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 Суспільство
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 Убивство Оксани Макар: суд розгляне клопотання про перегляд пожиттєвого строку головному фігуранту

Центральний райсуд Миколаєва 6 серпня має почати розгляд скарги про перегляд вироку головному фігуранту справи про вбивство Оксани Макар Євгену Краснощоку, засудженому на довічне.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Про це повідомив прессекретар суду Володимир Діденко.

"У Центральному районному суді Миколаєва 6 серпня відбудеться розгляд клопотання Євгена Краснощока (справа Оксани Макар) про перегляд справи. Підстава - його заява про нібито застосування до нього насильницьких дій", - розповів Діденко.

Нагадаємо, Макар була зґвалтована і підпалена в Миколаєві в ніч на 9 березня 2012 року. Після трагедії їй вдалося вижити, вона втратила руку, дістала численні опіки і через кілька тижнів померла в Донецькому опіковому центрі. Обвинувачені спочатку зізналися в скоєнні злочину, але пізніше відмовилися від своїх свідчень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Оксани Макар Краснощок хоче перегляду вироку через нібито вибиті свідчення

Проте прокурори, які представляли держзвинувачення в суді під час розгляду резонансної справи, заявили, що вина підсудних у вбивстві та зґвалтуванні дівчини повністю доведена, після чого попросили довічний термін для Краснощока, 15 років в'язниці для Присяжнюка і 14 років для Погосяна. Водночас держзвинувачення уточнює, що вбивство дівчини було скоєно з особливою жорстокістю, а до відома були прийняті ступені участі кожного з фігурантів, а також їхні характеристики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141414
 
 
 Топ коментарі
 
Возможно, их стало слишком много, и меншинство стало большинством.
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А оно шо ещё живое ? Странно-странно ,по такой то статье особых долгожителей на зоне не много ...
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Такого, что за "позорные" статьи на зоне опускали - нет уже очень давно. Кроме того, на пожизненном не такой режим как на обычных зонах. Там сидят по 1 или 2 и нет возможности причинить вред сокамернику. А остальные двое, что сидят 15 и 14 лет, в обычных зонах - с богатыми родителями, и кажется мне что родители оплачивают им хорошие(по меркам тюрьмы) условия содержания.
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А оно шо ещё живое ? Странно-странно ,по такой то статье особых долгожителей на зоне не много ...
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Возможно, их стало слишком много, и меншинство стало большинством.
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Такого, что за "позорные" статьи на зоне опускали - нет уже очень давно. Кроме того, на пожизненном не такой режим как на обычных зонах. Там сидят по 1 или 2 и нет возможности причинить вред сокамернику. А остальные двое, что сидят 15 и 14 лет, в обычных зонах - с богатыми родителями, и кажется мне что родители оплачивают им хорошие(по меркам тюрьмы) условия содержания.
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Осуждённые пожизненно сидят в отдельных камерах.
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С.к@...!!! Так и Харьковскую водительницу через несколько лет откупят, когда большинство забудет... И тех кто убил Гандзюк оправдают или амнистируют.
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Да кто этих отморозков откупает? Что за бред. Любой осуждённый имеет право обжаловать или на пересмотр по обстоятельствам. Суд обязан это рассмотреть, а какой результат пока неясно, чего орать.
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ясно - мєнтов отпускают, шоп служили вєрно
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Пересмотр может быть только один - в сторону расстрела.
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випустять із зала суда і виплатять компєнсацію за прогули та моральний ущєрб
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Это животное должно сидеть-сидеть и еще раз сидеть.
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А чому не всіх пожиттєво? Що це за "гуманізм" такий, що над людиною ці недолюди так познущались, а ім дають ще якісь шанси на пом"якшення. Може ще й почнуть шукати "пом"якщуючі обставини"? Гаприклад, що дівчина пручалась і кричала, а іх "витончені натури" не могли витримати таке поводення.
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Доблестному милиционеру ещё и повышение дадут , как убийцам студента Индыло
И соохотникам депутата Верховной Рады Украины лозинского
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