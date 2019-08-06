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Все про:Богдан (32) Кличко (667) Вавриш (5)

 "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки

Київський міський голова Віталій Кличко, перебуваючи у відпустці, передав привіт главі Офісу Президента Андрію Богдану і забудовнику Андрію Вавришу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у Twitter.

"Привіт Андрію і Богдану! Ваврішу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритою, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину ...", - написав Кличко.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, - Кличко передав привіт із відпустки 01

Як повідомлялося, 5 липня мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141412
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець! Цих тупих вже всі пролять.
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Привет зе и дебилу! Привет зеленскому и вове!
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- мнє нужен ватман
- ватман в отпускє
- нєт, мнє нужен ватман для кульмана
- кульман в командіровкє
- ви мєня нєправільно понялі - мнє нужен ватман для кульмана. я - дізайнєр
- ясно шо нє Васілєнко
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ватман, кульман и дизайнер обычно картавят
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И где же это он ? В Украине или как всегда уехал заграницу?
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ну у нас как бы свободная страна, ездим на отдых куда хотим, тем более что нам это в отличие от Капапии, и ближе, и дешевле.
Я предпочитаю Грецию и турцию летом, Египет - зимой. Друзья ездят в Испанию и Италию, но в Испании мне больше интересен не пляжный отдых, а путешествия по стране.
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а я предпочитаю Украину, Италия Испания уже все построили, достигли высоких стандартов, чего не видно в Украине, все бросили и полетели туда где хорошо , как сказал Климкин половина умотает в лучшие страны а половина тут пусть сидит
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у нас СВОБОДНАЯ страна - строим когда работаем а отдыхаем где хотим.

Строй свою Кацапию, а не сри тут в комментах, изнывая от зависти.
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Зарабатывай и летай на Мальдивы...
А не пости всякую х..ю!)))
ЖАБА это плохой советчик в этом деле...
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А тебе какая разница-голь перекатная
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Как мы все помним- речь идет о французском писателе. Наверное, у них стиль изложения похож. "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 5901
"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 6311
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Писать на стенах в туалетах,
Скажу Я вам -не мудрено,
Среди дерьма вы все поэты,
Среди поэтов все Дерьмо.
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"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

киевский мальдивский камандующий -

очередное моральное дно

киевляне в окопах гибнут -

дебил развлекается.

дно,

***** ничего не исправит енто дно
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Ты киевлянин?)))
Если нет то твое мнение по Кличку как меру тут до спины и ниже!)))
Смотрите на своих местных меров...дороги...парки и срачи в подьездах!
Во всем этом тоже Кличко виноват?
Да ЗЕленобобы?)))
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А ничего не надо. Серфингнул и показал бицепс - это для порохоботов уровень. Парки мосты метро свалки помойки пусть останутся не достроенными не убранными, трамваи старыми и пусть трава не растет.
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Нахера ты мне описал Кривой Рог?))))
Шо ты этих хотел добится ЗЕбоба?)))
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парки у нас при КЛИЧКО начали хорошеть, дороги не в центре, а по окраинам ПРИ КЛИЧКО стали делать - Березняки, Юность, Васильковская, куча детских и спортплощадок - при КЛИЧКО появились, мост шулявский при Кличко наконец-то стали строить - не его вина что с Большевиком траблы.

лучший мэр Киева - спроси любого КИЕВЛЯНИНА. и можешь тут не распыляться за других - киевляне как раз цену Кличко знают, зря тут страетесь.
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100%...у нас в подезде капиталку сделали...впервые **** лет за 30!!!!
Парк Куреневский ********** как Версаль...дороги по Подолу латают...
Да ни при одном мере такого не было...
И тут понаехавшие будут мне рассказывать кто должен быть мером Киева)))

ЗЕбобы!!! Ноги есть? Ходить умеете?
ХОДИТЕ НА Х..!))))со своим мнение...и Богдана с собой возьмите
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Жирно устроилимь киевляне, город паразит на теле Украины,
Жаль в 86-м ветер не в ту сторону дул ...
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??? И потому в этом городе каждый второй приезжый...
Бо местные Царьки не дают вам работы и денег...

