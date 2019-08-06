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 Російський суд розгляне позов про незаконне утримання українського політв'язня Шумкова в ШІЗО

Торжокський міськрайонний суд області 6 серпня розгляне адміністративний позов українського політв'язня Олександра Шумкова про його незаконне утримання в ШІЗО.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє тітка політв'язня Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"6 серпня 2019 року о 11:30 в Торжокському міському суді Тверській області буде розглянуто адміністративний позов Олександра і його захисника Романа Лизлова до ФКУ ІК-4 УФСВП Росії по Тверській області про визнання незаконними рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, простіше кажучи, незаконне утримання Саші в ШІЗО", - йдеться в повідомленні.

"Надій на справедливий суд мало, але хочеться побажати Саші і Роману стійкості та удачі", - підсумувала жінка.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.

4 грудня 2018 року російський суд засудив Шумкова до чотирьох років колонії загального режиму за членство в "Правому секторі". Згідно з матеріалами справи, Шумков "тривалий час" був охоронцем колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Українець говорив, що в кінці серпня 2017 року його викрали співробітники ФСБ і перевезли на територію Росії. Він стверджує, що є чинним військовослужбовцем 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України (дислокується в селищі Чорнобаївка Херсонської області).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141424
 
 
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А что там сам Ярош, которого не слышно и не видно, уже к корыту присосался и плевал на тех с кем начинал свой путь.
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