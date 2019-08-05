 Два комітети мають очолити представники опозиції, - нардеп від "Слуги народу" Третьякова

Про це розповіла новообраний народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова в ефірі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми запропонували лише 20 комітетів, а ще два комітети пропонуємо очолити опозиції. Зокрема комітет свободи слова. На нашу думку, це є дуже демократичним кроком, адже опозиція теж повинна мати голос. І другий комітет займатиметься правами меншин", - заявила Третьякова.

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