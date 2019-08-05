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 Політика України
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Все про:призначення (412) Бутусов Юрій (998) ЗСУ (311) Олександр Сирський (26) Хомчак (54) Кравченко Володимир (1)

 Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов

Нинішні кадрові перестановки в ЗСУ не є чимось революційним - призначення зроблені за поданням начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Новопризначений командувачем Сухопутних військ Олександр Сирський, запевняє журналіст, отримав серйозне підвищення. Як і новий глава ООС Володимир Кравченко.

"Ці призначення, за оцінкою Цензор.НЕТ, спрямовані на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить Хомчак. Результати червневих навчань і методичних зборів командирів бригад на полігоні "Широкий лан" зазнали критичного розбору з боку керівництва Генштабу, організація одного з етапів маневрів взагалі була визнана незадовільною. Командування СВ за останній час зазнало якнайжорсткішої критики з боку начальника Генштабу, і звільнення Попка - результат оцінки стану сухопутних військ ЗСУ. Хомчак поставив завдання змінити якість бойової підготовки, впровадити імпровізацію і самостійні рішення командирів усіх рівнів під час навчальних занять, уникати заздалегідь спланованої і домовленої показухи - а саме це було на "Широкому лані", - пише Бутусов. Він підкреслює, що організація бойової підготовки в зоні ООС Сирським якраз отримала високу оцінку, "тому його просування має вигляд закономірного кроку".

"У цих кадрових призначеннях немає політики - Сирський був призначений в ООС за Порошенка і просувався колишнім начальником Генштабу Віктором Муженком. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Швидше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони", - зазначає Бутусов.

За словами журналіста, новому командувачу Сухопутних військ доведеться вирішувати багато кадрових, перш за все на рівні командування і командирів бригад.

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"Бригади дуже різні, все залежить від командирів. Є мотивовані з'єднання, службою в яких пишаються, наприклад, 24-та механізована бригада полковника Валерія Гудзя.

А є такі випадки, як 92-га бригада, щодо якої майбутній народний депутат з Харкова Марія Мезенцева передала Володимиру Зеленському звернення волонтерів із проханням розглянути стан справ у бригаді і скандали за участю комбрига Володимира Кокорєва", - нагадав Бутусов.

Він висловив побажання, щоб нове командування Сухопутних військ "відповідало не тільки за бойову складову, за нову якість бойової підготовки, за виховання командирів, у яких заохочується ініціатива, імпровізація і самостійність під час маневрів і бойових дій, але і за те, щоб командири самі поводились, як зразкові офіцери".

"Загалом, подивимося, як проявлять тепер себе нові призначення. Хвалити авансом нікого не варто, чекатимемо на результати, будемо намагатися їх висвітлити. Судячи з усього, ці кадрові зміни - далеко не останні", - резюмував Бутусов.

За інформацією Бутусова, звільненому з посади командувача Сухопутних військ (СВ) генерал-полковнику Сергію Попку запропонована посада начальника Головної інспекції Міністерства оборони. Це питання буде вирішене вже новим міністром.

Нагадаємо, 5 серпня командувачем Сухопутних військ призначено генерал-лейтенанта Олександра Сирського, який обіймав пост командувача Операцією Об'єднаних сил. На посаду командувача ООС призначено генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, який обіймав пост командувача оперативного командування "Північ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141379
 
 
 Топ коментарі
 
Ну якщо хомчак (Іловайський) - тоді да...
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Гугли події, виборець Зеленського.
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Ну якщо хомчак (Іловайський) - тоді да...
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Муженко отдавал приказы вовремя не выходить и приказ выходить по путинскому зеленому коридору, соевая плесень.
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Игокович - "Муженко отдавал приказы вовремя не выходить...."

1. Кто планировал операцию и принял решение наступления на Иловайск?
2. Почему Муженко подключили к операции только тогда, когда уже всё "запороли"?
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ты хоть сам себя читаешь?
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Донік знає:
"Сырский будет хорошим командующим сухопутных войск. Лучше чем Попко, у которого была одна задача - не сделать ничего такого, чтобы не залететь. Сырский грамотный офицер и хороший солдат. Не боящийся войны, принимающий решения и несущий за них ответственность. Очень надеюсь, что будет иметь свое мнение и сдвинет с мертвой точки учебный процесс в учебных центрах СВ. В ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он отмечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того чтобы понять, чем и как живут и как оборудованы. Облазил бы все, если бы отбыл полную ротацию. Сырский инициатор денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты/экипажи по ООС. Трошки повернутый на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо узнал ее цену в Дебальцево.
В общем не знаю, как оно будет, но точно не хуже чем было."

"По поводу нового командующего ООС генерал-лейтенанта Кравченко. Войну начинал в ОК. Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. В начале войны командовал сектором А. После этого командовал ОТУ. Войны не боится. С россиянами свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб.
Назначение скорее связано с повышением Сырского, а не со всякими запретами огня. Если бы хотели запретить ведение огня, прислали бы Локоту. Все кто в теме помнят тотальные запреты на открытие огня в ответ и его истерики. В общем, пока, паниковать нет причин. А там посмотрим. Життя бентежне "
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Хомчак поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, Источник: https://censor.net.ua/n3141379------------------Тобто як ЗЄ,всє ви преЗЄденти-генерали.
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стандарти НАТО для ЗСУ,а не імпровізація хомчака
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Я тут никуда не пропадал, да видел что делает сериал про Голобородька. Но я же думал, что мы с северными соседями не один нарід. Я ж после майдана в сказки поверил про повзрослевшую нации, а оказалось вон оно че...Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6628
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да против природы не попрешь...80% особей в любом случае должны быть стабильными.шо у зайцев,шо у волков,шо у овец,шо у людей. они и стабильны,пока не привыкнут к новой стабильности.в основном за счет молодого пополнения и вымирания поживших свое.
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Я бы с вами согласился, если бы не тот факт, что у кого то получается Германия, а у кого то Украина..
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а нельзя слишком часто менять действительность Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4190.не наступает привыкания.и тянет к прошлому...
а германия...шо германия?я помню еще в восьмидесятых буйствовали неонацисты...через сорок лет после разгрома...
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За Іловайськ Хомчак мав отримати звання Героя РФ.
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Муженко с петей заработали. Они отдавали приказы, соевый недоумок.
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не пойняв, ти вирішив похвалити Зеленського за кадрову політику? чи ти постиш не читаючи? і порохоботи тебе лайкають не читаючи?))
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есть обьективные вещи,которые вынужден делать и зелебеня...шоб не потерять рейтинг,доверие партнеров на западе,доверие мвф...
уверен,чем дальше в лес-тем меньше он тебе будет нравится .просто не оправдает твоих ожиданий...отнять отнимет-а поделиться забудет.так вижу
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результаты голосования в армии ничем не отлиаются от общих по стране
хошь сказать, что пацанам в окопах телевизор тоже насрал в уши? Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9732
хватит пугать будущем, провидцы ясновидящие, вас послушать, так 5% населения абсолютно уверено в скором Апокалипсисе
есть такие секты, которые постояннло ожидают конца Света, порохобьоты это такая же тупая секта))
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Конец твой близок то это точно и верно на 101%..все мы смертны а зебилы тем более...
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тебя беспокоит мой конец? как ни порохобот, так одно и то же...
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Живи но только там на верху на небесах думают иначе...Я живой и по этому все вижу в реале а ты дохлый зомби-зебил в виртуальном мире живущий...
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ты видишь, как думают "на верху" на небесах? Леня Черновецкий, ты???
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Майдан-3 все решит...куды тикать будешь вместе со своим главарем Зебеней ?
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в ты лично каждый бюллетень проверял? Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3681ты в курсе,шо на передке люди не голосовали,не было дильныць.а голосовать на второй линии,у гражданских-это сменить регистрацию и официально обьявить свои личные данные.
да и не о том речь у донника,а о том,что генерал Кравченко-достойный офицер.
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за 5 лет через ВСУ прошли сотни тысяч. есси не миллион
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Лают псы-зебилы а нормальные думающие люди на человеческом общаются. Пшел вон пес смердячий..
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Хомчак-іловайський, який в упор не бачить порушень припинення тиші, яке відбувається кожного дня, який не дозволяє відповідати на ворожі обстрілидля, для якого поранені солдати це не втрати, робить потрібне йому призначення...
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Главного брехуна и показушника Пэцю турнули вместе с балаболом "пастором".Теперь и в армии с показухой и лизоблюдством бороться стали.Чмо соевое пять лет показухой и распилом военного бюджета занимался,а людям потешными парадами глаза замыливал.
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"Брехун и показушник" сделал все что мог и не мог чтобы ты зебил жопой в тепле и сытости диван протерал а над Киевом не троколор а украинский прапор реял...
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петрусь работал исключительно на свой карман
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Факты а не аргументы..но зебилам по причине умственной отсталости этого вряд ли понять. Они верят в секту "95 квартал"...
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Про брехуна и показушника не я,а ближайший Пецин соратник сказал-Гройсман.Ну а про жизнь "сытую" за прошедшие пять лет-это ты перл выдал "соя".На мою пенсию 950 гривен,которую я эти пять лет получал,я "очень хорошо отъелся".Перед выборами Грося добавил(стало 2000),но Пэцю это уже не спасло.И слава богу.А то по словам Климкина,еще таких пять "сытых" лет,и население Украины сократится в два раза.
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Но ведь не подох з голодухи да ишо комп имеешь да на тырнет бабло есть..Порох не Сталин и в хату к тебе чекистов не засылал...а бедность не порок..чтобы есть икорку да пить вискарь амерский надо больше работать а не кальсоны обосранные протирать на тахте...
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Дохнут собаки безродные к коим и ты, и твои папа и мама относятся,а так же щенки твои(если они конечно у тебя уже есть).Не знаю,чем я тебя так опечалил,повторюсь.Брехлом и показушником Пэцю назвал его ближайший соратник Гройсман.К нему и посты свои направляй.
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Идет тихая подготовка к капитуляции.."Шаурмен" ведь не воин а всего - навсего шут и клоун да при том и дезертир..
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да, будем сдаваться, это единственный выход, иначе путенг нападьот
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Что и требовалось доказать...вот это ты сам слил то что и так видно..
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требовалось доказать то, что сам слил, которое и так всем видно... или идиот или философ...
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Ты имбыцыл калированный с мозгом одноклеточной амебы ...
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мутний плювок брудного папкиного буя
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Че любишь однополый секс ? Но это не ко мне и наш президент Порошенко хороший семьянин -пример для настоящих мужиков.
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Volodymyr Groysman
в прошлый вторник
Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.
Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.
Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!
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Арсен Аваков
30 июля в 09:01 ·

В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".
Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!
Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!
Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку..
Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.
Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги..
Мне его не жаль. Жаль страну..
И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.
Иначе, неуспех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.
И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль.
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