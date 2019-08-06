 ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Про це інформує новинна служба ООН, передає Цензор.НЕТ
"Мешканці 52 населених пунктів, розташованих уздовж "лінії розмежування" на сході України, отримають курчат і корми для тварин. Багато сімей, що живуть у Донецькій і Луганській областях, втратили джерела доходу. Зокрема, вони не можуть обробляти поля, які усіяні мінами. Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати їжу в борг, вони не можуть звернутися до лікаря, найбільш зневірені жебракують. ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, але й навчить жителів грамотно нею розпорядитися", - йдеться в повідомленні.
Может лучше миротворцев ввести?
Или помощь дешевле обходится?
ватников, коллаборационистов, пособников убийц и убийц они будут
откармливать??? а все остальную Украину??? как что тут все объелись ??? ля я
балдею… мир катиться в пропасть и к концу света все представления с ног
на голову сюрреализм стал реальностью...
padded coats, collaborators, accomplices of killers and killers they will
fatten??? and the rest of Ukraine ??? how is everything ate here ??? la i
you bastard ... the world rolls into the abyss and by the end of the world all representations are on foot Surrealism has become a reality ...
- нас ООН прислала....нуу...и расскажите нам, как вам тут на Украине плохо жилось???