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 Луценко знає ім'я замовника вбивства Гандзюк, - Масі Найєм

Генеральний прокурор України Юрій Луценко знає ім'я замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив адвокат Масі Найєм.

"Коли йшлося про угоду зі слідством, наступним кроком мало стати або додаткова підозра, або посилення підозри [голові Херсонської облради Владиславу] Мангеру. Але цього не відбувалося. Я думав, що після угоди зі слідством ті, хто дістали строки, дадуть більше інформації й допомагатимуть розслідуванню. І так Мангер матиме не тільки підозру, але й обвинувальний акт. І тоді його провину буде доведено, а справа піде в суд. Ще один варіант – могли з'явитися підозри комусь ще, хто мав постати перед судом. Але оскільки нічого цього не сталося, можна зробити висновок, що прокуратура просто поставила родичів Каті перед фактом: або ви це все підписуєте, або взагалі не буде доказів, що хтось скоїв убивство. Тобто хто виконавець – зрозуміло, а от хто замовив – ні. А поставили батьків перед фактом зараз тільки тому, що в перші дні після замаху поліція нічого не розслідувала. Вони саботували справу. І нікого не було за це покарано", – підкреслив Найєм.

Він зазначив, що безкарність замовників убивства Гандзюк може призвести до нових жертв серед активістів.

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"Справу саботували, а батьків поставили перед фактом, що нічого не будуть робити, якщо вони не погодяться з вироком. У підсумку за два місяці абсолютно нічого не змінилося. Наразі у слідстві є купа помилок, які призвели до того, що Мангеру не продовжили запобіжний захід. У підсумку ми маємо повністю розвалену справу. А суспільству замилили очі: мовляв, дивіться, є обвинувачені і вони сидять! Тобто все зупинилося на виконавцях. Але в тому-то і проблема. Покарати потрібно замовника – того, кому це було потрібно. А виконавці – це люди, які мають потребу у грошах, тому в будь-якому разі йтимуть на такі злочини. Той, хто замовив активного громадянина України, має нести відповідальність. Інакше замовляти активістів будуть й інші, кому вони заважають. А покарати виконавців – це як покарати ніж за причетність до вбивства. Але ж є людина, у якої були мотиви завдати цим ножем удару", – сказав адвокат.

За його словами, якщо новий генпрокурор не доб'ється результатів у розслідуванні справи Гандзюк, це означатиме, що між президентом України Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком немає різниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті, - батько Гандзюк

"Генеральному прокурору відомо, хто замовник убивства Гандзюк. І саме тому в Генпрокуратурі так вільно поводяться. Уявіть собі, якби ця справа, не дай Бог, звісно, стосувалася б сина глави ГПУ. Я впевнений, що тоді всі стулили б свої писки. І ніхто ані слова не сказав би про перебіг розслідування, поки не затримали б усіх замовників. А так у прокуратурі чітко знають замовника, знають, хто й за що заніс їм гроші. І за ці кошти вони виконують свою роботу. Вони сподіваються, що люди втомилися від цієї справи і махнуть на неї рукою. Ні, так не буде. Це проблема, яка у спадок переходить до нового президента. Чи можна ще довести справу до кінця? Я думаю, можна. Головне, щоб була політична воля. Інформацію можна зібрати – було б бажання. Якщо прийде новий генпрокурор і, скажімо, за три тижні справа стоятиме на тому самому місці, то між Порошенком і Зеленським немає жодної різниці", – резюмував Найєм.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141372
 
