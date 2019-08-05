 Супрун анонсувала "боротьбу з глодом" - МОЗ не буде видавати квоти на спирт для виготовлення настоянок

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уляна Супрун написала в Фейсбуці.
Вона зазначила: "Існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю. Зараз їх можна придбати в аптеці, і вони значно дешевші за алкогольні напої. Бо на відміну від виробників алкогольних напоїв, виробники "лікувальних" настоянок не сплачують акциз.
Водночас, постійне підвищення акцизів на алкоголь і тютюн, як би це комусь не подобалося, є складовою захисту громадського здоров’я. І такі кроки зокрема передбачає Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань. А також — Угода про асоціацію з ЄС.
Продаж спирту регулюється і на фармацевтичному ринку також. Міністерство охорони здоров'я України визначає квоти для виробництва різноманітних лікарських засобів. І ми отримуємо запити збільшити квоти для виробників настоянок, які позиціонують себе лікарськими засобами.
Аби припинити використання ліків як доступного "алкоголю", МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Вже готовий відповідний проект постанови. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники горілчаних напоїв. А ліки залишаться ліками.
Одна з найпопулярніших спиртовмісних настоянок, якою намагаються заміняти алкогольні напої — настоянка глоду — так званий "бояришнік". Імовірно, ви могли неодноразово бачити порожні склянки з-під настоянки глоду доволі далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування.
Сучасна доказова медицина активно вивчає біологічно-активні сполуки плодів глоду — можливо, їх можна використати для створення ліків. Більшість досліджень наразі проведені на лабораторних тваринах чи культурі клітин, але є й клінічні дослідження. Останні не всі проведені як слід, але переважно свідчать про користь екстрактів глоду для серцево-судинної системи".
Також Супрун зазначила: "Що хорошого міститься в глоді? Вже знайомі нам флавоноїди, поліфеноли та антоціани, притаманні ягодам. Ці сполуки мають антиоксидантну дію, тобто вловлюють та гасять вільні радикали, а також впливають на активність низки генів, залучених в роботу серця і судин. Є дані про зниження компонентами глоду тиску, покращення стану в разі аритмії, вплив на різні ланки обміну жирів та сповільнення розвитку атеросклерозу. Вважається, що екстракти глоду покращують травлення і утворення жовчі. У птахівництві екстракт глоду розглядають як корисну добавку до питної води.
Чи можна пити чай із глоду, його настоянку чи глодове вино і сподіватися, що хвороби минуть?
Чай пити можна, але просто як напій. Аби щось стало лікарським препаратом, з нього мають бути виділені активні речовини, їхня кількість має бути відома і стандартна, а самі ліки пройти пре- та клінічні випробування, і бути зареєстрованими. Якщо ліки дієві, має бути запобіжний механізм передозуванню, хоча щодо глоду немає даних про передозування.
Але настоянки можна зумисне перепити, бо це спирт. Рекомендовані дози настоянки глоду — від 10 до 20 крапель за один прийом, або 160-900 мг екстракту — це менше 1 мл.
Наразі в Україні настоянку глоду можна купити без рецепту. У США та Канаді тривалий час препарати глоду належали до біологічно-активних добавок, але зараз їх маркетують як "альтернативну медицину". До точного і дозованого застосування препаратів глоду із очікуваним ефектом — далеко.
У дослідженнях глоду використовують саме спиртово-водні екстракти на основі етанолу чи метанолу. Але препарати на основі спирту — не найкращий варіант, як ми розуміємо.
Хороші новини — біологічно-активні сполуки глоду виділяються значно ефективніше гарячою водою під тиском — таке собі глодове високотехнологічне еспресо. Цей метод розробили задля подолання законодавчих регуляцій спиртових настоянок, високої ціни продукції та побічних ефектів від етанолу.
Якщо у вас на присадибній ділянці росте глід, робіть із його цвіту, листя і плодів чаї, або готуйте желе чи фруктовий оцет із плодів.
Насамкінець, глід хороший тим, що з нього виходить гарний, традиційний британський живопліт — він і квітне, і створює кисень, і захищає від шуму, і годує міських птахів взимку. Це — найбільш ефективне застосування глоду для загального блага".
и что теперь? может Вы в неблагополучном районе просто живете?
Ребята, а она проходила у психиатра освидетельствование, когда на и.о. назначали? Эй боты, чего закисли? Шефиня уже полную пургу понесла, крыть нечем?
Давно "лечишься"?
И за все она в ответе
Что нам кушать, как нам спать
Как лечиться и худать
Что нам пить и как дышать
Если врач твой враль и лгун
Почитай скорей Супрун.
Будут вашу бояру выпускать, не волнуйтесь, только стоить она будет не дешевле водки теперь. Если как лекарство использовать, пару капель перед сном - не разоритесь.
"Первое, что сделала Супрун, - остановила программу госзакупок лекарственных препаратов для медучреждений и инвалидов. Как с ужасом рассказывал всемирно известный кардиохирург директор Центра сердца Борис Тодуров, у него были отложены все операции: медикаменты, поступавшие за счет бюджета и в самые трудные годы, Минздрав перестал оплачивать. Аналогичная картина была во всех украинских лечебных учреждениях: если ничего не оставалось из старых запасов, все приходилось покупать самим пациентам, но для многих это было абсолютно финансово неподъемно.
Еще более страшный удар был нанесен по десяткам тысяч инвалидов, в первую очередь по диабетикам, для которых ежедневный прием препаратов - вопрос жизни и смерти. Многие из них, больше не получая бесплатных лекарств, были обречены безжалостной рукой украинской Менгеле на мучительную смерть.
Не замедлила и.о. министра отменить и лицензирование ряда украинских и зарубежных препаратов, что автоматически означало запрет их продажи в аптеках.
В следующем году госзакупки, хотя и в значительно урезанном объеме, были возобновлены, но уже препаратов близких к Супрун фармкомпаний. Причем все препараты были намного худшего качества (инсулин, например, большинство больных вообще не могло использовать) и значительно дороже. Также заняли лекарства фармкомпаний, «откатывающих» и.о. министра, и освободившиеся места в аптеках
Одновременно министерством была закрыта государственная целевая программа «Онкология». Как цинично заявил один из замов Супрун: «Онкобольные все равно обречены».
Была полностью ликвидирована как «советский пережиток» и вакцинация, что является бомбой с часовым механизмом под здоровье нынешних детей. Дети вообще Супрун интересуют только в качестве источника дохода. Дошло до того, что единственный специализированный украинский медицинский центр по лечению тяжелобольных детей «Охматдет» переведен ею на самофинансирование.
Отдельный подарок западным фармкомпаниям состоял в том, что украинские больные сделаны бесплатными подопытными кроликами для испытания на них новых препаратов. И.о. министра был подписан приказ «О проведении клинических испытаний лекарственных препаратов», разрешивший проводить испытания на пациентах практически без ограничений. И со времени его выхода таким образом протестированы десятки препаратов. Выбора у больных все равно нет: или препарат с неизвестными побочными эффектами, или полное отсутствие лечения.
Однако главным делом для Супрун стало уничтожение самой системы здравоохранения, до последнего времени хоть плохо, но работавшей. Принцип, которым руководствуется штатовская назначенка, - под камуфляжем перехода к «страховой медицине» сделать все медицинские услуги платными.
Совершенно очевидно, что в нищей стране подавляющее большинство населения не в состоянии выплачивать страховку, обеспечивающую хотя бы минимальную медицинскую помощь. Что же касается страховых взносов, покрывающих расходы на лечение серьезных заболеваний, то они неподъемны даже для жалких остатков практически уничтоженного «евромайданом» среднего класса.
Несмотря на постоянные заверения Супрун, что ею создается «европейская» система здравоохранения, на самом деле это копия латиноамериканской, в первую очередь бразильской. Для подавляющего большинства бразильцев медицинская помощь практически недоступна, состоятельные люди пользуются частной медициной, а правящая элита лечится исключительно за границей.
И.о. министра очень старается, чтобы ничего в здравоохранении не уцелело. Уже ликвидирована система скорой помощи и заменена «парамедиками». Последние в состоянии только транспортировать пациента в больницу и не могут (да и не имеют права) оказывать никакой помощи, даже при необходимости проведения срочных реанимационных мероприятий. Тысячи опытных врачей только в результате подобного «улучшения» выброшены на улицу, но что до них заокеанской реформаторше?
Под видом перехода от многопрофильных поликлиник к «семейным врачам» сложилась ситуация, при которой население теперь не может получить от врача ничего, кроме самых общих рекомендаций. Точнее, получить медицинскую помощь можно, но или на платной основе в еще оставшихся, хотя и постоянно сокращаемых государственных медучреждениях, или в частных клиниках, чьи владельцы, разумеется, являются горячими сторонниками реформ министерши.
В украинских, даже полностью лояльных режиму, масс-медиа регулярно появляются материалы об уничтожении Супрун медицины, зашкаливающей коррупции в Минздраве, постоянных трагедиях людей, обреченных на смерть без возможности получить необходимое лечение. И несомненно, что именно Супрун является одной из наиболее ненавистных в народе фигур из числа правящей клики."