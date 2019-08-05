 Росія окупувала Крим через конкуренцію наддержав, - Столтенберг

Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг у Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Першим (викликом перед світовою безпекою - ред.) є зростання конкуренції між великими державами ... І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що анексія Криму це перший випадок захоплення однією державою територій іншого після Другої світової війни. Столтенберг додав, що Росія нарощує присутність і в інших країнах.
"І ми спостерігаємо зростання російської присутності на Близькому Сході, в Сирії, а також в Росії, яка намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях", - сказав Генсек НАТО.
Для общего развития было бы полезно.
Вроде бы там с ней неоднозначно было. Финны утеряли Выборг, но вместо финской республики в составе СССР получили полную государственности при членине.
Заранее спасибо за информацию
- в севастополе находилось ЯО, и это могло быть очень неприятно
посему под шумок присоединили и возрадовались
ибо экономических преференций там минус
Все в итоге потеряли.
В остальном єто как єкскаватором строить песочньіе замки, бизнес так себе)))
Где остальные пятьдесят семь?
Как было при союзе,так и осталось при россии, видать скрепа у них такая - вредить и держать напряжённость в мире. https://www.youtube.com/watch?v=-Y0TkrSf2yM