 ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, інформує Цензор.НЕТ.

Портнов заявив, що вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

"Сьогодні Державне бюро розслідувань знайшло достатніми викладені нами факти і зареєструвало кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

"Факти, встановлені в цій кримінальній справі є не тільки самодостатніми для кримінального переслідування фігурантів, але й допоміжними, спрямованими на ідентифікацію їхніх раніше невідомих активів і розкриття більш масштабних фактів крадіжки і мародерства. Чекаємо активних слідчих дій, допитів і судових рішень", - підсумував Портнов.

Також читайте: Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов

Раніше Андрій Портнов вже написав в ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.