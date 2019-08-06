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 За кордоном
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Все про:армія РФ (1984) боєприпаси (917) вибух (1730) Росія (19243)

 Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12

Кількість постраждалих унаслідок вибухів боєприпасів на території військової частини в Красноярському краї РФ збільшилася до 12.

Про це 6 серпня повідомив "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу крайового МОЗу, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що всі постраждалі є дорослими. Шістьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решту відправили на амбулаторне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Красноярському краї РФ закрили повітряний простір через вибухи боєприпасів на складах

"До нас доставили дванадцятого постраждалого, він притомний, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде ухвалено рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він проходитиме лікування амбулаторно", - розповіли ТАСС у центральній районній лікарні Ачинська.

У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше сюди доставили, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в Красноярськ, ще четверо перебувають в Ачинській ЦРЛ. Решта осіб, які звернулися, проходять лікування амбулаторно.

Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що детонація порохових зарядів на складах боєприпасів припинилася, але залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

За попередніми даними, причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський чинник, заявив заступник міністра оборони генерал армії Дмитро Булгаков.

Точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура, додав він.

За словами генерала, арсенал буде розформовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141404
 
   
 Топ коментарі
 
Мало... Я їм бажаю вдесятеро більше того, що вони принесли в Україну.
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)) неужели фсё кодло случайных ********** рыбаков накрылось? с кем же теперя он ухуедать будет? )
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Момент падения одного из снарядов в окраинах Ачинска заснял регистратор проезжающей мимо машины. via strelkakrsk - https://twitter.com/i/status/1158606880824053760
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Мало... Я їм бажаю вдесятеро більше того, що вони принесли в Україну.
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В мокшів таких складів видимо-невидимо. А солдат рюське бабо ще нарожає.
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Це нас у радянській школі так вчили - лєса наши бєскрайніє...нєдра наши нєісчєрпаємиє...
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Конечно же Зеля. Пятая повестка сработала!
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Нє. Це не їх уровєнь. По почерку дуже похоже на Зоряна і Шкіряка....Мог, канєшно, Ярош сдєлать-але той завжди візітки залиша. Так шо остаютьцця токо Зорян і Шкіряк. Отморозки ще ті!
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Це спецДРГ, яка вже повернулась. В синіх в"єтнамках.
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Булава... Не бачу дерев'яної булави. Без неї оце збіговисько- не дрг.
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Взрывы на военных складах в РФ: количество пострадавших выросло до 12. При этом ни один человек не пострадал.
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Как же ватные теперь от Китая будут оборонятся? Украли, взорвали?! Известная схема...наверное и ревизия должна была быть в ближайшее время.......
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Чогось Правий сектор розбушувався Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12 - Цензор.НЕТ 3017.
Нє?
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Чим більше кацапів здохне там тим меньше їх прийдеться закопувати на Донбасі!
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Дохлые кацапы это замечательно а количество можно смело умножать на три если и ошибёшься то в минус
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так как щітают пострадавшіх? ранятих ілі совсєм? Потому как в сводках ООС потєрь нєт, а ранєннийє каждий дєнь
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Последние дни русской восточной Сибири?
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В паРаші все, як завжди.

Шамани хотіли викликати дощ, а викликали вибух арсеналу.

А може то х%йло підірвав арсенал, щоб той шаман не дійшов до Москви і не вигнав його з кремля.
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мені подобається, всю московію спалити та взірвати, а звільнену територію заселити нормальними людьми, Планету треба очищати
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И диверсанти пьяні, і пострадавші пьяні, і спасателі пьяні. Ну як ім можна ядерну зброю доверять?
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Анекдот:

Возвращается Ваня из Парижа, делится впечатлениями:
- Ну, Мань, это полный 3,14...дец! Салют такой устроили - е@ать ту люсю! Слева как 3.14...данет, а потом справа как е@анет,... Мань, твою мать! Ты чего плачешь-то, Мань?
- Красотища то какая!

еще по теме -- https://polka.d3.ru/pod-krasnoiarskom-vzryvy-na-skladakh-***********-1827255/?sorting=rating&filter=unread
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горить Сибір...
незрозуміло правда..
це так літати почали
"Роскосмосу" ракети
чи це заправили пальним
ракети із гівна..
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Порошенко взрывал только украинские склады. Совпадение? Не думаю.
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Тайга горить,міста затоплює,склади вибухають, а кацапів пи#дять кийками та саджають в каталажку в мацкві... Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12 - Цензор.НЕТ 9606 Випадковість? Не думаю...
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Окончен бал... погасли свечи. Праздник окончен. Как жаль. Надеюсь лишь, что ещё несколько трёхсотых вычтут сотню.
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При Порошенко взлетело на воздух 7 военных складов. При Зеленском 1, на России.

Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12 - Цензор.НЕТ 1353
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Кстати, почему Порошенко еще не на скамье подсудимых?
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Хватит спамить порохоботы. 7 военных складов это результат всего того бардака и разворовывания который организовал ваш брехливый олигарх.
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апропо.. на одному складі було охоронне обладнання ,готове до встановлення але не розпаковане..
ЗГОРІЛО НАХІР РАЗОМ ЗІ СКЛАДОМ.

але порошенко присвоїв звання купі генералів в кінці своєї каденції(по 100 баксів за звання)...
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Если верить словам Димана Булгакова, о расформировании арсенала, то положение там не просто аховое, а там полный 3,14здец.
Расформирование - это когда уже ничего там нет.
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Це все на росії творять анунаки !!

Miko Mik
Во какая новость... сразу все понятно, из-за чего паника... Началось: апокалипсис на Камчатке погубит Землю Фото: www.globallookpress.com
От страшного катаклизма планета сойдет с орбиты Пришельцы на летающих тарелках были замечены над вулканами Камчатки. По наблюдениям местных уфологов, инопланетяне сбрасывают в кратеры неизвестные предметы. Проведя "бомбардировку" корабли улетают, а вулканы начинают выбрасывать столбы дыма и пепла. По сообщению портала Vlad Time, такую летающую тарелку видели жители камчатской деревни накануне извержения Ключевской Сопки. По мнению конспирологов, аннунаки с планеты Нибиру испытали на Камчатке новую бомбу, вызывающую извержение вулканов.
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Зная *********, там уже 10-20 трупов власовцев точно есть !!
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більше вогню та вибухів тварюкам кацапсінським!
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Гарний був банкет. Жалко що мало. Сподіваьсь на на продовження
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или стрелочник...или ДРГ ... (думаю дворник уже сбежал) а рукожопство навряд ли признают
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Из сегодняшнего:
"Неразорвавшиеся боеприпасы ищут в радиусе 15 километров вокруг военных складов в Красноярском крае
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах."

На какое расстояние летит снаряд в качестве болванки, не выпущенный из ствола, а просто от силы взрыва?
Так что там хранилось?
Снарады времен ВОВ на такое расстояние не летают.
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С почином, ждём следующий. Посмеялись кацапы над нами, теперь наш черёд.
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Китайские саперы расчищают территорию.
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Писец, китайцам даже делать ничего не нужно, все сожгли и поподрьіввли сами.
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