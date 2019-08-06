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Все про:звільнення (599) Назаров (88)

 "Це пов'язано із судовою справою", - генерал-майор Назаров підтвердив, що подав рапорт про звільнення зі ЗСУ

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому найманцями РФ на Донбасі літаку Іл-76, засудивши до семи років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення зі Збройних сил за власним бажанням.

Про це він повідомив Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю на рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов’язано із судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, врешті, від слова перейшли до діла, і правосуддя було правосудним, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються на тільки суспільний резонанс", — розповів Назаров.

На його думку, вирок Павлоградського суду, за яким Назарова засуджено до 7 років позбавлення волі, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві оскільки вважає, що між результатами цих двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

"У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція дослухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", — пояснив Назаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141406
 
 
 Топ коментарі
 
Завдяки цьому подонку Назарову звільнили летчика який приніс більше користі чим ця гнида..Олександра Пахольченка, який виводив літаки з Криму, відмовився від фальсифікування експертизи на користь злочинця Назарова. А Муженко і Полторак спиряли фальсифікації.
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Куда проще было отказаться от этих своих "обязанностей" по защите.
Те кто отказались себя прекрасно чухают,а те кто выполнили теперь должны будут доказывать что не верблюды.
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И потом мифический американский враг с которым все время воюют русские военные это по любому лучше чем настоящий.
Поэтому 90 процентов хотели ходить на парады и получать медали,а не воевать.
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Куда проще было отказаться от этих своих "обязанностей" по защите.
Те кто отказались себя прекрасно чухают,а те кто выполнили теперь должны будут доказывать что не верблюды.
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Та да. Толя, он обідився на Турчинова, і зараз акі ангел....
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Только главнокомандующего.
А пост среднекомандующего не захотел брать потому что там ответственность за людей.
У главнокомандующего ответственности за людей нет.
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«Гриценко объяснил почему не пошел в АТО: ...был готов действовать на стратегическом уровне и занять пост главнокомандующего.»
https://censor.net.ua/news/3108988/***************************************************************************************************
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Завдяки цьому подонку Назарову звільнили летчика який приніс більше користі чим ця гнида..Олександра Пахольченка, який виводив літаки з Криму, відмовився від фальсифікування експертизи на користь злочинця Назарова. А Муженко і Полторак спиряли фальсифікації.
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А ти свічку тримав коли це відбувалося?
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Два військові експерти, які заявили про відповідальність командування в справі про збитий терористами "ЛНР" літак Іл-76, звільнені з лав Збройних Сил України.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook, коментуючи хід судового засідання у справі генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали відповідальним за загибель 49 військовослужбовців на борту літака.
За його словами, звільнені з ЗСУ шляхом скорочення штатів два військові експерти - військовослужбовці ЗСУ, льотчики-випробувачі 1-го класу, полковники Віктор Лук'янчук та Олександр Пахольченко.Журналіст нагадав, що раніше Лук'янчук та Пахольченко заявляли, що на них чиниться тиск керівництвом Генштабу, щоб вони змінили результати експертизи. Офіцери відмовилися.
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Ага, зрозуміло, якщо "журналіст Юрій Бутусов" повідомив, то це істина в останній інстанції.
Втім з повідомлення твого гуру невідомо:
1) чому завдячувати саме цьому подонку?
2) чи справді експерти принесли більше користі, ніж ця гнида?
3) чи Муженко і Полторак спиряли фальсифікації?

От чому можна вірити:
1) на експертів чинився тиск керівництвом Генштабу;
2) суд визнав В.Назарова відповідальним.
ВСЕ.
Втім, залишилося 1 питання - наскільки суд був справжній, а не пошукаом цапа-відбувайла?
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Мне вот абсолютно непонятна была логика Порошенко при назначении на высокие должности абсолютных бездарей,карьеристов и ворьё. Гелетей,Полторак это мусора-миллиардеры и ворьё на которых места нет свободного. Ярема тоже продажный и гнилой мусор. Естественно что и свита у них была соответствующая. Например Полторака,Муженко и Грицака нужно было бы расстрелять по законам военного времени за сожжённые склады боеприпасов на миллиарды долларов а Петя им за это награды и звания не успевал давать.Павловский обворовал ВСУ на миллионы долларов ворую ГСМ а его и до сих пор даже не уволили. Кстати и Зеленский болеет той же болезнью назначая на высочайшие должности в Армии мутных генералов типа Хомчака.
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На тлі того, що практично 90% вищих офіцерів, у тій чи іншій мірі симпатизували «русскім воєнним пєнсіям, как у путіна » (приклад Крима і Бєрєзовского) Порошенку приходилось вибирати, між фахівцями, але потенційними зрадниками, і людиною, в якій він був впевнений...
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И потом мифический американский враг с которым все время воюют русские военные это по любому лучше чем настоящий.
Поэтому 90 процентов хотели ходить на парады и получать медали,а не воевать.
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Чем дольше я наблюдаю за мимикрией тем больше начинаю понимать нашу историю,как раз то о чем не пишут историки.
Понятно почему у украинцев как народа никогда не было своего государства,потому что основной массе оно и не нужно.
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Независимая Украина то же будет в этом ряду.
Просуществовала с 2014 по 2019 год.
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Та ото ж...гірко таке чути....
«Ігор Шевченко поширив допис.
18 год 100 %. І це один і той же самий народ. Котрий здав свого часу Діра та Аскольда Олегу. Котрий відкрив свого часу ворота Батию, а справжніх захисників спалили живцем в Десятинній церкві . Це той народ ,котрий зрадив Виговського та Немирича, Мазепу та Орлика, Грушевського, Скоропадського та Петлюру . Це той "народ" , котрий вказував на криївки останніх упівців , це той "народ" , котрий в 1937-му писав доноси . Це той народ, котрий в 1991-му голосував власне не за Незалежність , а за ковбасу та сало. І в 2014-му цей "народ " голосував не за патріотичними почуття, а просто тупо всрався..., а в 2019-му повівся на лайно...Це той "народ" , офіцери якого танцюють під пісню окупанта "Рассияне-офицеры", який говорить , що яка різниця , якою мовою розмовляти...В 1941-му секретар приніс Уїнстону Черчілю проект бюджету на наступний рік. Черчіль подивився уважно бюджет і запитав :" А де ж видатки на культуру ?" " Так іде ж війна"- відповів секретар. "Тоді за що ми воюємо ?"-відповів Черчіль...Це бидло ніколи не зрозуміє тих слів Черчіля та їх значення...Це народ , котрий зустрічав окупантів хлібом-сіллю , а власним захисникам приносив отруєний мед у банці та телефоном повідомляв розміщення українських позицій. Це народ , котрий не хоче сплачувати 1.5 % на власне військо та хоче поставити це питання на референдум..., щоб сплачувати податки на військо окупанта... Це народ , котрий ніколи не мав тривалих відрізків своєї державності... Внаслідок власної тупості та продажності.»
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Що тут незрозумілого, кого "сосватали" - тих і призначав. А призначивши звільнити важко, бо час діяльності призначений встигає багато чого дізнатись про призначаючого такого, що аж.
Це хвороба усіх профанів і ні Пороша, ні блаЗень не є винятками.
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Хомчака активно роблять цапом-відбувайлом за Іловайськ,хоча винні назаров,муженко,гелетей та петя.
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«Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь,
то начинать нужно с тех кто завел туда.»

https://site.ua/skitalec/8982/
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просто єнерали в цй країні, як і покидьки судді з прокурорами є тоже недоторканні, принаймі так було до недавнього часу. чи зміниться ця ганебна практика надалі, дуже швидко дізнаємось. під наступний Новий Рік буде всім зрозуміло, тішитись новим президентом, чи заплювати на екрані телевізії.
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