 Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
"Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами в цих питаннях. Тому ця інформація несподівана й тривожна. Посольство вже зв'язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо прояснення ситуації найближчими днями. Якщо порушення режиму санкції підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлене швидко і чітко", ‒ пояснив позицію Посольства України в Канаді Андрій Шевченко.
Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.
Раніше виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренда кіноіндустрії IMAX у Криму.
У Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми у форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.
Чукча пісатєль?
Сваты смотреть
- Ти куди? Ти ж дрова, учора, всі порубав!
- Піду, зрубаю березу у дворі... А на її місце, весною, грушку посаджу... Бо, якщо прийдуть "кацапи", побачать березу, і скажуть: "Какой прєкрасний русский пейзаж!...".
Хай пропаганду свою московітську дивляться... Вони туди реально ходять ? Come on ...
Ми останній фільм з дитиною дивилися про вулкани ...
Андрію, правильно зробили !
Капець, там така натхненна людина.
Перепрошую - переставте собі на English - праворуч угорі.
Фотограф National Geographic - Carsten Peter
У мене перша - французька, хоча з англійською теж як би ОК.
Что бы это значило?
так и будут монтировать и демонтировать.....
https://en.wikipedia.org/wiki/IMAX
Ми з дитиною ходимо у наш монреальський Centre des Sciences, там є, з-поміж іншого, кінозал IMAX, дуже люблю.
То є таке кіно у 3D, ми дивимося наукові фільми.
На вході дають окуляри, ми дивимося, потім обговорюємо.
Поп-корн ми принципово не беремо ....
Найголовніше - наукове ... Щоб потім поговорити і обговорити ...
Я маму потягла у Житомирі, щоб показати, що то є ...
=ужас= ...
Найперший фільм був про Санторіні ... Закохались назавжди ..
Ще пам*ятаю про Snow Birds ... Вразило. То було в пам*ять загиблого пілота ...
Решта - для розширення світогляду.
Прикиньте ефекти.
Дуже люблю їх. Все одно, що я сама стояла на краю того вулкану ...
Молодці.
На фіга москалям такі речі - не розумію...
Шоб вони виказилися, падлюки.
Вибачте.
Хай тобі сняться добрі сни !
Чесно.
І бандерівська Канада з кленовим сиропом ...
І рахуватиму.
+7.
Спи.
и чё получится? - херня какая то.......