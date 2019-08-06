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Все про:депутат (924) школа (679) навчання (128) Слуга народу (201)

 "Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття

Партія "Слуга народу" вирішила створити "офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів", на базі якого раз на три місяці відбуватиметься навчання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі у форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці. Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори. Будемо раді, якщо приклад депутатів "Слуги народу" переймуть і інші політичні партії та державні структури. Детальніше план роботи офісу навчання і розвитку ми представимо на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершено, учасники тренінгу повертаються до Києва.

Слуга народу вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141410
 
 
 Топ коментарі
 
правильней не вебинары, а ЗЕбенары
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Ради того, чтобы не работать, они и пошли в секту кнопкодавов .... "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8718
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Порохоботы возмущены.
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
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Та ні, це тобі "понраву".
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
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Наприклад, Давид Арахамія - підприємець і волонтер.
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.

Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
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якраз таких там більшість

Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
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Анастасія Красносільська - експерт Центру протидії корупції. Помічник-консультант нардепа від БПП Павла Різаненка, який має намір балотуватися по мажоритарці від партії Голос Святослава Вакарчука.

Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
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Дмитро Наталуха - громадський і політичний діяч, правозахисник. У 2015-2017 році очолював Лиманську районну державну адміністрацію Одеської області. У 2007- 2013 роках працював в юридичних компаніях Spenser & Kauffmann, Ілляшев і Партнери, Baker McKenzie в сферах банківського, фінансового права, залучення іноземних інвестицій.
Учасник проекту Люди важливі.

цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
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Зато ни члены слуги народа, выдвинувшие таких кандидатов, ни роялисты, когда избирали таких депутатов, ни капли сомнений не испытывали.
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Тоисть вы признаёте, что зелебобики выбрали - тупох безграмотных бестолковых и жадных существ, которым управляет барин?
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секта, короче...чтоб не соскочили....тогда селите их в общаге и зомбируйте круглосутосно
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Им снимут и расселят в дорогушем отеле, какая там общага, там бабла не срубишь
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самая тупая работа в мире нажимать кнопку как решит партия, охраннику мозгов больше надо иметь, и то на курсы отправляют, курсы по нажиманию на кнопку, что за созыв набрали, по объявлению что ли, возьмите меня скорее, мне курсы ненужны как нибудь в трех кнопках разберусь, умора курсы депутатов как задешево пожрать в столовке вр что ли, ляшко там мастер класс не ведет как выигрывать в лотерею крупные суммы на постоянной основе?
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Слухайте, зефани! Ви ж такі розумні та з доброю пам'яттю люди. Ви про АТО за 14 днів не забули, хоч явно призабули обставини тодішні. Але хай так.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
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Чем массовиков-затейников не устраивает обучающая программа, уже несколько лет действующая при Верховной Раде при содействии США и ЕС?

Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.

Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.

Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.

Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.

Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

http://radaprogram.org/
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. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите

ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..

ЖАгун,я правильно зрозумів?
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мы желаем, чтобы ЗЕ ответил за свои обещания. За прекращение войны. За зарплату учителям в 4000 долларов. За снижение тарифов. Это основные его обещания.
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Правильно , за адептами глаз да глаз нужен .
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
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И сколько такое удовольствие будет стоять?
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Ну шо, зеленой плесенью трахнутые.
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
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Пошла жара!!! Кейсы, сейкхолдеры, коучеры, медиаторы...

Полный набор говорящей головы на содержании.
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Если есть секта, должны же быть и свидетели, как их назвать ?
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Даёшь Институт Зелёного Образования и дипломы государственного образца!
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зебинары, зебанаты, зебланы, зебанутые узебища!
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Українську там будуть викладати для Зе-неучів ???
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Да нужно их вначале в работе увидеть, может их там большинство отчислять нужно без права востановления, а не учить.
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Будут тренировать, как правильно нахлабучивать зебилов.
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Когда эти сук..и Зедебилы будут работать, а не создавать офис и проводить вебинары. Привыкли жиды зарабатывать деньги на воздухе и разводить дурных хохлов. Поздравляю 73%. Как там ваше зубожинья, уже у вас наступило покращанья?
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До чего же тупых набрали, что их учить и учить!
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