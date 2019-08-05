 Суд заарештував майно ексначальника одеської поліції Головіна, - "Українські новини"

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Українські Новини" повідомило джерело в правоохоронних органах 5 серпня.

За словами співрозмовника журналістів, суд наклав арешт на квартири, бази відпочинку й автомобілі, які належать Головіну і членам його сім'ї. Інших подробиць не повідомляють.

Головін не вніс до декларації за 2017 рік майно на суму понад 819 тис. грн, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. За даними НАЗК, він не задекларував автомобіль, свою квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свій доход і доход дружини.

Головін очолював ГУ НП в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го. Його затримали 25 липня. У справі фігурують також ексзаступник Головіна Костянтин Гейко і двоє підприємців, Олександр Чудаков (він затриманий) і Валерій Капітанчук (його розшукують). Слідство вважає, що Гейко залучив Головіна до схеми.

26 липня суд відправив Головіна під домашній арешт.

У Національному антикорупційному бюро розповіли, що йдеться про незаконне заволодіння в 2017 році родиною морськими контейнерами з контрафактною тютюновою продукцією на суму близько 50 млн грн - вона повинна була стати речовим доказом у кримінальному провадженні, яким на той момент займалася поліція. Підозру оголосили двом колишнім керівникам поліції Одеської області і двом бізнесменам.