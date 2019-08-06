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 Політика України
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Все про:Мальдіви (13) Порошенко (9556) Портнов (91) ДБР (408)

 ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Державне бюро розслідувань відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, інформує Цензор.НЕТ.

Портнов заявив, що вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

"Сьогодні Державне бюро розслідувань знайшло достатніми викладені нами факти і зареєструвало кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

"Факти, встановлені в цій кримінальній справі є не тільки самодостатніми для кримінального переслідування фігурантів, але й допоміжними, спрямованими на ідентифікацію їхніх раніше невідомих активів і розкриття більш масштабних фактів крадіжки і мародерства. Чекаємо активних слідчих дій, допитів і судових рішень", - підсумував Портнов.

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Раніше Андрій Портнов вже написав в ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141420
 
   
 Топ коментарі
 
Тоесть зебилы пишут спасибо портнову? Спасибо януковичу и азарову не за горами?
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Шото Портнов пока мелочится.
Пора уже писать заяву про геноцид рузкоговорящего населения бойцами ВСУ.
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Портнов - известнейший борец с коррупцией ага.
Известнее и принципиальнее только Ялынкович, Ахметов и Коломойский.
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да не, за 2 дня это долго)))освобождение донецка будет занимать несколько часов, не более)))а кто автор этого опуса, что ж ты его стыдливо умолчал?
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Гучним прогнозом щодо війни на Донбасі поділився впливовий російський Telegram-канал "Кремлівський мамковед", передають Патріоти України та пропонують вам із ним ознайомитися. Далі - мовою оригіналу.
ахаха)))ну такому известнейшему "эксперду" можно, конечно, верить если что то не в порядке с головой ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 9309
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Просто интересно, а нету ли на некого Кокорина каких-нить зарегистрированных офшоров...
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Просто интересно, когда и где это было преступлением.
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Тогда почему тебе не интересно сколько раз в день он ходит в туалет, что ему снится, что он ест?

