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 Політика України
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Все про:Ар'єв (232) ПАРЄ (566) Росія (19220)

 Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев высказался относительно новой украинской делегации.

На своей странице в соцсети Владимир Арьев поделится опасениями, что бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ, "как следует из слов потенциального главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко", никто не собирается, передает Цензор.НЕТ.

"Британці, естонці, латвійці, литовці, грузини, поляки, шведи готові боротися, а нова більшість майбутньої української делегації - ні. Це все, що треба знати про готовність нової влади протидіяти агресору. Вони готові змиритися з Росією в ПАРЄ, далі з Росією в Криму, за анексію якого російські депутати-члени ПАРЄ голосували", - зазначив Ар'єв.

Він припускає, що політика нової делегації, більшість якої становитимуть представники "Слуги народу", залишить у минулому "тверду позицію України щодо свого суверенітету, територіальної цілісності і протидії агресору".

"Вони готові прийняти і порушення принципів Ради Європи. Напевно тому, що самі цих принципів не мають. Це потім позначиться на майбутній позиції держави Україна на міжнародних майданчиках. Слабаків там не поважають і ті, хто ще соромився надавати перевагу вигоді перед цінностями, остаточно отримають звільнення від всіх моральних зобов‘язань. Мораль померла. Прийшла кон‘юнктура. Такий настає час", - резюмуваа Ар'єв.

Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Арєв про нову делегацію України 01

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141371
 
   
 Топ коментарі
 
При таком президенте это верно на 100%
Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины - Цензор.НЕТ 8008
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Разве это важно? Там зебилам запустили сватов. А потом будет, как на Донбассе - какая разница какой флаг висит, лишь бы сиюминутно подачку кинули...
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У зебобика в паРаше кинобизнес процветает...он в сторону паРаши и тявкнуть боится....
Это вам не арестованная кондитерская фабрика.....это бабки из бюджета паРаши...и не малые бабки....
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Экономику резко поднять не получится, поэтому новой власти важно начать ломать коррупционную систему, причем как раз резко, чтобы люди быстро увидели результат, чтобы пришло понимание - страна меняется, а не цвет фасада. Тогда экономические темы, хоть и могут быть болезненными, не станут преобладать. Курс гривны сейчас укрепился, но к осени, концу года начнет просаживаться, это обычные сезонные реалии - летом страна много экспортирует и мало импортирует, приток валюты больше, во второй половине года экспорт уменьшается, а импорт растет - начинается отток валюты. Есть вызовы с транзитом газа, импортом нефти. Так чтобы оп, и сразу экономика взлетела, предпосылок нет, но если начать избавляться от коррупционных сорняков, очень скоро поле станет давать больше урожая. У нас же сейчас бюджет напоминает дырявое ведро. Даже если в него начать лить больше воды (поступлений денег), эффекта мало, ведь и утекать будет больше. Поэтому первая задача - начать быстро залатать дыры (избавиться от коррупции), и не допускать открытия новых. А то бывает, приходит власть, пару дыр для показухи залатали, и тут же в 2 раза больше новых продырявили.
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За ЗЕбилов всех держишь ?? Ламать кто будет - Богданчик сепар аферист, а може Шефир, или нет постой... наверно Бабломойский, или Разумков?? Ты мне щас хочешь сказать шо эта шобла тёртых бандюков, воров и сепаров будет страну поднимать)))
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Куда дальше страну подымать? Зачем ее подымать? Кондитер ее так высоко поднял, что у многих голова не прекращает кружиться.
Он со своей высокоморальной и ультрапатриотической шоблой так ее отреформировал, что даже приходилось до предыдущей версии откатывать.
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А ведь при Порошенко такой муйни как при "Шаурмене" не было...
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Это мелочь, только начало. Это надо быть ЗЕбилом шоб поверить в то шо эта ЗЕклика с такими сепарами бандитами как Портнов, Богданчик, Разумков, Шефир, Бабломойский, Комарницкий, Дубинин будет работать на благо Украины. Одна откровенная даже не прячущаяся сепарня, за которую радостно проголосовало 73% хохлов - малороссов врагов Украины. Щас когда Рада работать начнёт Портнов с Шефиром, Богданчиком и Разумковым уже по полной развернут прокремлёвскую деятельность. Вангую шо сразу начнут править языковой закон, ессно не в пользу украинского.
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