EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  966  28
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12671) операція Об'єднаних сил (1442)

 Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ здійснили один обстріл позицій українських воїнів.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 6 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил
поблизу Водяного - зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Південного - зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли біля Південного та Водяного: втрат немає. ВIДЕО

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Богданівки - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141399
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже война закончилась.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
 показати весь коментар
 
Украинскому воину полного выздоровления. Ихтамнетам смерть.
 показати весь коментар
 
тебе, зелёному недоумку, нужно выучить значение следующих слов:
ПЕРЕМИРИЕ
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
ОБСТРЕЛ
МИР
Тебе с твоими куцими мозгами нужно было идти в депутаты от зелёногнойных
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что бы не говорили соевые диванные воины а с начала перемирия потерь нет и обстрелы резко сократились !!!!
 показати весь коментар
 
 
Это уже война закончилась.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко просто была выгодна война,он на ней наживался.
А как выбрали зе сразу война и закончилась.
 показати весь коментар
 
 
Та нє, узеленські теж барижать, тому і не закінчується. (Сарказм)
 показати весь коментар
 
 
Сєпари луплять з усіх видів зброї , а кулі і осколки від наших воїнів відскакують як горох від стіни ? Чи в війська поступила вказівка " Інформація про поранених і загиблих є секретною " . Так путєн заспокоїв своє стадо . Зєля пішов таким шляхом ? Бо раніше при такій стрілянині завжди були вбиті і поранені .
 показати весь коментар
 
Це таке однобічне перемирення, коли руссобандито дозволено тренуватися як в тирі, а наші захисники своїх поранених кожного дня збирають.
 показати весь коментар
 
 
Членомкомандуючий по роялю дозволив стріляти тільки з рогаток.
 показати весь коментар
 
 
тебе, зелёному недоумку, нужно выучить значение следующих слов:
ПЕРЕМИРИЕ
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
ОБСТРЕЛ
МИР
Тебе с твоими куцими мозгами нужно было идти в депутаты от зелёногнойных
 показати весь коментар
 
 
кацапа, що з дубу впав?? хто такий путін?
 показати весь коментар
 
 
Украинскому воину полного выздоровления. Ихтамнетам смерть.
 показати весь коментар
 
 
всего два раза. Это устойчивое перемирие по версии Хомчака. С РФ можно снимать санкции!
 показати весь коментар
 
 
А хомчаку с зеленским - пофиг!Что-то мне подсказывает,что Сырского повысили потому,что ему не было пофиг,что наших обстреливают и есть потери.Видимо он указывал на недопустимость отвода,разминирования и восстановления моста.Как БОЕВОЙ офицер он знает реальные риски таких необдуманных действий.Теперь руководить будет паркетный генерал,который молча берет под козырек,не задавая лишних вопросов и беспрекословно выполняет любые,даже тупанутые,приказы.
 показати весь коментар
 
 
Скільки часу нам будуть вішати локшину на вуха?? Яке перемирья, який мир з ворогами українського народу і української державності,коли кожен день ідуть обстріли і майже кожен день поранені наші бійці?Це для зебілів і глядачів 95 кварталу радість--бо цій ваті --треба тільки поїсти,попить, посміться. Чому ми принижуємост перед фашистським и мерзотниками і недаємо їм достойну відсіч на кожен постріл.? А відповідь одна--до влади приходять не тільки боягузи і тупі недоумки,а головне ВОРОГИ УКРАЇНИ,поплічникі путіна
 показати весь коментар
 
 
Не самі приходять. Їх обирає мудрий нарід.
 показати весь коментар
 
Зе и кремлевские наместники из ордле еще не договорились о принципах распределения между ними прав доить мудрый нарид
Как договорятся линию можно переносить до Чопа.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори-гори клята масковія!!!!
 показати весь коментар
 
 
"На блокпосту постійно чатують терористи, пов'язавши собі сині стрічки, мімікрувавши під «СЦКК». Також бойовики використовують цю ситуацію, щоб проводити розвідку зі сторони, підконтрольній території України, вони перевдягаються у цивільний одяг або відправляють лояльних до них сепаратистів, які нишпорять з нашого боку під виглядом «волонтерів» які надають допомогу місцевим. Також на цей бік мосту нелегально забігають російські журналісти - громадяни РФ, які не проходячи жодного українського паспортного контролю опиняються вже по цей бік мосту на підконтрольній Україні території. Це грубо порушує українське законодавство. Тихим сапом лінію розмежування промацують і протискають вглиб української території і все виглядає так, що скоро міст і плацдарм за ним буде вже контролюватися бойовиками, тому вони і не прибирають свій блокпост», - пише Бурко.
 показати весь коментар
 
 
Может пора уже наступать или хотя бы отвечать, как раньше?
Перемирие такое это насмешка, каждый день гибнут и калечатся наш воины
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показати весь коментар
 
 
Скільки росіян знищила Українська Армія при новому Головнокомандувачі?
 показати весь коментар
 
"Украинский журналист и избранный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, построив стену на границе Украины и непризнанных республик."

ГАНДOНИИ РЕЗЕРВАЦИЮ !!!
 показати весь коментар
 
Це буде не резервація, а територія Російської Федерації.
 показати весь коментар
 
Як не прикро признаватись, але хай буде ворог за забором, чим поганий (ворог) сусід рядом з твоєю хатою,від якого треба ждати пострілу кожний день і кожну ніч. Там воюють проти нас не тільки російські війська і їхні найманці, а і жителі Донбаса,які люто ненавидять українців,бо це нащадки нкведістів.кдебістів,козаків--посібників і царя і фашистів. Цих вже ніщо не виправить--це ВОРОГИ нам.
 показати весь коментар
 
 
Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору