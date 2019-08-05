 Громада на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Православної Церкви України в Фейсбуці.
"До нашої церковної сім'ї приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Парафіяни Свято-Іоанно-Богословського храму, розташованого в селі Заболоття Володимирецького району, прийняли рішення перейти з Московського патріархату в Православну церкву України", - зазначили в ПЦУ.
Зазначається, що релігійна громада офіційно перереєстрована.
Дж. Оруэлл «1984»
Я вот вышел из зороастризма , и что ?
Электричество и газ не подешевели .
Может быть , удариться в шаманство и пойти на Киев ?
Поможет ?
Кому ты не молись , а власть продолжает воровать .
Тільки каска допоможе.
Тем быстрее выпрут МП с Украины
Потому как стратегически - будете вы верить в мифы древних пастухов в московской церкви или в киевской - мифы от этого не перестанут быть мифами. Тактически это хорошо по полит. причинам, а стратегически - это путь в никуда, архаика, мракобесие, выключение мозгов.
Со временем же и признание со стороны других автокефальных церквей состоится. Сначала - греческой, а потом остальных. Русские, конечно, будут вкладываться в раскол Филарета (потому что оппонировать через УПЦ МП не получается, люди это не воспринимают). Но это зависит от вождизма и харизмы деда, а он старый. Те, кто придут ему на смену, быстро маргинализируют альтернативную УПЦ КП и ничего с неё не выйдет глобально значимого - так небольшая и малоперспетивная организация будет.
Короче, Порошенко процесс запустил и он будет идти с разной скоростью, зависимо от поддержки государства, но "неумолимо". Через 20 лет религиозная карта Украины будет совсем другой (в смысле московская церковь сильно похудеет).
Хотя согласен с другими комментаторами - в то время, как другие страны занимаются научно-техническим прогрессом, у нас в 21-м веке актуальны поповские вопросы. Жесть . . . Но необходимая, к сожалению, раз это важно для психологического единства нации, состоящей не только из современных, но и из консервативных людей (и последних больше).