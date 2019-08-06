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 Політика України
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Все про:Канада (693) кінопрокат (41) Шевченко Андрій посол (52)

 Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що у зв'язку із журналістським розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру "Сатурн IMAX" посольство зв'язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з дочірньою компанією IMAX у Торонто.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами в цих питаннях. Тому ця інформація несподівана й тривожна. Посольство вже зв'язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо прояснення ситуації найближчими днями. Якщо порушення режиму санкції підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлене швидко і чітко", ‒ пояснив позицію Посольства України в Канаді Андрій Шевченко.

Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США

Раніше виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренда кіноіндустрії IMAX у Криму.

У Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми у форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.

Читайте: Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141393
 
   
 Топ коментарі
 
Только смотрел на ютубе, как одна руцкая " внезапно" посетила Ялту в крымнаше после долгого перерыва и расхваливала перемены к лучшему.- Вот как хорошо, вот как хорошо стало при фашистах, пардон руцких, как будто до этого люди хуже жили, правда вот цены кусаются, а так смотрите сколько народу и половина украинцев. Ну народу в Ялте всегда хватало, а насчёт украинцев, из моих знакомых, кто туда раньше постоянно ездил, теперь единицы.. Россияне вы что считаете если вы обокрали чужой дом, хозяева будут к вам гости ходить и восхищаться при этом?
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Сидить Микола в хаті, дивиться новини, в телевізорі. Раптом схопився, накинув кептар, капелюха, взувся, взяв сокиру, і надвір... Жінка навздогін:
- Ти куди? Ти ж дрова, учора, всі порубав!
- Піду, зрубаю березу у дворі... А на її місце, весною, грушку посаджу... Бо, якщо прийдуть "кацапи", побачать березу, і скажуть: "Какой прєкрасний русский пейзаж!...".
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які саме ти бренди маєш на увазі по цій темі?
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"канадского бренда киноиндустрии IMAX"
Чукча пісатєль?
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тепер ясно,що IMAX то форматний бренд, чукча
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Підписуватись в кінці було не обов"язово. Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7120
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які ж ми розумненькі, тідьки срати не просимося
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уже канадский кинотеатр в Крыму заработал.
Сваты смотреть
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"Лєнін в Октябре" в форматі IMAX показують? Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2926
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Только смотрел на ютубе, как одна руцкая " внезапно" посетила Ялту в крымнаше после долгого перерыва и расхваливала перемены к лучшему.- Вот как хорошо, вот как хорошо стало при фашистах, пардон руцких, как будто до этого люди хуже жили, правда вот цены кусаются, а так смотрите сколько народу и половина украинцев. Ну народу в Ялте всегда хватало, а насчёт украинцев, из моих знакомых, кто туда раньше постоянно ездил, теперь единицы.. Россияне вы что считаете если вы обокрали чужой дом, хозяева будут к вам гости ходить и восхищаться при этом?
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Це тому шо на расєє стало ще гірше, ось і здається на кримнаші краще.
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Точно, только и в крымнаше тоже хуже, но пропагандоны сейчас в тренде, поэтому живут лучше.
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Сидить Микола в хаті, дивиться новини, в телевізорі. Раптом схопився, накинув кептар, капелюха, взувся, взяв сокиру, і надвір... Жінка навздогін:
- Ти куди? Ти ж дрова, учора, всі порубав!
- Піду, зрубаю березу у дворі... А на її місце, весною, грушку посаджу... Бо, якщо прийдуть "кацапи", побачать березу, і скажуть: "Какой прєкрасний русский пейзаж!...".
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Лісничі кажуть: берези ростуть на місцях колишніх пожеж. Якщо попередній ліс згорів вщент.
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тому що береза найшвидше заліснює ліс
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Мешкаю в Донбасі, наразі під окупацією, можу сказати що колишнє європейське місто за п"ять років може перетворитися на ліс, за умови нашесття рускава мира, але чомусь на українскій землі русская берьозка поступається в швидкості заліснення ясеню та кльону.
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Ага, тут ********* руцкое как нельзя лучше просматривается, нет никаких " русских берёзок"... Когда при совке мы попали служить в Германию, ну оккупантами ГСВГ, через почти 50 лет после ВОВ, то удивлялись, что там тоже такая же природа и берёзки как в Украине или России.
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Ага, точно! Руцкие остались лишь матрёшки, но их оспаривают китайцы. Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2468
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Крым сейчас это военная база Московии,получается что крутят фильмы российским оккупантам Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9599
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А на якого мрикцям IMAX ?
Хай пропаганду свою московітську дивляться... Вони туди реально ходять ? Come on ...
Ми останній фільм з дитиною дивилися про вулкани ...