Если ты задаешь риторические вопросы, вызывающие эрекцию только у зебилов, то так и скажи, что твои платные высеры расчитаны исключительно на умственно неполноценных.
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то шо на зелемойского есть - тебя не смущает? ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 6959
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Я не фанат Пороха но ещё больше я не фанат Портнова. Если они друг друга посадят я буду только рад. Но чувствую Портнов с такими детским делами пролетит как фанера над Парижем. Сколько пафоса исходит от его заявлений а на деле пшик.
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Портнов красава,сегодняшний главный запрос в обществе - это посадить потроха и отобрать его имущество,когда,после революции,люди ждали посадки и разорения ахметки,медведчука и всех регионалов потрох сказал народу - идите все нах,собрал с них взятки и прокрышевал,за он должен быть наказан по максимуму.
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Портнов - падлюка, яка нагло куражиться тільки тому, що дехто так "рехвормував" судочинство, що всі кримінальні зв'язки Портнова в судах тільки укріпилися. Бо той дехто, поки був при владі, теж крутив судами, як циган сонцем, а тепер той нахрап вилазить йому боком.
Бо якби реформа судочинства була справжньою, цього цирку не було б.
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а то ничё, шо реформированы только два высших суда, а до остальных руки у ВККС не дошли? ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 5230
и что, судебная реформа была завершена 21-го апреля сего года?
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а то ничё, шо реформированы только два высших суда
********
Ну, так ап том і рєчь, шо "патужні рєхворми" були, головним чином лише на кінчику язика одного відомого персонажа. )))
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Тока после этого я врубился, что мне этот движняк напоминает! Последнее серьёзное китайское предупреждение!!! Как вы, наверняка помните, количество этих последних серьёзных предупреждений, в итоге, перевалило за 400, кажись за 6-7 лет. Мы подождем.
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Одно я не пойму. Портнов тоже преступник. В свое время "мочить" украинцев собирался законами. Что теперь этой дряни никто из украинцев ничего не предьявляет? Или портянка - новое лицо?
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Просто в ГБР протянули рыги своих . ФСБ живет по правилу- ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ДВИЖЕНИЕ ОСТАНОВИТЬ- ЕГО НАДО ВОЗГЛАВИТЬ.
Потому и ГБР скоро пересадят , как пособников ФСБ
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Все дела по Портнову были сфабрикованы и он выиграл все суды в Украине и Европе. К нему нет никаких юридических претензий согласно законодательства Украины и других стран. Теперь попытайся понять. Хватит разгонять стыцьковскую пропаганду.
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ну сейчас ты быстро попадешь в агенты кремля за такую правду
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Сирожа , ты хочешь меня обмдеть ? Здесь я главный кремлевский агент !
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ну ты не узурпируй право называться кремлевским агентом
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Та щаззз ... Може с вами еще и пригоженским стекломоем делиться ?
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и про бояру не забудь, а вылакаешь сам ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 8303
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Я вже казав . Боярка только по праздникам и в редких случаях в качестве премии ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 4645
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Тю! Я этого и не скрываю. Сегодня утром сам Владимир Владимирович ***** мне звонил, а потом прислал методички.
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Тю, Портняшка реально был за диктаторские законы. Был под санкциями ЕС. Сейчас клепает заявления налево-направо, лишь бы насолить. И кто-то, а он нам реально не нужен, если уж "новые лица". Этак мы скоро Азирова звать будем. Хера с два так Украина обновится. ПИ гнать его в три шеи, как Беню, Медведку и им подобным. Все они с одной конторы и явно не "проукраинской". Достоинства нам они не прибавят точно.
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был под санкциями, а сейчас уже нет?заведены ли на него какие то дела хоть у нас?
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Портнов лучший друг Богдана...поэтому его никто не трогает.
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Портнов находился в штабе рыгов, и Новинский тоже, когда убивали Небесную сотню . Вопрос- почему Портнов не сидит?
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А у зеленского и портнова на прямую нельзя спросить?
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у портнова спросить, почему тот не сидит?ну тут один чел пишет, что он все суды выиграл, поэтому невинен аки агнец
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Я знаю.
Все кто давил майдан и отказались защищать Украину теперь агнцы.
Во всем виноват петя и его генералы.
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да, вот такая интересная штука жизнь...
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Это элементарно поясняется еще в школе.
Создание своего государства это пассионарный всплеск народа или большей его части.
Майдан и добровольцы это один из последних.
Но государство свое все время не получается,потому что в украинском народе таких меньшинство и они просто не могут победить большинство,которому это государство вовсе и не нужно.
В периоды пассионарных всплесков большая часть просто мимикрирует и кажется что вот оно,а это не оно совсем.
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хм, в 2014 году приверженцев такого всплеска было большинство, если судить по результатм выборов 2014 года...и как то большинство превратилось в 25 процентов --вопрос риторический..не оправдали надежд избирателей...понятно, что были и объективные причины, но ответ все равно пришлось держать
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чего не было?уверенной победы майданных партий на выборе в раду и пороха, пиарившегося как единственного кандидата от демсил в 1ом туре с 54%?
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Повторяю.
Они просто обосрались военного вторжения и сопровождающего его грабежа и разрушений,поэтому проголосовали за тех кто может защитить.
Теперь когда опасность отступила 54% стали 25%.
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а кто бы его посадил? поросенко из этой же компании - партии региотов..
в 2014 Майдан проиграл, победил антимайдан и рыги, которые перекрасившись, стали называться бпп (блок пукина-поросенко)..
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Если пэтя не посадил портнова, то портнов посадит пэтю.
Классика
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Бл.ть, я вже скоро не розберу де пише зебіл, а де кацап.
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Сть,наши енто адиеты,а кацапы с лишней хромосомой.
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жадность сгубила поросенка, все ему мало было, хапал, хапал, а теперь - конфискация всего, что награбил поросенко, при этом, обокрав народ Украины..
не только поросенко должен ответить, но и гонтарева, и свынярчуки, все его подельники..
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Пока сил хватило у сепаров только заяву про билетики накалякать.