Логика у тебя как шутки 95 го квадрата!))))
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Да, да! Ты права, мая дыбилятка!
Я лично видел окурок на углу Окружной!
Кличко - падонак, а-а-а-ааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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от ***** упрямое ты чмо геракловское

посадили вас там топить за кличка дебила застроечного.

иди ***** мост стеклянный стереги,
бо построили в 25 раз дороже китайского такого же.

могут и мост раздеребанить повторно.
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Не бачу ваших коментарів з приводу "хомчаківського перемир"я". Знову поранений боєць
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высер на зачет. Не зря в Трусковце проводили обучение клоунофилов.
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..это не троллинг, это виталик хотел сложить простое предложение, даже два - и опять облажался..
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С Петей в Турции со смотрящими разбираются.
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Я думал ЗЕльонкин красными труселями на одесском пляже...всех смотрящих расспугал?)))
А оно вон как...
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Судячи з того, що ти тут розказуєш, процеси, в назві яких присутні слова з коренем "дум-", для твого мозку не характерні.
Вон оно как, оказиваєтса ...
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Как кабанчик Богдан бесится это тебе не шаурму с клоуном в красных трусах селфи на пляже,так уметь надо
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Молодець Віталік, як завжди, блиснув інтелектом.
От, якби ще був живий Степан Степан і Віталік завітав у Львівську оперу, можна було б насолодитися фонтаном гумору і дотепності з його побитої голови.
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Молодец Виталий, не сдавай Киев ЗЕ- малоросской гопоте, пусть офис ЗЕнаркомана в Кривом Рогу делают.
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При всем при этом...не один ЗЕбоба не добился и 100 доли того чего добился в жизни Педаля!)))
Постить срачи из зачуханой комуналки...это ваш уровень!)))
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а можно поинтересоваться? Кто генератор мысли "обстрелы есть, но это устойчивое перемирие", " есть раненые и убитые, но нет потерь?" Или для ЗЕ-команды потери это сгоревшая машина, прокисшая шаурма?
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глубокий интеллект и искрометный юмор как всегда выгодно выделяет педальку клячка.
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Ну, ти такий естет ..., тобі догодити не просто з такими вибагливими смаками.
Якщо і ці достойні особи тобі не сподобаються, то вже й не знати, що тобі пропонувати.
"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 4639
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Нужно утром чай кушать і тєлєвізєр слушать, пєрєд уходом на ботофєрму?
Або відкрий вікно і висунь голову надвір. І будеш знати яка там в тебе погода.
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Ну хорошо хоть у Клячи есть чувство самоиронии. Подшутил над собственным же косноязычием. Непонятно правда, что в этом так сильно обрадовало свиноботов, но то таке..."Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 7460
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Прикольно подколол.. Наверное с ним там еще Зорян, или Шкиряк. Или оба красавца сразу, скопом.
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Виталя отрабатывает телепортацию.
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"... когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину..." - хм-м и это пишет человек, который в 2014 г. поехал договариваться к Фирташу, а в 2019 г., как только предложили подать в отставку, поехал к адвокату Трампа. Запостил с ним фотки, чтобы все видели кто за ним стоит и испугались.))) Смешно и нелепо, ей-богу.
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если ты особь женского пола, попроси своих пиз@олизов пусть выйдут в ринг хотя бы в 12 унцовых, против 1 юношеского, 16 летнего мальчика. пару месяцев будешь делась со-со на фоне неприятного запаха, по ночам кошмары, без пампасов долго не обойдетесь.
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ЗЕработяги хреновы, еще Киев осталось развалить
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Кличко показал, что ему плевать на должности. Деньги в отличии от завистливых Зедебилов он заработал и заработает самостоятельно благодаря спорту. А шестёрка Богдан деньги зарабатывал на взятках и "наклепах" на других людей. Вот Вам и разница кого избрали 73% проходимца Богдана, Зедебила и детей Авраама, хотя это одно и тоже.
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Виталик будет лично обличать в суде бандитов,
Виталик будущий Президент
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