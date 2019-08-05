 Євросоюз затвердив Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Євроради в Twitter.
Зазначається, що його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.
"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 серпня Європейський рада погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляйєн і Шарля Мішеля на основні позиції.
Большего нафталина не нашлось?!
Не институций ЕС а чисто дома престарелых
Самое то возглавить ЕС
Наш решительный ответ всем современным вызовам
або підорсні...
то ви москаль чи підорас?
если вы утверждаете, что первая рифма, которая вам приходит на ум, на слово «Европа» это - Пенелопа...то вы - неискренний, закомплексованный и стрессонеустойчивый человек