ ИДЕАЛАХ МАЙДАНА ВЫ ТОЛКУЕТЕ?????????
))))))))))))))))))))))))))))))
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"Премию" Портнову выписал не тот ли самый суд, потужно отреформированный барыгой?
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но под чутким руководством зеленки
да и суд не тот
звонок балкану и любой суд по стойке смирно
в той истории со звонком зеленка ОФИЦИАЛЬНО объявил о возрождении ТЕЛЕФОННОГО ПРАВА
так что судов больше нет. теперь есть только неправовые решения, КАК В ЭТОМ ПРИЗНАЛСЯ САМ КОНСТИТУЦИОННЫЙ, ТИПА, СУД
в его решении так и написано
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А может просто реформы были не такие уж рішучі та потужні?
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клоун, но ведь ДАЖЕ ТЕБЯ, типа паДриота, НЕ ВОЗМУЩАЕТ ФАКТ ПООЩРЕНИЯ ПОРТНОГО... суд то суд, порошенко то порошенко.
НО ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ организатора убийства небесной сотни...
у вас хоть следы совести остались?? или вы окончательно превратились в общество подлецов???
вы еще лавровый венок ему вручите и облизывайте, героя украины присвойте...
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ну облизывать, это сугубо ваше, порохоботское- уже более пяти лет облизываете барыге его РОШЕНку. ******* соевое, меня как раз возмущает факт, что Генпрокурор не расследовал убийства Небесной Сотни, не собрала доказательств причастности Портнова к этим преступлениям, не задержала его сразу после прибытия в Украину!!! Напомнить кто до сих пор занимает пост Генерального прокурора Украины?Так что поддерживаете организатора убийства Небесной Сотни как раз вы- холуи соевые!
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так все же ты подтверждаешь поддержку портного с твоей стороны??? ))) не возмущен премией??? вопросы то риторические. ответы уже даны действиями... вашими зебильчики..)))
а остальное все это лирика для дураков
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Ты дебил? Впрочем, знак вопроса тут лишний.
Приведи мои слова, из которых следует, что я поддерживаю портнова (а не портного) Кто ему выписал премию?
Пожирание сои на протяжении пяти лет пагубно повлияло на твои умственные способности. Хотя, если ты подался в тролли к барыге, то о каких либо умственных способнстях говорить не приходится...
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а что дела давно минувших дней ??? убийства В.Чорновола и Гонгадзе, взрывы на складах, на-
чиная с самого первого https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html............... разногражданство
депутатов и мэров..... ну или многогражданство ???
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У Бени аж 3 (три) гражданства, но доит он именно Украину. Не Швейцарию и не Израиль
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А вас, далбаё......ов не возмущает, что на передке в окопах все с позывными?
Скрыват, падонки, свои истинные фамилии!
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Аааааа...так Педро на Мальдивы в разведку летало. Ты ****** на всю голову . сравнил коррупционера, мародёра с ребятами в АТО-ООС !!!
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Жека, дурачёк, ты сперва выучи значение слов, например что значит "мародёр", а ПОТОМ пытайся общаться со взрослыми! "Мародёр" - это не синоним "плохой"!
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Мародёрство (от фр. maraudeur «грабитель», от marauder «грабить») - военное преступление,

Для соевых грабить страну во время войны, это оказывается не есть плохо...
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факты в студию. херню ************ себе оставь.
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Твой коллега из минстеця с погонялом амфаш, имеет факты, обратись к нему. Благо тебе для этого даже не надо будет выходить из комнаты- просто повернись в его сторону и спроси.
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Вова, голубь мой, ты даже из Гугля не в состоянии правильно скопировать, а лезешь умничать!
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Правительство тоже из окопов руководит?
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А ты точно знаешь, что верховный главнокомандующий должен сидеть в окопе?
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По твоей "логике", он должен скрывать свою настоящую фамилию. Ты ведь, его сравнил с теми кто на передке в окопе:
"амфаш

А вас, далбаё......ов не возмущает, что на передке в окопах все с позывными?
Скрыват, падонки, свои истинные фамилии!"
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По моей логике есть ситуации, где необходимо скрывать свою истинную фамилию. Пример - это ТЫ на этом форум.
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Я так розумію, Зє!Біли вже щось почали підозрювати і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Как отдыхают мировые лидеры:
Трамп предпочитает собственные роскошные виллы, а Лукашенко покорил блеск Эмиратов
"КП в Украине" изучила, сколько тратят на отдых и где любят релаксировать мировые лидеры.

К примеру, белорусский лидер Александр Лукашенко устраивает себе отпуск посреди осени, когда у сына Николая начинаются школьные каникулы. Последние четыре года Бацька летает в Эмираты.


На широкую ногу и часто любит отдыхать действующий президент США Дональд Трамп. За ушедший год он около 100 раз выезжал в свои частные владения, которые находятся в разных уголках страны.
https://kp.ua/politics/599997-kak-otdykhauit-myrovye-lydery-tramp-predpochytaet-sobstvennye-roskoshnye-vylly-a-lukashenko-pokoryl-blesk-emyratov
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У Бацьки в Беларуси идет война? США подверглось агрессии?
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Так их никто и не обвиняет - летали легально, по своим документам.
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гоняют свинохряка все кому не лень.. но ведь заслужил
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ГБР скоро дойдет до маразма о том когда и сколько раз Порошенко переходил улицу на красный свет?!

