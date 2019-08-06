 "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у Twitter.

"Привіт Андрію і Богдану! Ваврішу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритою, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину ...", - написав Кличко.

Як повідомлялося, 5 липня мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко