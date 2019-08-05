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 Суспільство
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Все про:кордон (1319) Польща (1871) туризм (348)

 Тимчасовий перехід відкрили на польсько-українському кордоні поблизу села Лубня

З четверга до суботи на південному сході Польщі працюватиме додатковий пункт перетину кордону з Україною.

Про це повідомила прес-секретар Бескидського відділу прикордонної служби Ельжбета Пікор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вона додала, що прикордонний пункт пропуску працюватиме з четверга до суботи включно між 9 і 18 годинами, в межах перевалу Бескид поблизу гори Менчил.

"Перетинати кордон зможуть всі особи, незалежно від громадянства, на підставі документів, що дозволяють переходити кордон. Туристи зможуть перетнути кордон пішки і на велосипеді. Кожен мандрівник має пройти контроль польських та українських прикордонників і митників", - додала Ельжбета Пікор.

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Вона зазначила, що громадяни держав Європейського союзу повинні мати з собою дійсний паспорт, а громадяни України, крім паспорта, повинні мати теж візу або документ, що дозволяє перебування, або ж дозвіл у межах місцевого прикордонного руху.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141386
 
 
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хтось узяв у аренду шматок кордону? дайте вгадаю - Порошенко?
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Поещдки в Польшу - вєльми вшистко барзо!
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на взорванном складе в Ачинске уже видно несколько источников детонации снарядов..
я так думаю, там интенсивность взрывов будет только наростать и расширяться на всю базу хранения видео
Временный переход открыли на польско-украинской границе вблизи села Лубня - Цензор.НЕТ 8016
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Україга розширює можливості для напливу польських заробітчан?
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