 ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Про це інформує новинна служба ООН, передає Цензор.НЕТ

"Мешканці 52 населених пунктів, розташованих уздовж "лінії розмежування" на сході України, отримають курчат і корми для тварин. Багато сімей, що живуть у Донецькій і Луганській областях, втратили джерела доходу. Зокрема, вони не можуть обробляти поля, які усіяні мінами. Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати їжу в борг, вони не можуть звернутися до лікаря, найбільш зневірені жебракують. ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, але й навчить жителів грамотно нею розпорядитися", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Країни, які надали військову допомогу для України в 2014-2018 рр. ІНФОГРАФІКА Міноборони