 Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР розслідує можливе незаконне переправлення експрезидента через держкордон України

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення); частиною 1 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); частиною 4 статті 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Імені колишнього глави держави в повідомленні не названо.

ДБР підтвердило виданню LIGA.net, що йдеться про Петра Порошенка. Зазначається, що, крім нього, в справі фігурують чиновники митної та прикордонної служб.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок у 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

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