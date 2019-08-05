 Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Новопризначений командувачем Сухопутних військ Олександр Сирський, запевняє журналіст, отримав серйозне підвищення. Як і новий глава ООС Володимир Кравченко.
"Ці призначення, за оцінкою Цензор.НЕТ, спрямовані на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить Хомчак. Результати червневих навчань і методичних зборів командирів бригад на полігоні "Широкий лан" зазнали критичного розбору з боку керівництва Генштабу, організація одного з етапів маневрів взагалі була визнана незадовільною. Командування СВ за останній час зазнало якнайжорсткішої критики з боку начальника Генштабу, і звільнення Попка - результат оцінки стану сухопутних військ ЗСУ. Хомчак поставив завдання змінити якість бойової підготовки, впровадити імпровізацію і самостійні рішення командирів усіх рівнів під час навчальних занять, уникати заздалегідь спланованої і домовленої показухи - а саме це було на "Широкому лані", - пише Бутусов. Він підкреслює, що організація бойової підготовки в зоні ООС Сирським якраз отримала високу оцінку, "тому його просування має вигляд закономірного кроку".
"У цих кадрових призначеннях немає політики - Сирський був призначений в ООС за Порошенка і просувався колишнім начальником Генштабу Віктором Муженком. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Швидше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони", - зазначає Бутусов.
За словами журналіста, новому командувачу Сухопутних військ доведеться вирішувати багато кадрових, перш за все на рівні командування і командирів бригад.
"Бригади дуже різні, все залежить від командирів. Є мотивовані з'єднання, службою в яких пишаються, наприклад, 24-та механізована бригада полковника Валерія Гудзя.
А є такі випадки, як 92-га бригада, щодо якої майбутній народний депутат з Харкова Марія Мезенцева передала Володимиру Зеленському звернення волонтерів із проханням розглянути стан справ у бригаді і скандали за участю комбрига Володимира Кокорєва", - нагадав Бутусов.
Він висловив побажання, щоб нове командування Сухопутних військ "відповідало не тільки за бойову складову, за нову якість бойової підготовки, за виховання командирів, у яких заохочується ініціатива, імпровізація і самостійність під час маневрів і бойових дій, але і за те, щоб командири самі поводились, як зразкові офіцери".
"Загалом, подивимося, як проявлять тепер себе нові призначення. Хвалити авансом нікого не варто, чекатимемо на результати, будемо намагатися їх висвітлити. Судячи з усього, ці кадрові зміни - далеко не останні", - резюмував Бутусов.
За інформацією Бутусова, звільненому з посади командувача Сухопутних військ (СВ) генерал-полковнику Сергію Попку запропонована посада начальника Головної інспекції Міністерства оборони. Це питання буде вирішене вже новим міністром.
Нагадаємо, 5 серпня командувачем Сухопутних військ призначено генерал-лейтенанта Олександра Сирського, який обіймав пост командувача Операцією Об'єднаних сил. На посаду командувача ООС призначено генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, який обіймав пост командувача оперативного командування "Північ".
1. Кто планировал операцию и принял решение наступления на Иловайск?
2. Почему Муженко подключили к операции только тогда, когда уже всё "запороли"?
"Сырский будет хорошим командующим сухопутных войск. Лучше чем Попко, у которого была одна задача - не сделать ничего такого, чтобы не залететь. Сырский грамотный офицер и хороший солдат. Не боящийся войны, принимающий решения и несущий за них ответственность. Очень надеюсь, что будет иметь свое мнение и сдвинет с мертвой точки учебный процесс в учебных центрах СВ. В ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он отмечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того чтобы понять, чем и как живут и как оборудованы. Облазил бы все, если бы отбыл полную ротацию. Сырский инициатор денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты/экипажи по ООС. Трошки повернутый на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо узнал ее цену в Дебальцево.
В общем не знаю, как оно будет, но точно не хуже чем было."
"По поводу нового командующего ООС генерал-лейтенанта Кравченко. Войну начинал в ОК. Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. В начале войны командовал сектором А. После этого командовал ОТУ. Войны не боится. С россиянами свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб.
Назначение скорее связано с повышением Сырского, а не со всякими запретами огня. Если бы хотели запретить ведение огня, прислали бы Локоту. Все кто в теме помнят тотальные запреты на открытие огня в ответ и его истерики. В общем, пока, паниковать нет причин. А там посмотрим. Життя бентежне "
а германия...шо германия?я помню еще в восьмидесятых буйствовали неонацисты...через сорок лет после разгрома...
уверен,чем дальше в лес-тем меньше он тебе будет нравится .просто не оправдает твоих ожиданий...отнять отнимет-а поделиться забудет.так вижу
хошь сказать, что пацанам в окопах телевизор тоже насрал в уши?
хватит пугать будущем, провидцы ясновидящие, вас послушать, так 5% населения абсолютно уверено в скором Апокалипсисе
есть такие секты, которые постояннло ожидают конца Света, порохобьоты это такая же тупая секта))
да и не о том речь у донника,а о том,что генерал Кравченко-достойный офицер.
в прошлый вторник
Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.
Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.
Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!
30 июля в 09:01 ·
В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".
Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!
Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!
Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку..
Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.
Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги..
Мне его не жаль. Жаль страну..
И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.
Иначе, неуспех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.
И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль.