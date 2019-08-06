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Все про:боєприпаси (917) Друга світова війна (108) Київ (6364) ДСНС (1990)

 Снаряд часів Другої світової війни виявлено на Лисій горі в Києві, - ДСНС

У столиці виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ ДСНС України в місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України проводять роботи щодо обстеження території міста, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

"5 серпня, в урочищі "Лиса гора", що в Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено артилерійський снаряд Д-76мм часів Другої світової війни. Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку року на території м. Києва було вилучено і знищено 777 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ботсаду Києва та на Лисій горі знайшли боєприпаси часів Другої світової

Снаряд часів Другої світової війни виявлено на Лисій горі в Києві, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141408
 
 
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Явно это подготовка покушения на лучезарного игрока х..м на рояле. Тут чувствуется рука "Кровавого пастора". Снаряд часів Другої світової війни виявлено на Лисій горі в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4681
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Смешно. Противотанковую гранату РККА называют снарядом.
Такое простительно нынешнему, так называемому президенту, про причине его тупости, но не выпускному редактору Цензор Нет.
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обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны.Источник: https://censor.net.ua/n3141408

Граната на плакате.
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тоже мне новость, таких снарядов сотнями пацаны-копы видят постоянно. Копы - копатели, искатели монет и пр древней юхни, используют металлодетектор (у меня лично "аська -200")
МЧСников не вызывают, ибо себе дороже, куча проблем, куча бумажек, эвакуация жителей (которые тебе же потом хлебальник начистят), ждешь едва не сутки возле снаряда не имеешь права отойти. потом приезжают мчсники, пишут акт, шо найден предмет, внешне похожий на снаряд, забирают его и с первого же моста даже не стесняясь тех, кто тока что отдал им снаряд, бросают его в воду нахрен
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у меня лично "аська -200"
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названійє, однако! Так мона шось таке викопати, шо потім шось закопати
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