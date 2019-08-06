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Все про:діти (1622) нещасний випадок (197) смерть (3476) Харківщина (758)

 Унаслідок нещасного випадку на Харківщині загинула неповнолітня дівчина, - Нацполіція

Тіло 14-річної мешканки селища Слобожанське Харківського району було виявлено на лузі в с. Безлюдівка 3 серпня близько 11:50.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

У повідомленні зазначає: "На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Попередньо встановлено, що коні місцевих мешканців паслися на безлюдівському пасовищі. Дівчинка вирішила без дозволу напоїти коня. Вона прив’язала себе мотузкою за талію до тварини, що категорично заборонено. Кінь злякався чужої людини і понісся, потягнувши дівчину лугом. Через деякий час тварину вдалося заспокоїти. Від травм дівчина померла на місті.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141398
 
 
 Топ коментарі
 
Этот "кубанский суржик"- называется украинский язык.
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Привязать себя верёвкой к лошади? Это нах вообще?? Как такое могло прийти в голову?
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О Господи, какой ужас.... Бедный ребенок и несчастные родители..... В результате несчастного случая на Харьковщине погибла несовершеннолетняя девушка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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О Господи, какой ужас.... Бедный ребенок и несчастные родители.....
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иногда лучше промолчать покойной уже до лампочки.. а живым горе и...потеха...
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блин, я сугубо городской житель и то знаю, как с лошадью обрашаться, соболезную.
не дай Бог.
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Какая-то мутная история. Кагбэ её не привязал кто-то. Просто не логично даже для пятилетнего ребёнка привязывать к себе коня, да ещё так.
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Привязать себя верёвкой к лошади? Это нах вообще?? Как такое могло прийти в голову?
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привязыввать наверно не привязывала...так возле пояса обернула..ну а коняза брыкнула и захлеснула узел..потом понесла.
страшнее чем конь для человека незнакомого на селе наверное только бык парузь...
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Бык парузь? Это что за инопланетный гость?
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Это герой стихов мокшанского поэта-авангардиста Сергея Бирюкова. Вот, например, стих из его сборника Gloria tibi:
"небузяр обурения
парузя-мерзя
морок выт
выт!".
Однако что именно бык (коровий мужчинка) он ясно не пишет.
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Если так, то очень жаль, конь ни в чем не виноват... Это не специально... А взрослые, которые посылали ребенка на такую работу, должны были все объяснить, вся вина на них... Ну и еще тот фактор, что ребенок есть ребенок и у детей всегда будут не обдуманные поступки...
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ребенку эта лошадь была ЧУЖАЯ, Свой конь никогда бы своего не испугался.
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Бедная девочка, 14 лет, утро и заря жизни... Кто же девочку в подпаски назначил ? Совсем без головы люди. У коня масса тела 400-600 кг: даже если просто упадёт и придавит, то 14-летней девочке точно не поздоровится.

Увы, конь - игрушка только в том случае, если он деревянный. Сам в детстве залез на коня и решил промчаться галопом без седла: конь понёс бешеным галопом, упал с лошади и сломал кисть. Старик-сосед спас : он закричал мне на кубанском суржике: "Направляй коня на хату, щоб він сам зупинився !"
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Этот "кубанский суржик"- называется украинский язык.
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Если о Кубани речь, то называется этот суржик Балачкой. По сути помесь украинского,русского,кавказкого. Кавказкий подальше, южнее боле с южным наречием.
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Ну и где в вашей фразе сруцке или кавказке изык?
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обидно и не справедливо будет если из за этого лошадку на колбасу пустят.
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Какая-то безумная нелепая смерть, примерно как Айседора Дункан, которую задушил собственный шарф, попавший в колесо своего же авто...
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Почему то никто не подумал что её привязали а дело замяли потому что душное...
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Что то не понимаю логики - для чего надо было себя привязывать к лошади.... Унаслідок нещасного випадку на Харківщині загинула неповнолітня дівчина, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5093
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"девушка привязала себя к коню,чтобы напоить,а тот испугался и поволок девушку..." (с)
У меня два вопроса.Вопрос первый,кто привязывает себя к корове,лошади,козе или другому животному,когда поит его?...Вопрос второй.КонЬ,типа очень боязливый,спокойно даёт девушке привязать себя к нему и потом вдруг "пугается"...
КТО ВЕРИТ ЭТОЙ ВЕРСИИ?
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