   
 Топ коментарі
 
вот вам и результаты реформ и кадровых назначений панамского педры
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не мешайте картавому бухать, он на работе.
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посмотрим,с каким шнобелем назначат нового генпрокурора...может у него еще больше будет,шоб дорожки качественно проходили .во всяком случае-прецеденты имеются,с увиливанием от анализов
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гы, т.е. ты согласен, шо пэтька изнасиловал Конституцию и назначил бухаря необразованного генпрокурором. Уже прогресс😀😀😀
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где ты это прочитал? Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3850в методичке?так то твои проблемы
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щаз признаёшь,шо оно никакое? и окромя личной печени оно не посадило...
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Луценко тварь.
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У зрадоботы и агенты кремля!!!!!
Клоун луцик просто себе на пенсию собирает! Это видно по закрываемым делам!
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вот вам и результаты реформ и кадровых назначений панамского *****
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Луценко не знает , что такое совесть .
А всё остальное - вторично ...
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Знати, хто злочинець; і висунути йому підозру. а потім довести його вину в судді - різні речі... Особливо тоді, коли злочинець не "наслідив", бо команди давав усно, за виконані замовлення платив налом через посередника, тощо. І кому, як не Наємам, це знати...
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быдлу это непонятно...у них если есть подозрение-сразу должен быть расстрел.так дедаваивале Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3179
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Короче , отпустите Юрца в Мюнхен - пивца попить !
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Луценко одна з найбільших помилок Порошенко, це не та людина що здатна зламати систему, треба було Сакварелідзе класти.
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Только вопрос в том, что никто как то систему и не хотел ломать. Зачем???
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не дайте юГе бухать пару дней - расскажет за стопарь всё..
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Тю, секрет Полишинеля, понимаешь! Югик об этом давненько болтал, что знает. Шо теперь? Езжай Найем, к Югику. Литра два огненной воды прихвати. Сядьте,выпейте, закусите, о делах ваших скорбных покалякайте... Югик станет добгым и... гасскажет. Спросишь- всё ли расскажет? Всё-всё. Он- честный человек.
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Ты видел того Масика?))) Блин, я часов в 11 вечера его видел в Маке на ЖД. Стоял за мной в очереди. Он реально со стаканв свалится.
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То, что это дело мутно, было понятно сразу. То, что знали заказчика изначально, тоже. Тот слил исполнителей под гарантии безопасности. Не знаю, какие это гарантии и насколько они серьезны. Это подтверждает и сделка со следствием исполнителей. Потому, что им и за слив просто заплатили. Что касается нового Генпрокуратуру, я не удивлюсь, если ничего не поменяется.
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Да, он возможно и знает, но только что от этого изменится, где доказательства, свидетели???
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Осталось предоставить доказательства того, что Найем знает, что Луценко знает...
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"А исполнители - это люди, которые нуждаются в деньгах, поэтому в любом случае будут идти на такие преступления".
Не надо мерять людей по себе: на преступления ради денег идут только такие моральные уроды, как ты вместе со своим братцем- политическим проститутом. Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6095

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Маси, ты, лучше, расскажи, кто тебя, в Одессе, дерьмом облил - это интереснее...
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Херсонские активисты с первых дней писали, что это Мангер, уже весь Херсон и вся Украина знают что это Мангер, все понимают, что дело искусственно затягивают.,и ни фига не меняется за исключиением того, что один за найемов деалает себе пиар на этом деле, толоча как и остальные фигуранты воду в ступе.
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Картавый много чего знает, вот нормальному генпрокурору и расскажет
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ну и что , что ти запитал , тебя за язык никто не тянул , смотри за косяк ответишь Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3940
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решили напугать картавого чилавэка,который с лёгкостью может присесть на любую бутылку,реинкарнацией бланка? Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5392 у вас неполучиццо...
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Самое печальное это говорит Найем это не брат того Найема тогда все сходится ни в коем случае не подумайте что Луценко ни при чем Короче одно йшло друге здыбало Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8215
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То , что с Луценко прокурор на букву х как бы было понятно с самого начала.
Но милиция, что уже не подчиняется Авакову? Или кое что перепало и ему, и он теперь молчит как в рот воды набрал-моя хата с краю, ничего не знаю!
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Найєм знає, що Луценко знає, що Наєм знає, що Луценко знає, що Найєм знає,...
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А кто заказал сломать брату челюсть в центре столицы?
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Ну если муся наем сказал...то точно знает....даже если и не знает..... Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6438
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а у пропагандиста ДНР и РФ воспоминания о Викторе Павловиче Пшонке самые радостные-он жил сам и давал жить другим.
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Такой всезнайка пацан ах ах ах.Ну так в чём дело ? Клоун ищет нового ген прокурора.Вперёд !
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Вот интересно а кроме этого дела у нас в стране поймали хоть одного заказчика ? Подставы с алкашами неудовлетворенных(жён/мужей) не в счёт !?
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