 Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 6 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил
поблизу Водяного - зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Південного - зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення.
"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Богданівки - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
А как выбрали зе сразу война и закончилась.
ПЕРЕМИРИЕ
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
ОБСТРЕЛ
МИР
Тебе с твоими куцими мозгами нужно было идти в депутаты от зелёногнойных
Как договорятся линию можно переносить до Чопа.
Перемирие такое это насмешка, каждый день гибнут и калечатся наш воины
ГАНДOНИИ РЕЗЕРВАЦИЮ !!!