Со Свинарчуками шото тихо, как на кладбище. Развели вас, как селянку на сеновале.
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Обіцянка,це цяцянка,а дурневі радість.По итогам виборів видно наскільки збільшилась кількість жадних адиетов
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Радник Путіна - Глазьєв: Значить, це (окупацію Криму) готував ... готували юристи українські, які, так би мовити, добре там знають Конституцію, інше. Ну, я можу вам сказати, хто, Портнов готував, який заступник голови Адміністрації Президента України був .
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Швачка хочет бабла от барыги... ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 3529 нужно понимать что он ничего не получит пеця конченный и жадный жлоб.
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Если так пойдет, то пусть всу готовятся к тюрьме по заявлениям сепаров.
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та вони, ВСУ цього портнова та ко. перших до стінки поставлять!!!!
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Вічна ненависть українського суспільства до "олігархів" це не є ненависть до порушення законів і незаконного збагачення, як це має бути. Це класична ненависть до багатих людей, які на думку охлосу, лише шкодять їм особисто і мають або давати халяву людям, або бути знищені
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надеюсь барыга сядет и на долго ))))
хотя эта шоколадная мальдивская гнида может уйти в подполье надолго, бабла то наворовал, на несколько десятилетий хватит )))))
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Все забрать и поделить! Я правильно понял тебя зебик?
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це чмо портнов риголета прокацапська, овощу оно скільки допоміг обікрати народ України, а зараз воно півня пір'я розправило, ***** кацапське!!!!
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спасиба мальдивскому барыге и его куму генрпрокурору юге картавому ))))
так пытались нарыть на портниху и на прочую синесракую гнидность компромат что пролетели как фанера над парижем)))))
если нет ума, нех лезть туда где полный баран))))
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шо ти мелиш, кацапа, ти хочаб зрозумів свою маляву?? йди оно пажари туші))
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Порошенко винен в тому що потурав корупціонерам, відвертим зрадникам України, і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. А коли вже Зе візьметься за зрадників і грабіжників України типу Портнова? Чи на нього табу? Пора їх всіх викинути з України за зраду і допомогу агресора, розкрадання державного майна. Викинути і заборонити повернутись назад в Україну. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Україні.
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Портнов лучший друг Богдана...поэтому его нельзя трогать.
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Вчора подзвонив знайомий: «Порошенко утік в Іспанію!». Виявляється, бидлу бракує аргументів на доказ правильності свого вибору. Порох має виглядати нікчемно! Тікати! Бажано, переодягнувшись у жіночу сукню. Без цього - психологічні травми, розірвані шаблони. Buenos dias, señor !
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Порошенко винен в тому що потурав корупціонерам, відвертим зрадникам України, і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. А коли вже Зе візьметься за зрадників і грабіжників України типу Портнова? Чи на нього табу? Пора їх всіх викинути з України за зраду і допомогу агресора, розкрадання державного майна. Викинути і заборонити повернутись назад в Україну. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Україні.
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Портнов переезжает с семьёй в Украину. Он гражданин Украины. На каких основаниях его выкинуть? Как Порки выкинул Саакашвили? Нет, Портнов имеет не приобретённое гражданство. Так что делать? Суды он все выиграл. Только репрессии остались, да, европеец?
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Сдаётся мне, что Порки уже сделал пластическую операцию на морде лица, сменил имя и паспорт. Только так он может залечь на дно и тратить наворованное себе в удовольствие. А иначе - твой дом тюрьма!
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Людина яка була правою рукою зрадника України , пише кляузи , замість того щоб не виходити з кабінетів слідчих . Таке можливо лишень в країні , де проживають мудрі нарідіоти.
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Ідіотизм!
Оскільки на відпочинок їхала перша особа, а час військовий, то все робилося під патронатом СБУ та служби держохорони. Виписувалися документи для прикриття і Пороху, і рідні і охороні, як без неї? І все це виявляється СБУ та служба держохорони робила незаконно?
Портянка явно щось курить, а може навіть і ширяється.
А зє!біли збудилися і онанують! ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова - Цензор.НЕТ 4352
