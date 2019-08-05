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 Суспільство
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Все про:суд (5385) Харків (1452) державна зрада (235) Мусєєв Максим (2)

 Суд відновив підозру в держзраді ексглаві району Харкова Мусєєву

Харківський апеляційний суд відновив підозру в державній зраді ексголові Холодногірського району міста Максиму Мусєєву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в прес-службі Харківського апеляційного суду.

Зазначається, що Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу слідчого судді Київського районного суду Харкова про скасування підозри екс-главі Холодногірського району міста Максиму Мусєєву в скоєнні злочину, передбаченого ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував рішення суду першої інстанції", - повідомили в апеляційному суді.

3 жовтня 2018 року заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив, що главі району Харкова оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.111 КК України і планується оголошення його в розшук у зв'язку з тим, що він переховується на території РФ.

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Мусєєв назвав це кримінальне провадження сфабрикованим. "Правоохоронні органи відпрацьовують політичне замовлення з усунення опонентів", - заявив він.

12 жовтня міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав розпорядження про відсторонення Мусєєва з посади на час слідства.

У січні 2019 року прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що справу припинено у зв'язку з розшуком Мусєєва.

21 травня Київський райсуд виніс ухвалу, якою скасував повідомлення про підозру. Прокуратура подала на нього апеляційну скаргу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141381
 
   
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Вот пожалуйста как хорошо работают отреформирванные Петром Алексеевичем суды
Шах и мат, зеленые шмаркли
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Мабудь завтра град випаде... чи сніг піде..
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А что значит суд вознововил?А кто дело прекратил и почему они до сих пор на воле?Ни фига СБУ не фурычит,может и их на свалку истории без сохранения званий,наград и на социальную пенсию?
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Сепаров надо щемить. Мусю нужно на нары.
Вчера еще и Топазу в ***** дали на центральном рынке.
Жизнь налаживается ))))
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То есть , сначала так , слегка , подозревали-подозревали , потом успокоились , а потом опять как давай подозревать !
Ну что же , бывает ...
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