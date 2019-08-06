 ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, інформує Цензор.НЕТ.
Портнов заявив, що вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".
"Сьогодні Державне бюро розслідувань знайшло достатніми викладені нами факти і зареєструвало кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
"Факти, встановлені в цій кримінальній справі є не тільки самодостатніми для кримінального переслідування фігурантів, але й допоміжними, спрямованими на ідентифікацію їхніх раніше невідомих активів і розкриття більш масштабних фактів крадіжки і мародерства. Чекаємо активних слідчих дій, допитів і судових рішень", - підсумував Портнов.
Раніше Андрій Портнов вже написав в ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.
ахаха)))ну такому известнейшему "эксперду" можно, конечно, верить если что то не в порядке с головой
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-vsu-uzhe-nastolko-syln-chto-mohut-vziat-donetsk-za-2-dnia--posle-toho-s-putynm-budet-pokoncheno--rosiiskyi-bloher-287212.html
Если ты задаешь риторические вопросы, вызывающие эрекцию только у зебилов, то так и скажи, что твои платные высеры расчитаны исключительно на умственно неполноценных.
Бо якби реформа судочинства була справжньою, цього цирку не було б.
и что, судебная реформа была завершена 21-го апреля сего года?
********
Ну, так ап том і рєчь, шо "патужні рєхворми" були, головним чином лише на кінчику язика одного відомого персонажа. )))
Потому и ГБР скоро пересадят , как пособников ФСБ
Все кто давил майдан и отказались защищать Украину теперь агнцы.
Во всем виноват петя и его генералы.
Создание своего государства это пассионарный всплеск народа или большей его части.
Майдан и добровольцы это один из последних.
Но государство свое все время не получается,потому что в украинском народе таких меньшинство и они просто не могут победить большинство,которому это государство вовсе и не нужно.
В периоды пассионарных всплесков большая часть просто мимикрирует и кажется что вот оно,а это не оно совсем.
Они просто обосрались.
Они просто обосрались военного вторжения и сопровождающего его грабежа и разрушений,поэтому проголосовали за тех кто может защитить.
Теперь когда опасность отступила 54% стали 25%.
в 2014 Майдан проиграл, победил антимайдан и рыги, которые перекрасившись, стали называться бпп (блок пукина-поросенко)..
Классика
не только поросенко должен ответить, но и гонтарева, и свынярчуки, все его подельники..
Со Свинарчуками шото тихо, как на кладбище. Развели вас, как селянку на сеновале.
хотя эта шоколадная мальдивская гнида может уйти в подполье надолго, бабла то наворовал, на несколько десятилетий хватит )))))
так пытались нарыть на портниху и на прочую синесракую гнидность компромат что пролетели как фанера над парижем)))))
если нет ума, нех лезть туда где полный баран))))
Оскільки на відпочинок їхала перша особа, а час військовий, то все робилося під патронатом СБУ та служби держохорони. Виписувалися документи для прикриття і Пороху, і рідні і охороні, як без неї? І все це виявляється СБУ та служба держохорони робила незаконно?
Портянка явно щось курить, а може навіть і ширяється.
А зє!біли збудилися і онанують!
При нынешних законах поместить бунобольного Портнова в психушку нельзя без его согласия.
- Впустите, пожалуйста, такого-то в вашу страну, он друг нашего Президента.
- Хорошо, я доложу в наш МИД и проблем не будет.
Портнов лучший друг Богдана...новое лицо во власти.