Андрію, правильно зробили !
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6314про які вулкани? ті що в красноярському краї? Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3821
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Нє. У світі. Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 4935
Капець, там така натхненна людина.
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https://www.centredessciencesdemontreal.com/

Перепрошую - переставте собі на English - праворуч угорі.
Фотограф National Geographic - Carsten Peter
У мене перша - французька, хоча з англійською теж як би ОК.
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это на самом деле рвались кацапские пуканы )
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"Фильмы демонтируют на русском языке"

Что бы это значило?
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Это как в 1941-1943гг в Крыму на НЕМЕЦКОМ языке крутили фильмы
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Die Deutsche Wochenschau ("Німецький щотижневий огляд")
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Значит, что демонтируют... Вначале сеанса примонтируют, в конце сеанса демонтируют.
так и будут монтировать и демонтировать.....
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Понуджу трохи ...
https://en.wikipedia.org/wiki/IMAX

Ми з дитиною ходимо у наш монреальський Centre des Sciences, там є, з-поміж іншого, кінозал IMAX, дуже люблю.
То є таке кіно у 3D, ми дивимося наукові фільми.
На вході дають окуляри, ми дивимося, потім обговорюємо.
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....То є таке кіно у 3D....На вході дають окуляри..-----
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7791

Поп-корн ми принципово не беремо .... Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7791
Найголовніше - наукове ... Щоб потім поговорити і обговорити ...
Я маму потягла у Житомирі, щоб показати, що то є ...
=ужас= ... Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2981
Найперший фільм був про Санторіні ... Закохались назавжди ..
Ще пам*ятаю про Snow Birds ... Вразило. То було в пам*ять загиблого пілота ...
Решта - для розширення світогляду.
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Дякую.щиро! буде час перегляну..а поки фотки подивися..вражаюче
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5913

Прикиньте ефекти.
Дуже люблю їх. Все одно, що я сама стояла на краю того вулкану ...
Молодці.

На фіга москалям такі речі - не розумію...
Шоб вони виказилися, падлюки.

Вибачте.
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добраніч! бо у нас майже 2 ночі..а у мене рука на мишці заснула Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9995
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Друже ! Спи ! Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3462
Хай тобі сняться добрі сни ! Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3462
Чесно.
І бандерівська Канада з кленовим сиропом ...
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Скоро буду вдома
І рахуватиму.
+7.
Спи.
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рука на мишці заснула... еротічнєнько так)))
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Так,по темі,в 1978р. був в Мінску на практиці і в вихідні ходив в кінотеатр на стереофільми,теж видавали окуляри.Я про те,що 3д,це давно забуті стереофільми.
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Любопытно будет посмотреть на лицо посла, когда он узнает, кому принадлежит кинотеатр в Ялте. Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
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Возмутительно! В аннексированном канадском кинотеатре ещё и фильмы крутят на русском - это никуда не годится!
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Не понимаю. Что опять не так? Они просто зарабатывают деньги, что бы четко и последовательно занимать позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму, Что же вам ещё надо? А как без денег? Или Вы хотите больше выражений озабоченности?
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5 лет крутили а тут решили журналистское расследование провести
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Ну хоть один институт власти в Украине боле менее нормально работает.
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Господи! Какие мелкие булавочные уколы! Да пусть смотрят дети, сдался им этот кинотеатр! И воду пустите, там же граждане Украины живут. Или нет? Продавайте в три раза дороже, торговля же все равно идет полным ходом! А они солярку пустят - уборочная ведь.
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ага, туда по каналу воду втридорога, а они обратно по этому же каналу соляру забесплатно.....
и чё получится? - херня какая то.......
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