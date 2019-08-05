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 Суспільство
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Все про:Крим (7247) призов (150) Росія (19220) служба (14) військовослужбовці (2474)

 За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Від початку 2019 року в окупованому Росією Криму було порушено 20 нових кримінальних справ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"У 2019 було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби у Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді", - повідомляє КПГ.

Зазначається, що тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею. Всього таких справ стосовно кримчан, за даними КПГ, відкрито мінімум 69.

Підкреслюється, що після окупації в армію РФ призвали близько 18 900 жителів Криму, у тому числі з Севастополя.

"Кримська правозахисна група (КПГ) нагадує, що призов кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Здійснення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції", - зазначили в КПГ.

Читайте також: Окупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141374
 
 
 Топ коментарі
 
я с зеградантами принципиально не общаюсь, я их презираю.
впрочем, как и самого зеленого.
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А почему Зеленский и Богдан не служили в нашей армии?
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Це за рік, того року було 23, нормальний відсоток, в вермахті відмовників менше було.
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Это не проценты - это в абсолютном выражении, т.е. 20 шт.
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Я розумію, з 19800 за 5 років, цього року відмовилось 20, інфа ні про що, може з релігійних причин.
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А в Україні за це деяким нічого не зробили🐸
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Да полностью согласен , что-то старшему сыну Пети за это ничего не было ( а ну если считать фото с ребенком в военной форме службой то конечно он служил ) и младшенький что-то не сильно рвется служить
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я с зеградантами принципиально не общаюсь, я их презираю.
впрочем, как и самого зеленого.
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Давай сначала ответь про отпрысков порохляди
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так тяжело ему в майке "раша" в украинской армии будет
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Он уже снял майку, у него теперь новый тренд,
тюльпаны в дупе.
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а могли партизанить в лесах тавриды...нэзрослось...
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Так это обычные косари, которые были и будут всегда. При чем тут политика?
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А почему Зеленский и Богдан не служили в нашей армии?
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патамушта кужугетович с ****** в никаких вайсках не атметились
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а остальным мужикам, которых на фронт призвали было когда.
Думается, что со временем на этих двоих подадут, таки, в суд за уклонение от воинской обязанности.
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Ну, остальные то мужики, сыновья, дочери, отцы, деды, матери, они же не имеют "талант" и не умеют играть одним местом на рояле перед московитами на курортах Греции и Турции.
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В психушке он ещё служил у "генерала Кумова".
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Призов на службу у так звану радянську, а по суті російську окупаційну армію громадян УНР був незаконним та злочинним. Те ж саме зараз відбувається на окупованих Росією територіях України. Пора вже якось зрозуміти, що відбувалося в Україні у 1921 - 1991 роках.
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В Україні чи Галичині, до 1939 р. Австро-Угорщиною були три нинішні області Галичини? То які тоді 1921-1991 р.р.?
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И все из-за трусливого лысого ******-пастора.. За отказ от службы в армии России получили приговор 17 крымчан - Цензор.НЕТ 3315
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Можна було б туди піти служити з подальшою метою влаштувати яку-небудь славну диверсію. Проте московитська гебня дуже хитра - кримчани в їхній армії лише полотерами та посудомийками, до техніки не підпускають.
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Важко було кримчанам в Україні служити теріторіально у Криму, а зараз легко сраку свою морозити десь на Таймирі при мінус 50 град взимку)
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Кстати, а крымчане, отслужившие в ВС РФ и соответственно не выполнившие свой конституционный долг в Украине, и далее считаются ее полноправными гражданами, что дает им, например, законное право претендовать на биометрический паспорт Украины?
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