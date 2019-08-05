 Громада на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Православної Церкви України в Фейсбуці.

"До нашої церковної сім'ї приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Парафіяни Свято-Іоанно-Богословського храму, розташованого в селі Заболоття Володимирецького району, прийняли рішення перейти з Московського патріархату в Православну церкву України", - зазначили в ПЦУ.

Зазначається, що релігійна громада офіційно перереєстрована.

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