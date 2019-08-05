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Все про:обстріл (5386) Донбас (12665) водопостачання (300)

 У Донецькій області частково припинять водопостачання через обстріл

У Донецькій області через обстріл припинила роботу Великоанадольська фільтрувальна станція.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу", передає Цензор.НЕТ.

"6 серпня з 9.00 у зв'язку з ремонтними роботами на Великоанадольській фільтрувальній станції, буде припинено подачу води в такі населені пункти: міста Волноваха і Докучаєвськ, а також села Ближнє, Стретенко, Новопавлівка, Ольгинка, Новотроїцьке, Пільне, Березове, Степове, Солодке, Тарамчук і Оленівка до закінчення ремонтних робіт", - повідомила компанія.

У прес-службі підприємства розповіли телеканалу "Прямий", що в результаті нічного обстрілу з експлуатації було виведено дві лінії електропостачання, якими електроенергія подається на насосну станцію 3 підйому Південнодонбаського водогону. З цієї причини припинила роботу Великоанадольська фільтрувальна станція.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141387
 
 
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какіє-такійє апстрєли??? на дамбасє мір дєсять раз на дню!!!
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Так а що, геніальна стратегія Мессії і Вождя народів України Зеленського ;проста пєрєстать стрєлять; не працює?
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