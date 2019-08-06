 Убивство Оксани Макар: суд розгляне клопотання про перегляд пожиттєвого строку головному фігуранту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Про це повідомив прессекретар суду Володимир Діденко.

"У Центральному районному суді Миколаєва 6 серпня відбудеться розгляд клопотання Євгена Краснощока (справа Оксани Макар) про перегляд справи. Підстава - його заява про нібито застосування до нього насильницьких дій", - розповів Діденко.

Нагадаємо, Макар була зґвалтована і підпалена в Миколаєві в ніч на 9 березня 2012 року. Після трагедії їй вдалося вижити, вона втратила руку, дістала численні опіки і через кілька тижнів померла в Донецькому опіковому центрі. Обвинувачені спочатку зізналися в скоєнні злочину, але пізніше відмовилися від своїх свідчень.

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Проте прокурори, які представляли держзвинувачення в суді під час розгляду резонансної справи, заявили, що вина підсудних у вбивстві та зґвалтуванні дівчини повністю доведена, після чого попросили довічний термін для Краснощока, 15 років в'язниці для Присяжнюка і 14 років для Погосяна. Водночас держзвинувачення уточнює, що вбивство дівчини було скоєно з особливою жорстокістю, а до відома були прийняті ступені участі кожного з фігурантів, а також їхні характеристики.