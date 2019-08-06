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Все про:депутат (924) школа (679) навчання (128) Слуга народу (201)

 "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття

Партія "Слуга народу" вирішила створити "офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів", на базі якого раз на три місяці відбуватиметься навчання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі у форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці. Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори. Будемо раді, якщо приклад депутатів "Слуги народу" переймуть і інші політичні партії та державні структури. Детальніше план роботи офісу навчання і розвитку ми представимо на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершено, учасники тренінгу повертаються до Києва.

Слуга народу створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141410
 
   
 Топ коментарі
 
правильней не вебинары, а ЗЕбенары
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Ради того, чтобы не работать, они и пошли в секту кнопкодавов .... "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8718
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Слуги народу вважають, що присутність агресора у ПАРЄ Україні аніяк не заважатиме, і до цього треба нібито "спокійно адаптуватись". Про це сказав народний депутат від цієї політсили (колишній дипломат) Богдан Яременко.
*****, Британія вже заявила, що Ерефію треба виключити з ПАРЄ тільки за останні події у Москві. Польща, Грузія, країни Балтії та Скандинавії на всіх майданчиках наполягають на цьому, а наш провідний парламентський дипломат пропонує "адаптуватись". Чому ж одразу не "адаптуватись" до перетворення України на Малоросію, до анексії Криму, до щоденних обстрілів Донбасу? Водиці трускавецької перепили чи карпатського повітря перенюхали бенеді новоспечені? Може Яременко ще у Страсбурзі цьомки зі Скабєєвою зробить?
Не витримав і зателефонував знайомим дипломатам у МЗС, де попросив підтвердити чи спростувати позицію нардепа щодо необхідності "адаптування" до вільного висловлювання росіянами своїх побрехеньок у Європарламенті. Запевнили, що депутата "неправильно зрозуміли"…
Неправильно? То навчить вже їх висловлюватись так, щоб розуміти правильно. Мендель, Яременко, Богдан теревенять, що зранку заманеться? Чи те, що в них на язику, у ляльковода в голові?
Якщо вони й надалі пропонуватимуть нам "адаптуватись" до колабораціонізму, брехні та гри за чужими правилами, у польоті "адаптуватимуться" до сусідства з Азіровим. Якщо встигнуть.

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О, тож цьогорічні випускники педінститутів, спеціальність "Олігофренопедагогіка" користуватимуться попитом!
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Впервые в истории нардепов будут реально обучать.
Нельзя такие новости без предупреждения давать, расшатанная психика некоторых песиков может не выдержать...
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Министр априори не может быть без высшего образования, как луценко например
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В 1989 году Луценко окончил факультет электронной техники Львовского политехнического института. По образованию - инженер электронной техники. В перерыве между учёбой (в 1984-1986 гг.) отслужил в армии в полку правительственной связи.
В период с 1989 по 1994 год - мастер участка, начальник тех/бюро цеха, главный конструктор Ровенского завода «Газотрон»

без высшего образования говориш

а у тебя зебил сколько класов?
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Нафыга було набирати і обирати таких, яких треба навчати?
Ти над цим не задумувався? Мабуть нічим?
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Я знаю, що ти фанат ось таких освідченних нардепів, яких уже нічому не навчиш:
В начале 2000-х годов Борислав Розенблат был членом Социал-демократической партии Украины (объединённая) Виктора Медведчука и неудачно пытался попасть в Верховную раду. В 2010 году баллотировался по списку Партии регионов
В 2014 году на президентских выборах на Украине был доверенным лицом Петра Порошенко и членом блока Петра Порошенко «Солидарность». Избран депутатом Верховной рады по одномандатному избирательному округу № 62 в Житомирской области.
Будучи депутатом в Раде, активно занимался законами, связанными с изменением добычи и оборота янтаря.
В конце июня 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внёс представление в Верховную раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата и Полякова по подозрению в злоупотреблении властью и взяточничестве
"Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 6843
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"Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 7651

После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
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ПОСАДИТИ БАРИГУ..Надіюсь,цю обіцянку вони виконають.. )
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Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Згинув проклятий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може ти менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платьять за кіловат 57 копійок! Ти - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом ! Зє! Радій! Пишайся!
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Баригу ви обрали преЗєдентом. А хто там у бігах?
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Отбросьте ложный стыд. Откройте уже для них вечернюю школу.
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Порохоботы возмущены.
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
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Та ні, це тобі "понраву".
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
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Наприклад, Давид Арахамія - підприємець і волонтер.
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.

Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
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якраз таких там більшість

Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
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Анастасія Красносільська - експерт Центру протидії корупції. Помічник-консультант нардепа від БПП Павла Різаненка, який має намір балотуватися по мажоритарці від партії Голос Святослава Вакарчука.

Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
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Дмитро Наталуха - громадський і політичний діяч, правозахисник. У 2015-2017 році очолював Лиманську районну державну адміністрацію Одеської області. У 2007- 2013 роках працював в юридичних компаніях Spenser & Kauffmann, Ілляшев і Партнери, Baker McKenzie в сферах банківського, фінансового права, залучення іноземних інвестицій.
Учасник проекту Люди важливі.

цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
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не знаю про него как волонтёра. но по поводу ITкомпании, работает/ло человек у него 500 , для сравнения беларуский (международный уже) EPAM 35 000 и более, в Беларуси тысяч 20- 25 работает, причём в оч высокотехнологичных разработках, да и кроме EPAMа с 1000 и больше сотрудникв только в Минске компаний 500, и все свои и не шаблоны пишут, а , наш Wargaming. только в одном из их минских офисав работает 4000 чел. А компания Давида - занимается шаблонами сайтов и посадочных страниц+ маркетинговыми рассылками. ну не айс совсем ,

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Зато ни члены слуги народа, выдвинувшие таких кандидатов, ни роялисты, когда избирали таких депутатов, ни капли сомнений не испытывали.
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Тоисть вы признаёте, что зелебобики выбрали - тупох безграмотных бестолковых и жадных существ, которым управляет барин?
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секта, короче...чтоб не соскочили....тогда селите их в общаге и зомбируйте круглосутосно
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Им снимут и расселят в дорогушем отеле, какая там общага, там бабла не срубишь
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самая тупая работа в мире нажимать кнопку как решит партия, охраннику мозгов больше надо иметь, и то на курсы отправляют, курсы по нажиманию на кнопку, что за созыв набрали, по объявлению что ли, возьмите меня скорее, мне курсы ненужны как нибудь в трех кнопках разберусь, умора курсы депутатов как задешево пожрать в столовке вр что ли, ляшко там мастер класс не ведет как выигрывать в лотерею крупные суммы на постоянной основе?
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Слухайте, зефани! Ви ж такі розумні та з доброю пам'яттю люди. Ви про АТО за 14 днів не забули, хоч явно призабули обставини тодішні. Але хай так.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
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на форумах зеботва, зе фаны у телеков, а тв каналы все алигархические. ничего хорошего вас не ждёт при таком раскладе в Воюющей 5 лет стране. вас сдадут.
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Чем массовиков-затейников не устраивает обучающая программа, уже несколько лет действующая при Верховной Раде при содействии США и ЕС?

Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.

Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.

Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.

Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.

Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

http://radaprogram.org/
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Изобретают очередное колесо и с детской радостью трубят об этом на каждом углу....почему бы и нет-ведь оно у них всегда "круглее"! Любые деньги того стоят без сомненя
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Так они эту программу и использовали , обучение оплатила Демпартия США . А место в программах не указывается , хоть в Риксос , хоть в сельской школе
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Откуда информация об оплате демпартией США обучения Зедепутатов?
Разумков сказал, что это коммерческая тайна.
И обучение в Трускавце проводила Киевская школа экономики Пинчука.
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Посмотри в ютубе « Василь Климчук « , он много чего рассказывает .
А вы думаете , что если в программе записано обучение , то амеры должны учить сами или в штаты увезти ? Нанимается какая нибудь организация , заслуживающая их доверия или на контракте с ними и все . А Пинчук на прошлых выборах придерживал Демократов и делал взносы , так что пока совпадает инфа
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. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите

ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..

ЖАгун,я правильно зрозумів?
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мы желаем, чтобы ЗЕ ответил за свои обещания. За прекращение войны. За зарплату учителям в 4000 долларов. За снижение тарифов. Это основные его обещания.
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Ну им же надо что то показать что они были правы , когда разносили этот бред . А тут , на коленях не стоит , области не задаёт , с мировыми лидерами общается - не пруха какая то у шоколадных
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с какими мировыми лидерами оно общалось само?
Сегодня в АТО утром 4-ре 200-х,
а оно играется и развлекается, не досук/г ему страной заниматься, воюющей страной.
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Ну если для тебя Макрон , Меркель , Джонсон , Трамп , не мировые лидеры ? Кто по твоему ? А при Пете , что раненых не было ? Или он по передовой бегал с броником и всех прикрывал ?
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Правильно , за адептами глаз да глаз нужен .
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
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И сколько такое удовольствие будет стоять?
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Ну шо, зеленой плесенью трахнутые.
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
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Порохоботы - псевдопатриоты превратились в предсказателей! В общем, в очередную нечисть! Шефа своего верните, а то финансирование прекратится. Впрочем, среди вас и импортных дохрена, может и источники финансирования другие...
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ПЕТЕраст-Порохоботина..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Пошла жара!!! Кейсы, сейкхолдеры, коучеры, медиаторы...

