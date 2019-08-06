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 Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times

Інвестори повертаються в Україну, оскільки новий президент Володимир Зеленський дає надію на відновлення економіки.

Про це йдеться в матеріалі Томмі Стаббінгтона, опублікованому виданням Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Українські ринки злетіли, оскільки іноземні інвестори, які покинули країну після окупації Криму Росією, добре ставляться до президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що курс гривні до долара зріс на 9% цього року, що робить її другою за показниками валютою у світі в 2019 році. Зростання почалося, коли Зеленський став президентом, і прискорено триває після перемоги його політсили на парламентських виборах. Фондових менеджерів привернули українські облігації, що приносять високі доходи.

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Наголошується, що інвесторів обнадіює, що політика Зеленського може прискорити швидке відновлення економіки, а також співпрацю нового президента з МВФ та ймовірність погодження нової програми фінансування наприкінці цього року.

Але, з огляду на масштаб вкладень цього року, інвестори в подальшому можуть стати більш обережними. Зокрема, це пов'язано з невизначеністю в політиці Зеленського, а також сумісністю принесеного українськими облігаціями доходу з іншими ринками, що розвиваються зі схожим кредитним рейтингом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141391
 
   
 Топ коментарі
 
10 признаков новой честной политики:

1. Назначать друзей детства руководить СБУ, а коллег по работе брать в депутаты вместе с семьями.

2. Окружить себя людьми олигарха Коломойского и СМИ олигарха Коломойского.

3. Договориться о чем-то с Путиным в обход своего МИД и сильно ругаться с МИД за срыв договоренностей, о которых в МИД ничего не знали.

4. Создать за бюджетные деньги русскоязычный телеканал, чтобы зарабатывать на русскоязычном контенте своего приватного продакшна.

5. Уволить одного из немногих честных чиновников АМКУ с формулировкой "утрата доверия".

6. Показушно слетать в Одессу рейсовым самолетом, отправив жену и челядь двумя государственными.

7. Специально улететь из Киева, чтобы не поддерживать в День крещения Руси созданную с таким трудом единую украинскую церковь.

8. Изменить название администрации президента на нигде законодательно не прописанный "офис" президента, чтобы ее мог возглавить люстрированный чиновник Януковича.

9. Рассказывать о защите бизнеса от государства, одновременно натравив на крупнейшего иностранного инвестора СБУ.

10. Создать вокруг себя атмосферу постоянной неопределенности, слухов, напряженности.

То премьер Рашкован, то рассматривают Коболева, а в итоге будет Гончарук, но это неточно. Богдан то ли написал заявление, то ли не написал, то ли просто пошутил.

Сам президент то против военного парада, то за, а то за парад, но чтобы был концерт.

В общем, новую политику вы получили. Если хотите разобраться в ней подробнее, почитайте что-нибудь о Византии или Борджиа.

Сергей Марченко
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то, что при Зеленском Украина начала выпускать и продавать облигации "инвесторам" под высокие невыгодные для Украины проценты и эти облигации,естественно, активно покупают, не значит, что инвесторы нам стали больше доверять. Это не те инвесторы, которые строят фабрики в Украине и дают рабочие места. Это "бумажные" инвесторы-спектулянты. Зеленскому МВФ не спешит давать деньги под низкий процент, так Украина готова брать кредиты и под высокий процент с помощью облигаций.
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Вот тупые эти инвесторы, в своих Гарвардах деградировали

Все ж знают, что все пропало! Зеленский все спер.
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нехай відвойовують Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4 Все одно їх потрібно заселяти адекватнимим населенням, тими ж сирійцями-християнами
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Вообще то инвесторы скупают ОВГЗ, для того что б осенью продать, это обычная спекуляция. Причин для роста гривны нет. Но раз зеботы так радуются пусть продают бакс, осенью откупятся по 27-28 справедливое наказание за неумение думать.
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Хотелось бы знать о политике привлечения инвесторов. А то тихо все как то. И кроме черного пиара на бывшую "злочину владу" и обучения депутатов в Карпатах ничего о деятельности команды зэ не слышно.
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Счастье необычайное! Покупка гос. облигаций с диким для Запада уровнем дохода - 17%, оказалась "доверием". Однако, пока что никто не кинулся вкладывать деньги в украинскую экономику, в акции предприятий и банков. Все верят, что Зеля вынужден будет отдавать гос. долг, даже ценой окончательного разорения пенсионеров и бегства последних работяг, но никто не верит, что здесь можно построить завод и он 20 лет нормально и доходно проработает.
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Зе інвесторів знайшов давай відновлюй зарплати і пенсії 2014 року в доларах.
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Ну вооот. Это начали отрабатывать якобы не проплаченные фирмы по улучшению имиджа зе на западе. Ну явно же видно,что статьи не заказные.
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Угораю с трепа "молодых экономистофф". Инвесторы, главным образом, идут не из-за доверия к Зе, а от недоверия к доллару. В начале сентября доллар может серьезно пошатнутся - до этого его довела политика Трампа. А "возвращение инвесторов" - это как бы маленькая часть этого процесса.
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Коломойский с нетерпением ждет инвестиций. Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9052

Еси шо, спросите у Лакшми Миттала, как теперь в Украине относятся к инвесторам.
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Да то не те инвесторы, то не деньги на производство, фермы, хай-тек и прочее. Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9386
То про влкадчиков в гос. бонды. Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9386
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Вообще-то гривна укрепляется с конца 2018-го. И летом курс валюты падает каждый год, т.к. отпускные массово сдают валюту. То, что он еще не взлетел при Зеленском вполне можно списать на сезонные колебания. Явная заказуха же. Или кто-то может опровергнуть и предоставить реальные цифры по инвесторам? Потому что на Trading Economics в разделе Ukraine Foreign Direct Investment можно увидеть обвал в 2014, и потом откат назад и стабильные колебания вплоть до апреля 2019. Дальше пока данных просто нет.
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Кстати, статья в оригинале называется совсем иначе: "Ukraine bond markets enjoy boost from Zelensky effect". Т.е. речь именно о рынке облигаций, на который выбросили бумажки под дикий процент. Ну-ну...оценим этот эффект когда по процентам придется платить. Но это уже не при Зеленском, да?
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"политика Зеленского" - это что? Он вроде еще вообще ничего не сделал.
Или инвесторам "нравится" как он мелких стрелочников типа секретарей или завхозов перед телекамерами ругает?
Или "инвесторы" думают что им, как Бене, дадут тарифы на электроэнергию в 5 раз ниче чем остальным?
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От навіщо такі жорстокі статейки викладати? Пєтюшки й без цього в такій депресії, що хоч в петлю лізь.
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для вас быдломассы, и выкладывают, с ложным переводом, чтобы вы исполнились чувством гордости за своего наркомана.
Оригинал названия статьи "Ukraine bond markets enjoy boost from Zelensky effect" - т.е. речь не об инвесторах а о спекулянтах на ценных бумагах, которые Украина стала при Зе штамповать под 18% годовых.
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Ну что за бред я тут читаю?
На инвестиционных рынках полнейшая тишина сейчас.
Все уверены, что скоро начнется большой кровавый Майдан и полноценное рашистское вторжение.
Все новые индустриальные проекты на длинной паузе.
Все закупают макароны, тушняк и патроны к своим дробовикам и карабинам..
====
Если шо, то я спец и по инвест. проектам, и по дробовикам )))
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Для 100% правдивости маєте бути ще спєцом по макаронам і тушняку.))
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И мы с этим долгом хрен потом выкарабкаемся.

"It's the first time since independence you have a pro-market, pro-business administration with a majority," said Timothy Ash, sovereign strategist at BlueBay Asset Management. Fund managers have been drawn to the central bank's "orthodox" approach to taming high inflation by setting even higher interest rates. Inflation is currently running at about 9 per cent, with interest rates at 17 per cent.
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ещё премьер-министр не назначен, а Зе!бобики уже млеют от предчувствия Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1125 притока инвестиций
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Народ, Цензор обманывает. Оригинал статьи на FInancial Times называется "Ukraine bond markets enjoy boost from Zelensky effect"
т.е. речь не об инвесторах а о спекулянтах ценными бумагами, которым нравится скупать облигации с доходностью 18% годовых. При Зе, чтобы закрыть дыру в экономике, стали выпускать под 18%. А раньше Украина брала деньги у МВФ под 1,5-2% годовых. А сейчас берет у спекулянтов под 18%.
Вот и вся "перемога" Зе.
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"Крута" стаття! Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8051 В одному абзаці сказано, що "інвесторов обнадеживает политика Зеленского", в в іншому абзаці "инвесторы могут стать осторожными в связи с неопределенностью политики Зеленского" Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3273 І яке мудре це писало?...
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Мабуть воно в Трускавці вчилося,шо таке мудре)
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Ага.
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