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Где-то я такое уже встречал... Кароче, Ленин на паровозе в качестве кочегара нелегально пересекает финляндскую границу...
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Янык скромнее был, по подложным документам в Ростов уехал на отдых
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Принудительное медицинское обследование и лечение в психбольницы - большое достижение совдепии.
При нынешних законах поместить бунобольного Портнова в психушку нельзя без его согласия.
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а зебилы не понимают,что все это туфта для их оболванивания ?) и то что зеля не пойдет самолично ложиться в гроб,посадив Порошенко?))))
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ну ладно портнов манипулирует. А Цензор - тоже на лохов юридически безграмотных рассчитывает? Есть два статуса возбуждения уголовных дел - "по факту" и сразу "против лица". ДБР не возбудило ни одного дела "против Порошенко". ДБР возбуждает уголовные дела "по факту". Чтобы возбудить "против лица" - по данному лицу уже должен быть весь обвинительный пакет доказательств, поэтому ни один следственный орган не использует статус возбуждения "против". Все "по факту". Более того, портнов использует статью 214 уголовно-процессуального кодекса Украины для подачи заявления и согласно этой статьи органы ОБЯЗАНЫ внести в ЕРДР регистрацию о возбуждении уголовного дела по факту подачи заявления. Они просто не могут не внести. И дальше уже в рамках возбужденного дела разбираться, а есть там состав или нет. Поэтому "пустые" слова портнова "ДБР сочли достаточным доказательства" - просто фикция, так как ДБР сначала возбуждает дело , внеся в реестр и потом уже смотрит на доказательства. ДБР уже несколько раз публично сообщила, что нет у них дел "против Порошенко" и вызывали его как свидетеля. Любая баба Маня может подать заявление по 214 КПКУ о сексуальных домогательствах по отношению к ней Розумкова и точно также дело обязаны будут зарегистрировать. И это не заслуга портнова - это базовое законодательство, доступное всем. Он просто потерявший все член команды Януковича и ранее Тимошенко, мнивший себя "всем", и ставший "никем", который сейчас свою ненависть и потерянные властные амбиции сконцентрировал на мести Порошенко. Он так в Фейсбуке и написал - буду подавать заявления, чтобы семья Порошенко не вылазила с допросов ДБР. Ну сходит Порошенко еще на пару допросов с тремя адвокатами. Затем туда будут ходить адвокаты Порошенко. Потом дело закроют в связи с отсутствием состава преступления. Одно по попытке захвата власти "при пересечении катерами керченского залива" - уже после решения международного арбитража на стадии закрытия.Что касается сегодняшнего сообщения - то ст 313 УК по незаконному пересечению государственной границы вообще смешная с точки зрения серьезности вреда государственным интересам и по наказанию. Не говоря уже о том, что есть просто статья админкодекса с простым штрафом. Все это шум озлобленного неудачника, к тому же "дружбана Андрея Богдана". Комариные укусы.
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Вони працюють спільно, на одного замовника і цей замовник Коломойсько-Зєлєнскій!
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фантазер, ты меня называла )))) как в анекдоте: у меня еще много всяких идей )))))
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Саме портнов зробив так, щоб суди лягли під овоча, пропихнув зміни до конституції щоб овоч отримав диктаторські повноваження, саме портнов написав диктаторські закони 16 січня, саме він координував вбивства на Майдані, а потім допомагав здавати Крим
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Смешно. Какой смысл Президенту кого-то везти по подложным документам? МИД Украины просто звонит послу соответствующей страны:
- Впустите, пожалуйста, такого-то в вашу страну, он друг нашего Президента.
- Хорошо, я доложу в наш МИД и проблем не будет.
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портнов - сепаратист і не здивуюся коли його знайдуть ненароком холодним!
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Ога! Чисто по европейски! Охрененные еропейцы.
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Это неправда, он хороший человек.
Портнов лучший друг Богдана...новое лицо во власти.
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Смотрю я на форум и понимаю - Порох мёртв, а дело его живёт! Збоченци порохоботы як пырий на моему городи... Высмыкуеш його з коринням, а воно падлюка все проростае...
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Откуда эта прокацапская Паскуда - Портнов знает, кого и когда переплавляя главнокомандующий Украины? Небось гниды Украины и Украинского народа сдают все за бабки кацапам и их пособникам. Долго вы ещё будете с такими 73% идти до Европы.
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