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Или сколько раз за рабочий день он отвлекался, сволочь, в туалет
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Портнов кожен день б'ється головою об стінку, щоб знову вигадати якусь нову маячню про Порошенка.
А про зелену шмарклю і януковоща мовчок, там все "законно".
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Пэтю вывезли на Мальдивы "патриЕтичные оХфицеры" , ну конечно не те что вывозили Витю в Ростов ( хотя может и те, чем ч. не шутит)
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Напоили и вывезли, потом также напоили и ввезли?
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Это напомнило фразу героя фильма "Бриллиантовая рука" - "Они конечно денег предложат... Нет не думаю.. Они попробуют снять гипс не привлекая внимания и незаметно для вас. .А как можно снять гипс незаметно.. Ну можно напоить, усыпить, в крайнем случае грохнуть. Ну в общем с бесчувственного тела. Но думаю до этого не дойдет"
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С началом августа американское лето вступает в ленивый зенит. Отпуск захватывает страну. Отдыхают все - от второгодников, у которых кончились летние переэкзаменовки, до политиков - включая президентов.


Линдон Джонсон за пять с половиной лет пребывания на посту отдыхал 484 дня. Это абсолютный мировой рекорд продолжительности президентского отпуска

Джимми Картер часто ездил на свою семейную арахисовую ферму в Джорджии, но в отпуске за четыре года был всего 79 дней, и это президентский рекорд другого рода.

Место очередного отпуска президента обычно составляет государственную тайну - в целях безопасности его сообщают прессе лишь в самый последний момент.
https://www.svoboda.org/a/1792073.html
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США остаются единственной в мире индустриальной страной, в которой нет установленного законом гарантированного отпуска. Каждая компания может вводить свои правила. Хотя большинство из них ведут себя вполне гуманно и дают по 10 рабочих дней отдыха в год, но статистика показывает, что около 25% американцев не имеют оплачиваемых отпусков.

Так что Д. Картер даже перегулял положенные ему 40 дней.
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Место очередного отпуска президента обычно составляет государственную тайну - в целях безопасности его сообщают прессе лишь в самый последний момент.!

Порошенке оказывается нельзя отпуск делать гостайной. во время войны : маразм и дебилизм Портняжки и ГБР в одном флаконе.

Сталина тоже тайно возили на Ялтинскую конференцию, хотя СССР уже не вел войну. перемещения Сталина и других деятелей были под большим секретом, да и во времена Хрущева, Сталина, Брежнева, Кравчука-Кучмы-Януковича аналогично.
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Пинкертон. Жаль что куриные моги ДЕ и ЗЕбилов этого не понимают. Об лахтинских ******** и речи нет. Эти крыски работают по методичкам из лубянской клоаки.
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ходу дать совет всем зебилам
зачем лепить ВИДИМОСТЬ ЗАКОННОСТИ???
ведь все понимают. что на лицо только видимость..))
ПОЭТОМУ
соберется новая рада и пусть примет закон - порошенко посадить потому что он порошенко
этого достаточно. и не надо НИЧЕГО высасывать из пальца... а КС проштампует со словами, "нет правового решения", поэтому посадим, ибо так хочИт нарИд..)))))))))))))
и ФСЁ.
наконец всякие гбр-ы займутся чем нить полезным
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Кстати, вполне здравое предложение. Но я бы предложил сделать все несколько иначе - отдать соевого мародера под суд военного трибунала за Зеленополье, Саур-Могилу, Иловайск, Дебальцево, а также за уничтожение 5-ти стратегических баз хранения вооружений и военной техники. Через день по приговору трибунала повесить предателя и военного преступника с конфискацией всего имущества.
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а в качестве дополнительного пункта к закону мелким почерком приписать:
примечание 1. Alex Eisenhower оскопить и повесить вверх ногами на соседнем дереве, но после экзекуции над порошенко....
)))))))))))))) правда будет здорово???
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Разве что вместе с тобой Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України - Цензор.НЕТ 9652
И кстати - последние 5 лет говнокомандующим был не я , а мальдивский генералиссимус пораженко
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ну, за истекшие 100 дней новый говнокомандующий переломил ход войны, тут не поспоришь.
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да, заказчиком был он, но исполнителем был ты. и тут доказывать даже нечего. будешь висеть рядышком..)))) тем паче это следует напрямую прописать в законе...
беспредел так беспредел..))) вы же об ЭТОМ мечтаете..)))))))))))))
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Лахтинские прокаженные крысы, вон по норам из Укропского инет. ресурса...
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«Котлом» на военном жаргоне называется территория с войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником. Мы вспоминаем 5 «котлов» Великой Отечественной войны.
Киевский котёл
Численность окруженных войск: больше 650 тыс.
Киевский котёл стал крупнейшим окружением в мировой истории войн.
В организованном немцами окружении погиб целый фронт - Юго-Западный.
Минский котёл
Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.
Сталинградский котёл
Численность окруженных войск: 300 тыс.
Вяземский котёл
Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.
Демянский котёл
Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек.

