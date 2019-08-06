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 Політика України
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Все про:ООН (1241) Донбас (12671) гуманітарна допомога (207)

 ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН надасть мешканцям 52 населених пунктів уздовж лінії розмежування гуманітарну допомогу загальним обсягом в один мільйон доларів.

Про це інформує новинна служба ООН, передає Цензор.НЕТ

"Мешканці 52 населених пунктів, розташованих уздовж "лінії розмежування" на сході України, отримають курчат і корми для тварин. Багато сімей, що живуть у Донецькій і Луганській областях, втратили джерела доходу. Зокрема, вони не можуть обробляти поля, які усіяні мінами. Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати їжу в борг, вони не можуть звернутися до лікаря, найбільш зневірені жебракують. ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, але й навчить жителів грамотно нею розпорядитися", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141401
 
 
 Топ коментарі
 
Гордьім жітєлям Думбаса нє нужньі подачкі от разньіх нахлєбніков.
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ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування - Цензор.НЕТ 3733 логику ООН не понять предателей,
ватников, коллаборационистов, пособников убийц и убийц они будут
откармливать??? а все остальную Украину??? как что тут все объелись ??? ля я
балдею… мир катиться в пропасть и к концу света все представления с ног
на голову сюрреализм стал реальностью...
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верніть Петра! Хтось повинен ті гроші перерахувати )))
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"До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил минфин страны." - он сейчас торопится не будет, подождет.
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Как то жители раньше жили без вашей помощи и грамотно всем распоряжались.
Может лучше миротворцев ввести?
Или помощь дешевле обходится?
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логику ООН не понять предателей,
ватников, коллаборационистов, пособников убийц и убийц они будут
откармливать??? а все остальную Украину??? как что тут все объелись ??? ля я
балдею… мир катиться в пропасть и к концу света все представления с ног
на голову сюрреализм стал реальностью...
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the logic of the UN cannot be understood by traitors,

padded coats, collaborators, accomplices of killers and killers they will
fatten??? and the rest of Ukraine ??? how is everything ate here ??? la i
you bastard ... the world rolls into the abyss and by the end of the world all representations are on foot Surrealism has become a reality ... ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування - Цензор.НЕТ 4565
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Гордьім жітєлям Думбаса нє нужньі подачкі от разньіх нахлєбніков.
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тем более цыплятами и кормами)))) издевается ООН как хочет)))))
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"ООН окажет помощь на $1 млн жителям 52 населенных пунктов на линии разграничения" - хорошо им. РФ оказывает помощь, ООН оказывает помощь, Украина оказывает помощь, а тут - У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.
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ті житєлі вже запомагаті до ожірєнія - з московії гумконвої, ахматов тоже фури гоне туди, красний крєст, сіній полумєсяц, звєздольоти з усіх концов галактікі, а тепер ше й оон з курчатами і удочками!!!
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Виходить десь по шістдесят центів на чоловіка...Всі починають заздрити тим мешканцям "зони"...
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- нас ООН прислала....нуу...и расскажите нам, как вам тут на Украине плохо жилось???
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