 Унаслідок нещасного випадку на Харківщині загинула неповнолітня дівчина, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
У повідомленні зазначає: "На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.
Попередньо встановлено, що коні місцевих мешканців паслися на безлюдівському пасовищі. Дівчинка вирішила без дозволу напоїти коня. Вона прив’язала себе мотузкою за талію до тварини, що категорично заборонено. Кінь злякався чужої людини і понісся, потягнувши дівчину лугом. Через деякий час тварину вдалося заспокоїти. Від травм дівчина померла на місті.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".
не дай Бог.
страшнее чем конь для человека незнакомого на селе наверное только бык парузь...
"небузяр обурения
парузя-мерзя
морок выт
выт!".
Однако что именно бык (коровий мужчинка) он ясно не пишет.
Увы, конь - игрушка только в том случае, если он деревянный. Сам в детстве залез на коня и решил промчаться галопом без седла: конь понёс бешеным галопом, упал с лошади и сломал кисть. Старик-сосед спас : он закричал мне на кубанском суржике: "Направляй коня на хату, щоб він сам зупинився !"
Мопед - не мой
У меня два вопроса.Вопрос первый,кто привязывает себя к корове,лошади,козе или другому животному,когда поит его?...Вопрос второй.КонЬ,типа очень боязливый,спокойно даёт девушке привязать себя к нему и потом вдруг "пугается"...
КТО ВЕРИТ ЭТОЙ ВЕРСИИ?