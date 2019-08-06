 Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times

Про це йдеться в матеріалі Томмі Стаббінгтона, опублікованому виданням Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Українські ринки злетіли, оскільки іноземні інвестори, які покинули країну після окупації Криму Росією, добре ставляться до президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що курс гривні до долара зріс на 9% цього року, що робить її другою за показниками валютою у світі в 2019 році. Зростання почалося, коли Зеленський став президентом, і прискорено триває після перемоги його політсили на парламентських виборах. Фондових менеджерів привернули українські облігації, що приносять високі доходи.

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Наголошується, що інвесторів обнадіює, що політика Зеленського може прискорити швидке відновлення економіки, а також співпрацю нового президента з МВФ та ймовірність погодження нової програми фінансування наприкінці цього року.

Але, з огляду на масштаб вкладень цього року, інвестори в подальшому можуть стати більш обережними. Зокрема, це пов'язано з невизначеністю в політиці Зеленського, а також сумісністю принесеного українськими облігаціями доходу з іншими ринками, що розвиваються зі схожим кредитним рейтингом.

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