 "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у Twitter.
"Привіт Андрію і Богдану! Ваврішу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритою, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину ...", - написав Кличко.
Як повідомлялося, 5 липня мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.
- ватман в отпускє
- нєт, мнє нужен ватман для кульмана
- кульман в командіровкє
- ви мєня нєправільно понялі - мнє нужен ватман для кульмана. я - дізайнєр
- ясно шо нє Васілєнко
Я предпочитаю Грецию и турцию летом, Египет - зимой. Друзья ездят в Испанию и Италию, но в Испании мне больше интересен не пляжный отдых, а путешествия по стране.
Строй свою Кацапию, а не сри тут в комментах, изнывая от зависти.
А не пости всякую х..ю!)))
ЖАБА это плохой советчик в этом деле...
Скажу Я вам -не мудрено,
Среди дерьма вы все поэты,
Среди поэтов все Дерьмо.
киевский мальдивский камандующий -
очередное моральное дно
киевляне в окопах гибнут -
дебил развлекается.
дно,
***** ничего не исправит енто дно
Если нет то твое мнение по Кличку как меру тут до спины и ниже!)))
Смотрите на своих местных меров...дороги...парки и срачи в подьездах!
Во всем этом тоже Кличко виноват?
Да ЗЕленобобы?)))
Шо ты этих хотел добится ЗЕбоба?)))
лучший мэр Киева - спроси любого КИЕВЛЯНИНА. и можешь тут не распыляться за других - киевляне как раз цену Кличко знают, зря тут страетесь.
Парк Куреневский ********** как Версаль...дороги по Подолу латают...
Да ни при одном мере такого не было...
И тут понаехавшие будут мне рассказывать кто должен быть мером Киева)))
ЗЕбобы!!! Ноги есть? Ходить умеете?
ХОДИТЕ НА Х..!))))со своим мнение...и Богдана с собой возьмите
Жаль в 86-м ветер не в ту сторону дул ...
Бо местные Царьки не дают вам работы и денег...
Логика у тебя как шутки 95 го квадрата!))))
Я лично видел окурок на углу Окружной!
Кличко - падонак, а-а-а-ааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
посадили вас там топить за кличка дебила застроечного.
иди ***** мост стеклянный стереги,
бо построили в 25 раз дороже китайского такого же.
могут и мост раздеребанить повторно.
А оно вон как...
Вон оно как, оказиваєтса ...
От, якби ще був живий Степан Степан і Віталік завітав у Львівську оперу, можна було б насолодитися фонтаном гумору і дотепності з його побитої голови.
Постить срачи из зачуханой комуналки...это ваш уровень!)))
Якщо і ці достойні особи тобі не сподобаються, то вже й не знати, що тобі пропонувати.
Або відкрий вікно і висунь голову надвір. І будеш знати яка там в тебе погода.
Виталик будущий Президент