СТАЛИНА ПОВЕСИЛИ С КОНФИСКАЦИЕЙ?
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ВОНИ НЕНАВИДЯТЬ ПОРОШЕНКА, НЕ ЗА «КОТЛИ».
А ЗА ТЕ, ЩО ПОРОШЕНКО, МАЮЧИ НА ТОЙ МОМЕНТ ВСУ, ЯКІ ПОСТУПАЛИСЯ РУССКІМ ВІЙСЬКАМ, ЗУМІВ ВИГРАТИ БИТВУ У *****, І НЕ ЗДАТИ ЙОМУ УКРАЇНУ.
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gtctd dtfbdqpt, ИМЕННО ТАК!
100% присоединяюсь!!!Именно за это прорашенские скоты и ненавидят Порошенко.
Все остальное гавканье исходит из этого!
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они все удрали в 2014, опустошив казну, Банки, увозя камазами наличку, распустив милицию и СБУ, армию, думали что мы тут все перестреляем друг друга, будет хаос и разруха и Путин введет войска, и тогда они все вернутся! но Украина выстояла, самооборона организовала патрулирование, напечатали гривны и выплатили пенсии и зарплаты, цены почти не выросли. но курс доллара конечно вырос, они всё ждали у порога как овчарки, поджидая рухнувшую Украину. вот и злобствуют от бессилия. скоро этот Портнов захлебнется собственной желчью!!!
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Дебилам с Лахты -2 место на Канатчиковой даче. А может именно оттуда они кидают фекалии на вентилятор..
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Ця справа придуркуватого ДБР, якщо їм більше нема чого робити, повинна бути не проти Порошенка, а проти СБУ і ДСО, які організують переміщення перших осіб Держави при виникненні загрози їхньому життю.
Порошенко лише дає команду і мету своєї поїздки. А спецслужби розробляють маршрути, способи доставки і документи для прикриття (якщо такі потрібні).
А взагалі, битися головою об стінку через те, що президент, який працював 5 років цілодобово, вирішив на один тиждень з'їздити з родиною відпочити, не варто.
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Соевого свина обложили со всех сторон и гонят прямо на нож мясника. Оно, конечно, понимает, что его ждет в ближайшем будущем, поэтому визжит от страха что есть сил и всячески пытается избегнуть неприглядного будущего
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"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов."

каким образом Порох мог подать на границе "заведомо поддельные документы"? его каждая собака в лицо знает. это что же, значит пограничая служба сознательно нарушила закон? На кого рассчитано это унылое говно?
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Ааа-ха-ха-ха!!! Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України - Цензор.НЕТ 2526
"Имя бывшего главы государства в сообщении не называется".
Ещё за это Овощу срок накрутят. Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України - Цензор.НЕТ 2947
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Порохососы до сих пор живут в вымышленном мирке 144-ех патужных рехворм и невиданных перемох свинорошена и никак не могут понять, почему подавляющее большинство украинцев не видят этих созданных минстецьком симулякров. Все это напоминает взаимоотношение пациентов сумасшедшего дома с окружающего этот дом действительностью
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зедебилам, так и небыло бы ничего. вернуться в совок-воронок-гулаг - для них это романтика!
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Посадять Лолиту Кокоріну,разом з Петром Порошенко))Це бумеранг за Міхо))
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Агент Лолита в

действии ....
А ведь было ясно, когда он рвался на

второе президентство _________ чье

сало съел !
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она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд.
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Ю. Бутусов вечно банит за правду жизни т.к. давно переобулся !
А правда

для ботов ( порохоботов ) всех мастей на ресурсе за последние 5 лет... такова !
През номер 5 на собственном ________ зашифрованном от плательщиков налохов в Украине
борту -28.08.2019 приземлился в Стамбуле , загрузил обменяные гривнпо курсу 254 на доллары
и пропал в Дубаях . А блкговерноая , сняв в Германии со счетов всю валюту скрылась с кагалом в Великобритании , имея вид на жительство в Швейцарии !

Ищите ветра в поле .
А ведь имеет этот мародер 11 уголовных Дел , только по Украине .
Так , что Привет Вам - борзые !

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Мила Нелла на фотке которую вы вставили, Порошенко показывает куда вам идти.
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https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498
22:46, 3 апреля 2016.... 4497

Во время ожесточенных боев за Иловайск
Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах !

Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України - Цензор.НЕТ 9377 Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України - Цензор.НЕТ 9838
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Мои маленькие, грязные и завистливые зибилята, порожденье фабричных окраин!
Уже давным-давно в Европе сложилась традицыя, что лица, занимающие высокое положение, иногда путешествуют ИНКОГНИТО.
На следующем уроке, мои маленькие, грязные и завистливые зибилята, я расскажу вам, что означает слово "инкогнито"!
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Учитель ! " Аквафреш"

ЧИ , ШИ - пишется через "И".
Грамотей !
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