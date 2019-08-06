 Сапери вилучили 49 вибухонебезпечних предметів біля моста в Станиці Луганській

Про це повідомляє ДСНС у Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

"У період з 1 по 6 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у Станично-Луганському районі поблизу КПВВ "Станиця Луганська", навколо зруйнованого моста, загальною площею 0,41 га, де було виявлено, вилучено та передано підрозділу ЗСУ для знищення 49 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку "ЛНР", - СЦКК

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли згоди щодо ремонту та експлуатації моста в Станиці Луганській.