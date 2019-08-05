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 Політика України
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 Росія окупувала Крим через конкуренцію наддержав, - Столтенберг

Конкуренція між великими державами провокує нові загрози світового порядку і анексія Криму є одним із прикладів.

Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг у Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Першим (викликом перед світовою безпекою - ред.) є зростання конкуренції між великими державами ... І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що анексія Криму це перший випадок захоплення однією державою територій іншого після Другої світової війни. Столтенберг додав, що Росія нарощує присутність і в інших країнах.

"І ми спостерігаємо зростання російської присутності на Близькому Сході, в Сирії, а також в Росії, яка намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях", - сказав Генсек НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141382
 
   
 Топ коментарі
 
Расия не виновата. Она вынуждена так из-за конкуренции. Спасибо, стултенберг. Иди нахуй!
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Расея сверхдержава? Если да, то только по территории и количеству идиотов и алкашей Росія окупувала Крим через конкуренцію наддержав, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1063
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Не раджу так нешанобливо говорити про генеральному секретарі НАТО. Україна 🇺🇦 хоче бути її членом
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з такими баранами, на чолі такої поважної світової військової машини і з такими порівняння -Україну туди не візьмуть і через 100 років....
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Ну так настучите им по голове, не Украине их же учить.
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Даже Северная Корея отчасти великая и с ней считаются. Вы бы, не смотря на интеллигентность, воспитанность, высшее образование и респектабельность очень быстро зауважали бы и пытались бы вступить в дипломатические переговоры, с каким нибудь конченным, немытым и обдолбанным подонком, который встретил бы вас на тёмной улочке бразильской фавелы...
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Бюджет маленькой Москвы больше бюджета всей Украины
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это наказание Украине за Майдан , за свержение " смотрящего" яныка , за потерю огромного рынка сбыта рашеговна в Украине , за потерю трудовых ресурсов для мацковии и т.д. Вот главная причина. Столтенберг забывает оккупацию мацковией Курил, Кёнигсбергской области, 11% территории Финляндии , оккупацию Приднестровья , Абхазии, южной Осетии, части Азербайджана ( не считая Карабаха ).
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По остальному списку согласен. А вот про Финляндию, если не трудно, дайте пруф.
Для общего развития было бы полезно.
Вроде бы там с ней неоднозначно было. Финны утеряли Выборг, но вместо финской республики в составе СССР получили полную государственности при членине.
Заранее спасибо за информацию
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не угадал ни одной буквы
- в севастополе находилось ЯО, и это могло быть очень неприятно
посему под шумок присоединили и возрадовались
ибо экономических преференций там минус
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Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
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Раша Крим окупувала із-за імперських амбіцій тупого населення і влади козломордії.
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С геополитической точки зрения - РФ считает (вполне оправданно), что республики бывшего СССР - это зона её влияния, если не политического, то экономического точно, ну, кроме стран Балтии. Весь "Варшавский договор" ушёл в НАТО, и Балтия... А там были какие-то договорённости о не расширении НАТО на восток. Но, когда Украина взяла курс на НАТО - РФ сделала превентивный шаг, показав, кто тут хозяин. Это геополитика. В общем этому способствовали США, убив двух зайцев - санкции к РФ, которые ввела Европа, а значит это было экономически выгодно США, а так же внешнее управление Украиной. Нужно признать, что действия РФ (которые я не оправдываю, отнюдь) были ответным шагом на политику США. Ну, а Украина - потерпевшая в этой всей истории. Народ Украины. Потому, что очень многие европейцы, американцы, россияне и предатели Украины нажились на этой войне. Они выгодоприобретатели.
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Кто там нажился?
Все в итоге потеряли.
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Война всегда была доходным делом для определённой касты толстосумов. Поэтому войны и не прекращаются со времён сотворения мира. Не было бы дохода - не было бы и войн. Для кого война, а для кого мать родна.
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Єто для отдельньіх производителей вооружений и мх торговцев.
В остальном єто как єкскаватором строить песочньіе замки, бизнес так себе)))
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Він сказав що як би не захватила, то там би давно стояли войська НАТО.Не правильний переклад
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Брешет Столтенберг. Достаточно набрать "Захват чужих территорий после 2МВ"...и пошло-поехало. От Индии и до Ирака. ("Верить в этом мире нельзя никому..." даже Столтенбергу).
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А че ты только 21 регион написал
Где остальные пятьдесят семь?
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Дурак он просто. США и Германия точно такой же кокон. А Техас вообще обладает правом выхода из США только по результату своего местного референдума
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Смешалось уже всё. Нету никаких моноэтнических республик. Есть новая общность, Российский народ. Когда уже Вы поумнеете?
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НАТО й досі , майже 50% нафтопродуктів для своїх військ закуповує в РФії ...про що можна говорити ?
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демократия-это такая вещь, против которой не попрешь, лучше может быть только украинская демократия
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Приходится сознаватся.а что делать.когда страна назвавшая себя жандармом от страха выходит из договора по ракетам малой и средней дальности.вот ток пугать то ими кубу с венесуэлой можно.врятли европейские колонии разрешат повторить с першингами.
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ПО ЭТОМУ БОЛЬШИЕ СТРАНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, А МАЛЕНЬКИЕ ДОЛЖНЫ !!! ИЛИ МОЖЕМ ОСПОРИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОЛЬШИХ СТРАН - МЕНЬШИМИ !)
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А сверхдержавы обосрались при этом и только подтявкивают.
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с кем лапотная смехдержава конкурировать может? только гадить всем
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Интересные исторические факты о которых мы мало знали.
Как было при союзе,так и осталось при россии, видать скрепа у них такая - вредить и держать напряжённость в мире. https://www.youtube.com/watch?v=-Y0TkrSf2yM
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