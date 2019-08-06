 Снаряд часів Другої світової війни виявлено на Лисій горі в Києві, - ДСНС

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ ДСНС України в місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України проводять роботи щодо обстеження території міста, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

"5 серпня, в урочищі "Лиса гора", що в Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено артилерійський снаряд Д-76мм часів Другої світової війни. Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку року на території м. Києва було вилучено і знищено 777 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

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