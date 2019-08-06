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 Політика України
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Все про:вибори (4424) ЦВК (772)

 ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

В одномандатному виборчому окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося через те, що окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог закону щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 Комісія зобов’язала вказану окружну виборчу комісію не пізніше 16 години 6 серпня 2019 року завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних 33 виборчих дільницях, про що скласти відповідні протоколи, та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210 на підставі протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також рішення ЦВК, ухваленого на її засіданні 4 серпня 2019 року. Окрім того – скласти протокол ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію, передбачену Законом України "Про вибори народних депутатів України"", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК у понеділок увечері.

На цьому окрузі в Чернігівській області конкурують два самовисуванці - Сергій Коровченко і Борис Приходько. Різниця між ними становить близько 100 голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК обіцяє оголосити результати парламентських виборів до півночі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141392
 
 
 Топ коментарі
 
ЦИК всех к уголовной ответственности за затягивание официального оглашения выборов.
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ЦИК выполняет свою роль, а роль простая по максимум затянуть вхождение новых депутатов в раду!!
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Петина агония затягивается, будет сидеть заграницей "в отпуске" пока не получит неприкосновенность. ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі - Цензор.НЕТ 1559
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Не хороший старт, не пам'ятаю такого раніше. По ідеї літак одного пасажира не чекає і комісія повина оголосити результати виборів в заявлений термін , вказавши, що там то і там результати встановити не вдалось і нехай вони там судяться , виясняючи хто не працював, і судять хоч 5 років
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тянут время, а народ должен ждать, когда депутаны начнут наконец то работать..
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А, если повторка выдаст "нагора" иные результаты? Ведь в чудесной стране Украина живем... "тут чудеса, тут леший бродит(пролетарий Ляшко над крышами). Русалка на ветвях сидит (вона)" короче: следы невиданных зверей - точно Пьотр Лексеич
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Затягуванням результатів порох надіється,що встигне проковтнути ту зелену шмарклю,яку йому підкинули солоденькі вилизувачі його шокладної дупи.Піарився ПЕС у Львові на Атовцях,а всю Україну-кинув,а тим часом навіть від СН,який на АТОвцях не спекулював,тільки Степан Івахів-не пройшов.Зате пройшли волонтери, що допомагали армії - Давид Арахамія,та Юрій Мисягін.Також від СН балотувався Ігор Герасименко-він переміг.Так що, хай тепер Петро засунене свою шоко-гниль у відро-Бобік таки здох!
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ЦИК всех к уголовной ответственности за затягивание официального оглашения выборов.
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хорошо бы было, но нет такого закона а его нет потому чо так надо было властям!!
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Здоров? Чтобы завтра Вовк по иску Портнова или кого-нибудь из ваших слуг заявив о розпуске ЦВК за игнорирование решения суда. Если хочешь кого-то привлекать к судебной ответственности, привлекай суд, который рассмотрел иск и принял решение о пересчете голосов в пропущенные избирательным законодательством сроки. Надо было вовремя подавать, тогда бы вовремя пересчитали, как во Львове, куда и самолет МЧС не пришлось УВК отправлять за бюллетенями, как в Донецкую область.
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ЦИК выполняет свою роль, а роль простая по максимум затянуть вхождение новых депутатов в раду!!
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Следующие выборы будут онлайн.Мгновенный подсчёт .в 20 --00 - окончательные итоги.Судебные перспективы будут сведены к 0.Через неделю Новая ВРУ приступит к работе.А эти- позор на весь мир из-за махинаторов.Нужно привлекать к уголовке отличивышихся.Подсчёт должны вести Айтишники.Голосовать из дому,и участки не нужны и агитация в день выборов нужна.
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на кой воще те вибори Зекоманда на смартфоне результаты наклацает и порядок ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі - Цензор.НЕТ 1515
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Петина агония затягивается, будет сидеть заграницей "в отпуске" пока не получит неприкосновенность. ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі - Цензор.НЕТ 1559
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Не справились...Що ж,буває...Тоді треба спокійно,без нервів розпустити цей склад ЦВК і набрати новий...
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иных уж нет, а те далече...А эти знай себе считают-пересчитывают.
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