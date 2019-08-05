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Все про:МЗС (1839) дипломати (225) Євросоюз (2580) Боррель (1)

 Євросоюз затвердив Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства

Європейська Рада затвердила виконуючого обов'язки глави Міністерства закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Євроради в Twitter.

Зазначається, що його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня Європейський рада погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляйєн і Шарля Мішеля на основні позиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141383
 
 
 Топ коментарі
 
Тю, прочитав Жозепа Борделя.))
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если вы утверждаете, что первая рифма, которая вам приходит на ум, на слово «Европа» это - Пенелопа...то вы - неискренний, закомплексованный и стрессонеустойчивый человек
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А я, стыдно сказать, прочитал - Жопа Борделя.
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Ага. Лакей, который будет услужливо говорить людоедской расии "чего изволите?" назначен.
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Само собой , путен еще трошки пенсий откусит и зашлет этому блюстителю европейских ценностей трошки бабла . Этот соловей будет петь , шо ему в кремлевской методичке накатают .
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Он 47 года рождения, ему 72 года
Большего нафталина не нашлось?!

Не институций ЕС а чисто дома престарелых
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Саме той вік для політика. Зате у нас за кермо взявся ненафталін і вже нанафталінив вагон і малую тєлєжку.
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Ага маразм уже начался, а под себя пока получается не сочиться
Самое то возглавить ЕС

Наш решительный ответ всем современным вызовам
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_Чи, можливо, зежопа... Наверняка беспринципный приспособленец, который будет в зубах путлеру тапки носить. Я гарантирую это.
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а ви в курсі, що деякі дебіли, до речі у яких, вибачте, наприкінці ніку цифри, вважають згадування сраки у коментарі ознакою москальства...
або підорсні...
то ви москаль чи підорас?
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Некоторые дебилы, у которых, извините, на конце нет цифр, зачем-то проявляют интерес не только к этим цифрам, но и к сексуальной ориентации собеседника с уклоном на принадлежность к определенной общности. Слышал я как-то о неком подобном придурке. И звали его, дай Бог памяти, то ли Мыкола Убогий, то ли Мыкола Соборный. Не вы ли, часом, им будете? Или вы просто полный...тезка обозначенного дебила?
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На "ты" перешли? Значит, таки достал вас. Взбесились. Слюной брызгаете. Только слишком не увлекайтесь этим, постарайтесь держать себя в руках, а то ненароком Кондратий хватит. С комприветом.
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Та там в ЕС( если рассматривать недавнее возвращение ********* в ПАСЕ) жозепов и так хватает.
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***
если вы утверждаете, что первая рифма, которая вам приходит на ум, на слово «Европа» это - Пенелопа...то вы - неискренний, закомплексованный и стрессонеустойчивый человек
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соромлюсь спитати, а це перемога чи зрада? штатні порохоботи - відповідайте....
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