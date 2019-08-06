 Інвестори повертаються в Україну, оскільки політика Зеленського дає надію на відновлення економіки, - Financial Times

Про це йдеться в матеріалі Томмі Стаббінгтона, опублікованому виданням Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Українські ринки злетіли, оскільки іноземні інвестори, які покинули країну після окупації Криму Росією, добре ставляться до президента Володимира Зеленського.
Зазначається, що курс гривні до долара зріс на 9% цього року, що робить її другою за показниками валютою у світі в 2019 році. Зростання почалося, коли Зеленський став президентом, і прискорено триває після перемоги його політсили на парламентських виборах. Фондових менеджерів привернули українські облігації, що приносять високі доходи.
Наголошується, що інвесторів обнадіює, що політика Зеленського може прискорити швидке відновлення економіки, а також співпрацю нового президента з МВФ та ймовірність погодження нової програми фінансування наприкінці цього року.
Але, з огляду на масштаб вкладень цього року, інвестори в подальшому можуть стати більш обережними. Зокрема, це пов'язано з невизначеністю в політиці Зеленського, а також сумісністю принесеного українськими облігаціями доходу з іншими ринками, що розвиваються зі схожим кредитним рейтингом.
Еси шо, спросите у Лакшми Миттала, как теперь в Украине относятся к инвесторам.
То про влкадчиков в гос. бонды.
Или инвесторам "нравится" как он мелких стрелочников типа секретарей или завхозов перед телекамерами ругает?
Или "инвесторы" думают что им, как Бене, дадут тарифы на электроэнергию в 5 раз ниче чем остальным?
Оригинал названия статьи "Ukraine bond markets enjoy boost from Zelensky effect" - т.е. речь не об инвесторах а о спекулянтах на ценных бумагах, которые Украина стала при Зе штамповать под 18% годовых.
На инвестиционных рынках полнейшая тишина сейчас.
Все уверены, что скоро начнется большой кровавый Майдан и полноценное рашистское вторжение.
Все новые индустриальные проекты на длинной паузе.
Все закупают макароны, тушняк и патроны к своим дробовикам и карабинам..
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Если шо, то я спец и по инвест. проектам, и по дробовикам )))
"It's the first time since independence you have a pro-market, pro-business administration with a majority," said Timothy Ash, sovereign strategist at BlueBay Asset Management. Fund managers have been drawn to the central bank's "orthodox" approach to taming high inflation by setting even higher interest rates. Inflation is currently running at about 9 per cent, with interest rates at 17 per cent.
т.е. речь не об инвесторах а о спекулянтах ценными бумагами, которым нравится скупать облигации с доходностью 18% годовых. При Зе, чтобы закрыть дыру в экономике, стали выпускать под 18%. А раньше Украина брала деньги у МВФ под 1,5-2% годовых. А сейчас берет у спекулянтов под 18%.
Вот и вся "перемога" Зе.
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