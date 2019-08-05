EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  462  17
Все про:Головін (32) арешт майна (108)

 Суд заарештував майно ексначальника одеської поліції Головіна, - "Українські новини"

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Українські Новини" повідомило джерело в правоохоронних органах 5 серпня.

За словами співрозмовника журналістів, суд наклав арешт на квартири, бази відпочинку й автомобілі, які належать Головіну і членам його сім'ї. Інших подробиць не повідомляють.

Головін не вніс до декларації за 2017 рік майно на суму понад 819 тис. грн, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. За даними НАЗК, він не задекларував автомобіль, свою квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свій доход і доход дружини.

Головін очолював ГУ НП в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го. Його затримали 25 липня. У справі фігурують також ексзаступник Головіна Костянтин Гейко і двоє підприємців, Олександр Чудаков (він затриманий) і Валерій Капітанчук (його розшукують). Слідство вважає, що Гейко залучив Головіна до схеми.

26 липня суд відправив Головіна під домашній арешт.

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що йдеться про незаконне заволодіння в 2017 році родиною морськими контейнерами з контрафактною тютюновою продукцією на суму близько 50 млн грн - вона повинна була стати речовим доказом у кримінальному провадженні, яким на той момент займалася поліція. Підозру оголосили двом колишнім керівникам поліції Одеської області і двом бізнесменам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141390
 
 
 Топ коментарі
 
"базы отдыха.." Суд арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина,- "Украинские новости" - Цензор.НЕТ 8513
скромный служака..
 показати весь коментар
 
И тырят, и тырят, покуда все не стырят

Это ж сколько натырено ВСЕГО, я фигею
Там бюджет Штатов по сусекам и золотым батонам и БАТОНчикам, на меньше
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Наша служба и опасна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна...
 показати весь коментар
 
 
По словам собеседника журналистов, суд наложил арест на квартирЫ, базЫ отдыха и автомобилИ, которые принадлежат Головину и членам его семьи. Других подробностей не сообщают. Источник: https://censor.net.ua/n3141390

"всё что нажито непосильным трудом" (с)
 показати весь коментар
 
 
похоже на то, что вся семья, не только он
 показати весь коментар
 
 
Феодал целый
С замком и угодьями

Семья шо? Они просто родственники и даже не подозревали, что на такую маленькую з/пл стольконе купишь
 показати весь коментар
 
 
думать похоже поздно, пора вспоминать номер статьи конституции, которая даёт право не давать показания против...
 показати весь коментар
 
Ну толку? 😁 при работающей системе правосудия вовсе необязательно чистосердечное признание.
 показати весь коментар
 
ну то уже вопросы к следователям, прокурорам и судам.
 показати весь коментар
 
 
Вся семья, девственно хлопая ресницами: "Да это какая-то инкогнито-сволочь нам в тумбочку подкладывала и подкладывала!"
 показати весь коментар
 
 
И тырят, и тырят, покуда все не стырят

Это ж сколько натырено ВСЕГО, я фигею
Там бюджет Штатов по сусекам и золотым батонам и БАТОНчикам, на меньше
 показати весь коментар
 
 
Так этот головин пыль - никто, а представь те кто выше как воруют.
 показати весь коментар
 
Так везде, на всех уровнях. Нереальное итогов выходит.

Богатейшая, выходит, Украина страна.
 показати весь коментар
 
 
загородные поместья в Конче - Заспе и других модных окрестностях Киева дают некоторое представление о масштабах воровства..Как сказал один мой друг: Беверли Хиллз выглядит шо Гарлем по сравнению с Кончей..
 показати весь коментар
 
 
Тут главное имхо доступ к их счетам по Швейцариям и Лихтенштейнам
Там же отложен не один лимончик на чёрный день
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору