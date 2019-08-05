 Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Новопризначений командувачем Сухопутних військ Олександр Сирський, запевняє журналіст, отримав серйозне підвищення. Як і новий глава ООС Володимир Кравченко.

"Ці призначення, за оцінкою Цензор.НЕТ, спрямовані на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить Хомчак. Результати червневих навчань і методичних зборів командирів бригад на полігоні "Широкий лан" зазнали критичного розбору з боку керівництва Генштабу, організація одного з етапів маневрів взагалі була визнана незадовільною. Командування СВ за останній час зазнало якнайжорсткішої критики з боку начальника Генштабу, і звільнення Попка - результат оцінки стану сухопутних військ ЗСУ. Хомчак поставив завдання змінити якість бойової підготовки, впровадити імпровізацію і самостійні рішення командирів усіх рівнів під час навчальних занять, уникати заздалегідь спланованої і домовленої показухи - а саме це було на "Широкому лані", - пише Бутусов. Він підкреслює, що організація бойової підготовки в зоні ООС Сирським якраз отримала високу оцінку, "тому його просування має вигляд закономірного кроку".

"У цих кадрових призначеннях немає політики - Сирський був призначений в ООС за Порошенка і просувався колишнім начальником Генштабу Віктором Муженком. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Швидше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони", - зазначає Бутусов.

За словами журналіста, новому командувачу Сухопутних військ доведеться вирішувати багато кадрових, перш за все на рівні командування і командирів бригад.

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"Бригади дуже різні, все залежить від командирів. Є мотивовані з'єднання, службою в яких пишаються, наприклад, 24-та механізована бригада полковника Валерія Гудзя.

А є такі випадки, як 92-га бригада, щодо якої майбутній народний депутат з Харкова Марія Мезенцева передала Володимиру Зеленському звернення волонтерів із проханням розглянути стан справ у бригаді і скандали за участю комбрига Володимира Кокорєва", - нагадав Бутусов.

Він висловив побажання, щоб нове командування Сухопутних військ "відповідало не тільки за бойову складову, за нову якість бойової підготовки, за виховання командирів, у яких заохочується ініціатива, імпровізація і самостійність під час маневрів і бойових дій, але і за те, щоб командири самі поводились, як зразкові офіцери".

"Загалом, подивимося, як проявлять тепер себе нові призначення. Хвалити авансом нікого не варто, чекатимемо на результати, будемо намагатися їх висвітлити. Судячи з усього, ці кадрові зміни - далеко не останні", - резюмував Бутусов.

За інформацією Бутусова, звільненому з посади командувача Сухопутних військ (СВ) генерал-полковнику Сергію Попку запропонована посада начальника Головної інспекції Міністерства оборони. Це питання буде вирішене вже новим міністром.

Нагадаємо, 5 серпня командувачем Сухопутних військ призначено генерал-лейтенанта Олександра Сирського, який обіймав пост командувача Операцією Об'єднаних сил. На посаду командувача ООС призначено генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, який обіймав пост командувача оперативного командування "Північ".