 Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12

Про це 6 серпня повідомив "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу крайового МОЗу, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що всі постраждалі є дорослими. Шістьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решту відправили на амбулаторне лікування.
"До нас доставили дванадцятого постраждалого, він притомний, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде ухвалено рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він проходитиме лікування амбулаторно", - розповіли ТАСС у центральній районній лікарні Ачинська.
У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше сюди доставили, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в Красноярськ, ще четверо перебувають в Ачинській ЦРЛ. Решта осіб, які звернулися, проходять лікування амбулаторно.
Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що детонація порохових зарядів на складах боєприпасів припинилася, але залишається загроза підриву окремих боєприпасів.
За попередніми даними, причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський чинник, заявив заступник міністра оборони генерал армії Дмитро Булгаков.
Точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура, додав він.
За словами генерала, арсенал буде розформовано.
Нє?
Шамани хотіли викликати дощ, а викликали вибух арсеналу.
А може то х%йло підірвав арсенал, щоб той шаман не дійшов до Москви і не вигнав його з кремля.
Возвращается Ваня из Парижа, делится впечатлениями:
- Ну, Мань, это полный 3,14...дец! Салют такой устроили - е@ать ту люсю! Слева как 3.14...данет, а потом справа как е@анет,... Мань, твою мать! Ты чего плачешь-то, Мань?
- Красотища то какая!
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незрозуміло правда..
це так літати почали
"Роскосмосу" ракети
чи це заправили пальним
ракети із гівна..
ЗГОРІЛО НАХІР РАЗОМ ЗІ СКЛАДОМ.
але порошенко присвоїв звання купі генералів в кінці своєї каденції(по 100 баксів за звання)...
Расформирование - это когда уже ничего там нет.
Це все на росії творять анунаки !!
Miko Mik
Во какая новость... сразу все понятно, из-за чего паника... Началось: апокалипсис на Камчатке погубит Землю Фото: www.globallookpress.com
От страшного катаклизма планета сойдет с орбиты Пришельцы на летающих тарелках были замечены над вулканами Камчатки. По наблюдениям местных уфологов, инопланетяне сбрасывают в кратеры неизвестные предметы. Проведя "бомбардировку" корабли улетают, а вулканы начинают выбрасывать столбы дыма и пепла. По сообщению портала Vlad Time, такую летающую тарелку видели жители камчатской деревни накануне извержения Ключевской Сопки. По мнению конспирологов, аннунаки с планеты Нибиру испытали на Камчатке новую бомбу, вызывающую извержение вулканов.
"Неразорвавшиеся боеприпасы ищут в радиусе 15 километров вокруг военных складов в Красноярском крае
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах."
На какое расстояние летит снаряд в качестве болванки, не выпущенный из ствола, а просто от силы взрыва?
Так что там хранилось?
Снарады времен ВОВ на такое расстояние не летают.