Полный набор говорящей головы на содержании.
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Если есть секта, должны же быть и свидетели, как их назвать ?
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Даёшь Институт Зелёного Образования и дипломы государственного образца!
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зебинары, зебанаты, зебланы, зебанутые узебища!
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Українську там будуть викладати для Зе-неучів ???
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Да нужно их вначале в работе увидеть, может их там большинство отчислять нужно без права востановления, а не учить.
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Будут тренировать, как правильно нахлабучивать зебилов.
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До чего же тупых набрали, что их учить и учить!
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Ну не в зале какого-нибудь парламента сделано это фоте?
А у нас они будут в Парламенте!
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И сколько еще народных денег пойдет на обучение этих слуг служить? Или тоже -- гранты от олигархов?
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Смех, да и только! "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 6400 Сначала ответственная работа, потом ВУЗ, затем школа, садик, ясли... А может быть их мамам вообще родить их обратно? "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 8370
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Шо, прокладка мальдивская,прижигает тебя "зелёночка"?? Потерпи-всех вас скоро вылечим)))
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школа зомби..... абизянок научат праильна нажымать правильные кнопочки...........
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А вы все ноете что - ДЕНЕГ НЕТ! А они есть - но они не для вас предназначены! Дурачки
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https://biz.censor.net.ua/columns/3140490/chi_interesy_otstaivaet_zemelnaya_reforma_ze
вот для чего нужны на самом деле эти макаки, выбранные зебилами..............
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Дурдом. Понавибирали гопоту. А тепер ще їх і вчити треба. Зеленського теж за парту разом з депутатами.
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заметьте - один раз в 3 месяца. зачем институты заканчивать , мучаться 5 лет. послушал лекцию - и всё - вумный. Как у Маяковского: "Я б в депутатики пошел- пусть меня научат",
особенно если 10% со школьным обазованием , остальные 80% ФОПы с купленными дипломами!
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тобишь, не смотря на интенсиф... диктант все завалили.
и пришло понимание, шо их еще учить и учить...


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А Войной ваше оно заниматься будет? у вас сегодня уже 4 убитых.
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не считая тебя- контуженного в голову)))
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то есть , вас, уже не волнуют почти ежедневно погибающие просто так воины на передовой, просто от обстрелов роssии? не в бою. вы родителям этих 4-х напишите, что они контужены в голову, и свой адрес не забудьте указать,место проживание семьи тоже подойдёт.
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Не рвите боты к л а в ы !
Ваш идол с домочадцами и 9 миллиардами сбежал на собственном борту на Виргинские острова .
И , что сделали за 28 лет правления

эти дипломированные дохтура околовсяческих наук с кучей околонаучных работ по экономике полезного для Граждан Украины ( вопрос).
Ваучеры ?

Продали весь Черноморский Флт за бесценок ?/

Сдали весь Ядерный Арсенал в на территориальную неприкосновенность и

потеряв 20 (ДВАДЦАТЬ) процентов территории Украины ?

Потворствовали кагалу " Украину имеют т а л а н т ы " ?

Результат их плодотворной деятельности -

УКРАИНА САМАЯ НИЩАЯ СТРАНА В ЕВРОПЕ с 5 летней войной!
Это полная и окончательная ПОбеда демократии.
Так пусть это теперь будут в Раде 158 Спартанцев - простых Граждан Украины -
повара -певцы- фотографы юристы (не югисты) водители- медицинские сестры -
и прочий рабочий люд.
Только не надо лозунга за эти 28 лет .
"ОНИ наработали(воровали) денег для себя 0они наработают и для нас .
Результат на фейсе свинарчука .!
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*********, мать вашу!
Мерчандизирующий по постхостингу!
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"Слуга народа" создаст для депутатов офис обучения и развития: будут проводить ... групповые занятия". "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 1153 Это как детском саду прям... Или таки что повзрослее... "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 8347

Классно они тут "учатся")) https://www.facebook.com/watch/?v=661794040986254
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РАБФАК


Через полгода будут перевыборы, а может и раньше.
Этих ...….в поразганяют нафиг.
Премьер министром Украины будет П.А. Порошенко.
Зеленский для вида и для повеселить мрачных зебилоидов.

Игорь Валерьевич Беня в интервью лаптеголовым призвал лаптеголовую недострану пидороссию валить нафиг с Донбасса.
Похоже, что встреча Бэни и Президента Украины П.А. Порошенко, таки, состоялась.
Мозг Бене направили в нужное русло.
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