 "Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття

Про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі у форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці. Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори. Будемо раді, якщо приклад депутатів "Слуги народу" переймуть і інші політичні партії та державні структури. Детальніше план роботи офісу навчання і розвитку ми представимо на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершено, учасники тренінгу повертаються до Києва.
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.
Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
Учасник проекту Люди важливі.
цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.
Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.
Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.
Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.
Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
http://radaprogram.org/
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите
ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..
ЖАгун,я правильно зрозумів?
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
Полный набор говорящей головы на содержании.