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 Політика України
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Все про:вибори (4424) результат (56) ЦВК (772)

 ЦВК визнала обраними 7 народних депутатів України

Центральна виборча комісія України встановила результати позачергових парламентських виборів ще в семи виборчих округах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України.

"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в 7 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Требушкіна Р.В. - в ОВО № 50, Балогу В.І. – в ОВО № 69, Бондаря М.Л. – в ОВО № 119, Марчука І.П. – в ОВО № 193, Рудика С.Я. – в ОВО № 198, Зуєва М.С. – в ОВО № 207, Зуба В.О. – в ОВО № 209", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК у понеділок увечері.

Станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141397
 
 
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Говорите, що це нові обличчя та "народні" депутати?
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Балога, падла, пролез-таки. Не нашлось на него Дубинского.
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вот даже Кавказ-центр в шоке....



ЦИК признал избранными 7 народных депутатов Украины - Цензор.НЕТ 613 Kavkaz Center @newkc14·

5 ч

Президент #Украины #Зеленский показал свой смартфон, на котором установлен #ФСБэшный "Яндекс-диск". И это не юмор, это реальный дурдом или откровенное предательство. Президент страны на которую напала #Россия, носитель госсекретов еще и носитель шпионских инструментов врага.
ЦИК признал избранными 7 народных депутатов Украины - Цензор.НЕТ 8039
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Так Яндекс для Зєлєнскава партнер. Саме Яндексу, наступного ж дня після кенгурації Зєлєнскій продав права на показ ;Слуга Народа;.
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Цікаво куди відгрібати буде шпійон? ЦИК признал избранными 7 народных депутатов Украины - Цензор.НЕТ 878
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ПЕСиком більше, ПЕСиком менше.. Політичні трупи
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ЦВК закінчуй комедію, 5 серпня пройшло, позбавити придурків зарплати за липень, шланги кацапські.
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Коровченко Сергій Володимирович, самовисування 21,24 16 541
Приходько Борис Вікторович, самовисування 21,11 16 440

Винна ОВК .що досі рахує ....хоч і різниця 100 голосів.
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Сергій Володимирович Коровченко - український політик. З серпня 2013 р. по березень 2014 р. - начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції в АР Крим. З 2017 року представник партії Батьківщина по ОВО № 210. Вікіпедія

чомусь не дивуюсь..Проблемам на окрузі..
там де Юлєчка -завжди "мутна вода" )))))))))))
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