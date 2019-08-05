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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2296) визволення (278) Туреччина (881) Чубаров (366) політв'язні (967)

 Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського в Турецьку Республіку піднімуть питання про звільнення українських політв'язнів, утримуваних на території Росії й окупованого Криму.

Про це 5 серпня виданню Крим.Реалії розповів глава Меджлісу крамськотатарского народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Під час візиту обговорюватиметься дуже широке коло питань: починаючи від взаємодій у військовій сфері і завершуючи співпрацею в питаннях звільнення політв'язнів, забезпечення прав людини на окупованих територіях. Я не сумніваюся, що Україна в цьому отримає підтримку турецької держави на всіх міжнародних майданчиках" , - сказав Чубаров.

За його словами, Туреччина продовжує бути стратегічним союзником України.

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"Те, що Туреччина серед країн, куди відбуваються перші візити новообраного президента, свідчить про те, що вона продовжує розглядатися Україною як близький стратегічний партнер і союзник. Це безперечно незмінна позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави: невизнання анексії Криму та підтримка кримськотатарського народу і його опору російській окупації", - додав Чубаров.

Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. В рамках візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із представниками української та кримськотатарської громад. У поїздці президента візьме участь національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141370
 
 
 Топ коментарі
 
Да, в Мармарисі, Анталії, Бодрумі, з Трускавця переїхали.
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Ердоган бачить хто із ху, тому із Зеленським він буде розмовляти як з дитиною. Інша мова, що саме Чубарова турбує доля заручників на росії.
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Три месяца преЗЕденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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Єрдогану..пофіг як і всім..Єрдоган он війнушку бавиться
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Єрдогану треба було на переговори "Роксоляну" відіслати..
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В Турции есть украинские политзаключенные?
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Да, в Мармарисі, Анталії, Бодрумі, з Трускавця переїхали.
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Интересно, а богдана ЗЕльцман с собой возьмет?
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Ердоган бачить хто із ху, тому із Зеленським він буде розмовляти як з дитиною. Інша мова, що саме Чубарова турбує доля заручників на росії.
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Меньше бздехайте, а лучше кулаки держите за наших в мордоре
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я триста лет назад объяснял,шо эрдоган зто тоже *****,просто обрезанное по другому обряду...заберите матрёшки у чубарова...
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Три месяца преЗЕденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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О-о-о ще один "лідер" намалювалось................ Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров - Цензор.НЕТ 285
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Ну як намалювався, кримський депутат ще з 1994 року, тебе хоч депутатом сільради колись обирали?
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