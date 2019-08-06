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 Політика України
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 ЦВК, що взяла на себе повноваження окружкому 50 округу, встановила переможцем Требушкіна

Центральна виборча комісія України в одномандатному виборчому окрузі № 50 народним депутатом України визнала представника політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Руслана Валерійовича Требушкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 50, визнавши обраним народним депутатом України Требушкіна Р.В.", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК ухвалила постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 у Донецькій області і встановлюватиме результати голосування на окрузі

"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії в роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням. Водночас Комісія вважає за необхідне відреагувати на виявлені нею факти порушення законодавства України про вибори в ОВО № 50, з метою захисту прав суб’єктів та учасників виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - зазначили в ЦВК.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 50.

"Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах", - підсумували в ЦВК.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141394
 
 
 Топ коментарі
 
Народ Украины можно поздравить с очередным депутатом - вором, преступником, бандитом ! В раду зашла очередная ОПГ донецких.... Ну теперь требуха и их ОПГ развернеться.... Сцуки когда же вас таких бл...дин отстреливать начнут!? Люди скажите не уж то и с других областей такое же говно, как требушкин, зашло в раду?
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Тим, хто голосував за Трєбушкіна тепер не буде вистачати грошей навіть на трєбушкі. Це правдивий каламбур🧐
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Суд, справедливость, честь иногда несовместимые понятия. А шарий падаль с падали, независимо от судов.
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Тим, хто голосував за Трєбушкіна тепер не буде вистачати грошей навіть на трєбушкі. Це правдивий каламбур🧐
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Ничего страшного все грехи асфальтом закатают,чтобы луж возле подъездов не было ЦИК, принявшая на себя полномочия окружкома 50 округа, установила победителем Требушкина - Цензор.НЕТ 7079
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Ну й нахрін були всі ці вертолітні десанти? Тепер у Раді буде свій живий та справжній ватан!
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Було ясно і без вас що Думбас голосує за окупаційну платформу. Там завжди голосували ЗА СВОЇХ.
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А вот ещё интересная инфа ...Партия «Сила и честь» Игоря Смешко получила более 200 тыс. гривен от работника компании «Метинвест Холдинг Р. Ахметова» Сергея Сухова, который является мужем заместителя мэра Мариупол Ксении Суховой. Он же пожертвовал 1,5 миллиона гривен на президентскую кампанию Александра Вилкула.
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Так почему не договорить, что жена этого Сергея, которая зам мэра- как раз и баллотировалась от "Сила и честь". И- пролетела.
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Мне интересно за Игоря Смешко и его связь с Ахметовым
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Смешко в свое время неаккуратно вербанул Гудка! ЦИК, принявший на себя полномочия окружкома 50 округа, установил победителем Требушкина - Цензор.НЕТ 7581
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Этот чудик, проигравший, Аксенов, который не признал выборы, вчера не признал результаты пересчета голосов. Шо ш теперь делать??? Я выражаю обеспокоенность!
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от это днище... сепара депутатом сделали! идиоты...
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это выбор народа, какие претензии к цик?
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а я про народ и писал. по-гречески, идиот - местный житель.
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Пам'ятаю 1991 рік, коли кордон гнилі (тоді ще червоної) проходив східним кордоном західних областей із анклавом у Києві.
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какого нахрен народа, там вкиды были, как на всех выборах требухи бандита!! рассмешил однако, или народ тупой , что бы выбирать преступника и его ОПГ в раду, или договорняк прошел!
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Має ж бути в Раді живий куточок з тубільцями!
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ЦИК констатувала,що порушення були,але перемогла справедливість.Виходить,що ЦИК і справедливість,як небо і земля,якщо переміг той самий Требушкін?Чомусь цей факт не дуже хвилює петюшок,хочя і опоблок виграв?Бо вони і є опоблок!
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Народ Украины можно поздравить с очередным депутатом - вором, преступником, бандитом ! В раду зашла очередная ОПГ донецких.... Ну теперь требуха и их ОПГ развернеться.... Сцуки когда же вас таких бл...дин отстреливать начнут!? Люди скажите не уж то и с других областей такое же говно, как требушкин, зашло в раду?
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Бери доказательства, что этот очередной депутат вор, преступник, бандит и шуруй в суд!

А может, для народа покращення со 144 реформами за пять лет не настало, от слова "совсем"! И итог выборов это ярко продемонстрировал! 8% - это все, что смогла наскрести старая власть и бывший президент...

А за клевету надо вводить не только штраф, но и давать срок, тогда и горлопанов таких как ты не будет!
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Бери доказательства, что этот очередной рыгоАнальный бандит депутат, он вор, преступник, бандит и шуруй в воровской , преступный , бандитский, вовчий суд.... Что это даст ....?
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Обращайся тогда в Европейский суд, как это сделал Шарий, которому Литва предоставила политическое убежище, где через суд он доказал, что все открытые на него дела в Украине - фейковые!
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Суд, справедливость, честь иногда несовместимые понятия. А шарий падаль с падали, независимо от судов.
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"где через суд он доказал, что все открытые на него дела в Украине - фейковые!"

Чушь - ничего подобного он не доказал и доказать не мог в принципе. Тем более, что заведенные на него дела - чистая уголовка, без какой-либо политики.
Хотя - по поводу государственной измены этому мерзавцу и брехуну тоже стоило бы дело завести.
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Доказательств хоть пруд пруди, да вот только суд у нас самый гуманный в мире суд за миллионы не садит, а за курицу лет 5 как минимум впаивает! Да и менты не сильно чешутся... У требушкина куча уголовных дел было открыто, мэр города по пол года на работе не присутствовал, скрывался, в итоге на верху "порешали" и все ок))) ну как обычно!
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Поменяли продажное кремлёвское шило на такое же московское мыло .... одна и та же проклятая антиукраинская зараза )(уйла.
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Это все благодаря вам, так покращилы життя, что люди в русский мир захотели, кроме парадов пид-ов, от Европы ни чего не показали.
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Ты, видать от голода, еле по клавишам пост настучал. Или всё-таки на щи живёшь?
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Щи - то ваша удмурдъская национальная жрачка, которую запивают боярой..И учи свою собачью пунктуацию, а то стыдно читать ЦИК, принявший на себя полномочия окружкома 50 округа, установил победителем Требушкина - Цензор.НЕТ 6704
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И чего это ты подписываешься за членов партии любителей холодильника?
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На основі ланних цвк і крисінальних справ буде проведено переголосування на цьому окрузі... Під камерами спецназом і пресою...
Не очкуйте... Зараз головне раду запустити...
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то хто тепер самий апазіціонний апазіціанєр.. ПЕСики чи ЖОППОБЛОК?
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За Петю нужно было голосовать идиоты ЦВК, що взяла на себе повноваження окружкому 50 округу, встановила переможцем Требушкіна - Цензор.НЕТ 6985 Пэтя...
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Уже проголосовали. За холодильник в рюзьке мире.
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Пєтя ,здається,ВТРАТИВ ВСЕ..
(хотілось би ще націоналізації "Рошену"і років 10 для Бариги..)

тут нєхір обговорювати маргінала взагалі...
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Через таких довбнів-ЗЕбілів, як ти, ми втратимо КРАЇНУ!
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Учитывая количество нарушений и откровенных фальсификаций на округе - там стоило бы признать выборы несостоявшимися и объявить местные перевыборы. Установить реального победителя там было невозможно с учетом вбросов, переписывания всех протоколов и тд.
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Там реальні злочини, що спричинили викривлення результатів.
Потрібне повторне голосування.
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а где будут проходить игры " Нескорених депутатів"?
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