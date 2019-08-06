 Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення); частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.
Імені колишнього глави держави в повідомленні не названо.
ДБР підтвердило виданню LIGA.net, що йдеться про Петра Порошенка. Зазначається, що, крім нього, в справі фігурують чиновники митної та прикордонної служб.
Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок у 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".
а портнову за организацию убийства небесной сотни - премия в рагмере 7 000 000
молодцы зебилы
когда янукович возвращается??? хлеб-соль приготовили???
да какой бы не был порошенко
но выписать премию ПОРТНОВУ????
зебилы о КАКИХ ИДЕАЛАХ МАЙДАНА ВЫ ТОЛКУЕТЕ?????????
))))))))))))))))))))))))))))))
да и суд не тот
звонок балкану и любой суд по стойке смирно
в той истории со звонком зеленка ОФИЦИАЛЬНО объявил о возрождении ТЕЛЕФОННОГО ПРАВА
так что судов больше нет. теперь есть только неправовые решения, КАК В ЭТОМ ПРИЗНАЛСЯ САМ КОНСТИТУЦИОННЫЙ, ТИПА, СУД
в его решении так и написано
НО ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ организатора убийства небесной сотни...
у вас хоть следы совести остались?? или вы окончательно превратились в общество подлецов???
вы еще лавровый венок ему вручите и облизывайте, героя украины присвойте...
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
а остальное все это лирика для дураков
Приведи мои слова, из которых следует, что я поддерживаю портнова (а не портного) Кто ему выписал премию?
Пожирание сои на протяжении пяти лет пагубно повлияло на твои умственные способности. Хотя, если ты подался в тролли к барыге, то о каких либо умственных способнстях говорить не приходится...
чиная с самого первого https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html............... разногражданство
депутатов и мэров..... ну или многогражданство ???
Скрыват, падонки, свои истинные фамилии!
Для соевых грабить страну во время войны, это оказывается не есть плохо...
"амфаш
А вас, далбаё......ов не возмущает, что на передке в окопах все с позывными?
Скрыват, падонки, свои истинные фамилии!"
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Трамп предпочитает собственные роскошные виллы, а Лукашенко покорил блеск Эмиратов
"КП в Украине" изучила, сколько тратят на отдых и где любят релаксировать мировые лидеры.
К примеру, белорусский лидер Александр Лукашенко устраивает себе отпуск посреди осени, когда у сына Николая начинаются школьные каникулы. Последние четыре года Бацька летает в Эмираты.
На широкую ногу и часто любит отдыхать действующий президент США Дональд Трамп. За ушедший год он около 100 раз выезжал в свои частные владения, которые находятся в разных уголках страны.
https://kp.ua/politics/599997-kak-otdykhauit-myrovye-lydery-tramp-predpochytaet-sobstvennye-roskoshnye-vylly-a-lukashenko-pokoryl-blesk-emyratov
А про зелену шмарклю і януковоща мовчок, там все "законно".
Линдон Джонсон за пять с половиной лет пребывания на посту отдыхал 484 дня. Это абсолютный мировой рекорд продолжительности президентского отпуска
Джимми Картер часто ездил на свою семейную арахисовую ферму в Джорджии, но в отпуске за четыре года был всего 79 дней, и это президентский рекорд другого рода.
Место очередного отпуска президента обычно составляет государственную тайну - в целях безопасности его сообщают прессе лишь в самый последний момент.
https://www.svoboda.org/a/1792073.html
Так что Д. Картер даже перегулял положенные ему 40 дней.
Порошенке оказывается нельзя отпуск делать гостайной. во время войны : маразм и дебилизм Портняжки и ГБР в одном флаконе.
Сталина тоже тайно возили на Ялтинскую конференцию, хотя СССР уже не вел войну. перемещения Сталина и других деятелей были под большим секретом, да и во времена Хрущева, Сталина, Брежнева, Кравчука-Кучмы-Януковича аналогично.
зачем лепить ВИДИМОСТЬ ЗАКОННОСТИ???
ведь все понимают. что на лицо только видимость..))
ПОЭТОМУ
соберется новая рада и пусть примет закон - порошенко посадить потому что он порошенко
этого достаточно. и не надо НИЧЕГО высасывать из пальца... а КС проштампует со словами, "нет правового решения", поэтому посадим, ибо так хочИт нарИд..)))))))))))))
и ФСЁ.
наконец всякие гбр-ы займутся чем нить полезным
примечание 1. Alex Eisenhower оскопить и повесить вверх ногами на соседнем дереве, но после экзекуции над порошенко....
)))))))))))))) правда будет здорово???
И кстати - последние 5 лет говнокомандующим был не я , а мальдивский генералиссимус пораженко
беспредел так беспредел..))) вы же об ЭТОМ мечтаете..)))))))))))))
Киевский котёл
Численность окруженных войск: больше 650 тыс.
Киевский котёл стал крупнейшим окружением в мировой истории войн.
В организованном немцами окружении погиб целый фронт - Юго-Западный.
Минский котёл
Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.
Сталинградский котёл
Численность окруженных войск: 300 тыс.
Вяземский котёл
Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.
Демянский котёл
Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек.
СТАЛИНА ПОВЕСИЛИ С КОНФИСКАЦИЕЙ?
А ЗА ТЕ, ЩО ПОРОШЕНКО, МАЮЧИ НА ТОЙ МОМЕНТ ВСУ, ЯКІ ПОСТУПАЛИСЯ РУССКІМ ВІЙСЬКАМ, ЗУМІВ ВИГРАТИ БИТВУ У *****, І НЕ ЗДАТИ ЙОМУ УКРАЇНУ.
100% присоединяюсь!!!Именно за это прорашенские скоты и ненавидят Порошенко.
Все остальное гавканье исходит из этого!
Порошенко лише дає команду і мету своєї поїздки. А спецслужби розробляють маршрути, способи доставки і документи для прикриття (якщо такі потрібні).
А взагалі, битися головою об стінку через те, що президент, який працював 5 років цілодобово, вирішив на один тиждень з'їздити з родиною відпочити, не варто.
каким образом Порох мог подать на границе "заведомо поддельные документы"? его каждая собака в лицо знает. это что же, значит пограничая служба сознательно нарушила закон? На кого рассчитано это унылое говно?
"Имя бывшего главы государства в сообщении не называется".
Ещё за это Овощу срок накрутят.
действии ....
А ведь было ясно, когда он рвался на
второе президентство _________ чье
сало съел !
А правда
для ботов ( порохоботов ) всех мастей на ресурсе за последние 5 лет... такова !
През номер 5 на собственном ________ зашифрованном от плательщиков налохов в Украине
борту -28.08.2019 приземлился в Стамбуле , загрузил обменяные гривнпо курсу 254 на доллары
и пропал в Дубаях . А блкговерноая , сняв в Германии со счетов всю валюту скрылась с кагалом в Великобритании , имея вид на жительство в Швейцарии !
Ищите ветра в поле .
А ведь имеет этот мародер 11 уголовных Дел , только по Украине .
Так , что Привет Вам - борзые !
22:46, 3 апреля 2016.... 4497
Во время ожесточенных боев за Иловайск
Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах !
Уже давным-давно в Европе сложилась традицыя, что лица, занимающие высокое положение, иногда путешествуют ИНКОГНИТО.
На следующем уроке, мои маленькие, грязные и завистливые зибилята, я расскажу вам, что означает слово "инкогнито"!
ЧИ , ШИ - пишется через "И".
Грамотей !